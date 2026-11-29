Los tecno optimistas tienen una respuesta tranquilizadora para quienes preguntan por el futuro del trabajo: esto ya pasó antes.

La mecanización del campo llevó a los trabajadores a las fábricas, la automatización industrial los empujó a los servicios y la computadora eliminó tareas administrativas mientras creaba ocupaciones que nadie había imaginado. El optimismo del “ya pasamos por esto” tiene algún respaldo: un estudio de David Autor y coautores sobre el trabajo nuevo en los Estados Unidos entre 1940 y 2018 muestra que la mayor parte del empleo de estos años está en puestos que no existían en 1940.

La creencia es tranquilizadora (rayana en la negación): promete un futuro tecnológico próspero sin la necesidad de preocuparse por cómo se reparte esa prosperidad. Algo de este sesgo panglossiano se lee en Keynes cuando, en plena depresión de 1930, anticipó que el aumento de productividad permitiría daría a sus nietos una semana laboral de quince horas y mucho tiempo para el ocio creativo. La productividad subió, pero las horas trabajadas bajaron mucho menos de lo que él esperaba. Que la canasta de consumo no deja de crecer para sostener la demanda merecería una columna aparte, pero la razón principal por la que no dejamos de trabajar es económica: Keynes subestimó el problema de la distribución (al igual que Elon Musk lo hace cuando piensa en una sociedad de abundancia).

En la jerga de los economistas, la automatización desplaza trabajadores al delegar sus tareas en las máquinas y la creación de nuevos puestos los reinstala en actividades productivas. Podríamos llamar “ilusión de la reinstalación” a la creencia de que la transición a la IA creará tantos nuevos puestos para reinstalar trabajadores como los puestos viejos que desplaza.

¿Cuáles son estos nuevos trabajos? El optimista dirá, con razón, que tampoco podíamos prever los puestos que crearían las revoluciones anteriores. Pero aquellas tecnologías desplazaban capacidades humanas específicas: la fuerza bruta, el trabajo manual rutinario, algunas tareas cognitivas. Cuando los agentes y robots de IA terminen de achicar el perímetro del trabajo humano, la pregunta relevante no será si habrá nuevos trabajos sino cuántos de estos nuevos puestos son inmunes a la automatización.

Comprar tiempo

Por ahora, el cambio va lento. Una ocupación no desaparece el día en que sus tareas se vuelven técnicamente automatizables: las empresas tienen que reorganizarse, la tecnología tiene que abaratarse, la regulación tiene que ordenar los productos y limitar las responsabilidades legales, y los clientes tienen que aceptar el resultado. Todavía no hemos visto nada.

El salto de los asistentes a los agentes acelera la transición y cambia la naturaleza del problema. Un asistente que ayuda a un abogado a preparar un contrato es una cosa; un sistema que lo prepara, lo revisa, lo negocia y lo administra, con unos pocos abogados experimentados a cargo de las excepciones, es otra. Los agentes invitan a las empresas a repensar su organización desde cero; los puestos nuevos, si aparecen, dejan de ser destinos estables para los desplazados: tienen que resistir la automatización hoy y mantenerse un paso adelante mañana. Además, aun una “reinstalación” exitosa puede no preservar la porción del trabajo en el ingreso, si los nuevos empleos son precarios y mal pagos, de tiempo parcial o eventuales.

La reconversión laboral es una pieza fundamental de esta creencia, pero sus capacidades no deben ser idealizadas (a este cinéfilo le viene a la mente la odisea burocrática del Daniel Blake de Ken Loach). Un meta-análisis de programas laborales que hicimos con Luca Sartorio hace ya varios años encontró que el éxito depende, previsiblemente, de que se creen nuevos puestos de trabajo. Y la capacidad de los sistemas de formación es limitada: una adopción rápida puede desbordarlos y derivar en desaliento y retiros anticipados.

Sumemos a esto el problema del que hablaba en mi última columna: la IA abarata el conocimiento codificado, valorizando el juicio y la experiencia, al tiempo que las empresas tienen incentivos para automatizar las tareas de entrada con las que se forma la próxima generación.

La formación y reinstalación pueden comprar tiempo en el mediano plazo, pero al final del camino habrá menos horas remuneradas y menos ingreso laboral. En el largo plazo, el futuro dependerá de cómo saldemos el problema de la distribución.

Trabajo, salario y sentido

En las sociedades industriales tres cosas distintas quedaron atadas por la ética protestante: trabajar, cobrar un salario y llevar una vida con sentido. Lo que empezó como un arreglo funcional adquirió una dimensión moral: el trabajo dignifica, el salario premia el esfuerzo y el ingreso sin trabajo despierta sospechas.

La resistencia a separar ingreso y empleo explica en parte por qué tantos economistas progresistas, a la hora de mitigar el desempleo tecnológico, invocan una ilusoria creación de nuevos puestos a la vez que desconfían de soluciones distributivas como el ingreso universal. Daron Acemoglu, por caso, en una columna reciente en el Financial Times lo tilda de “derrotista” por su aceptación implícita del final del trabajo como lo conocemos.

El ingreso básico universal no es la panacea, pero al menos no obliga al desplazado a aceptar cualquier empleo y carga horaria para llegar a fin de mes. Tiene costos: en un experimento en los Estados Unidos—financiado por Sam Altman que, como Musk, son históricos promotores del ingreso universal—, una asignación de 1.000 dólares por mes durante tres años redujo la participación laboral en cuatro por ciento. Además, hay que financiarlo.

Pero, si la tecnología permite producir más con menos horas trabajadas, ¿por qué sería derrotista la reducción del trabajo pago? ¿Por qué el empleo tendría que ser la condición para participar de la prosperidad? Tal vez sus críticos estén confundiendo sus buenas carreras con los laburos alienantes de la mayoría. El trabajo puede seguir siendo central en nuestras vidas, de un modo más natural, cuando no sea necesario para llegar a fin de mes.

El ingreso básico es una opción entre varias: impuestos al capital y a las rentas, servicios públicos, participación en las ganancias, propiedad más extendida, fondos de riqueza social. Difieren en factibilidad y efectos, y todas merecen un análisis cuidadoso. Pero conviene empezar a construirlas mientras el salario todavía hace la mayor parte del esfuerzo distributivo: cuando las rentas tecnológicas se concentren y demandas sociales se profundicen, el acuerdo político será aún más difícil.

Hace diez años, en una charla TEDx, comparé el ingreso universal con las jubilaciones: el sistema previsional normalizó un ingreso regular sin empleo, y el retiro no les quitó dignidad ni propósito a los jubilados; en todo caso, les dio los medios para organizar su vida alrededor de otras cosas. Nadie imaginaba que el sistema se haría global en su implementación y, en varios casos, universal. El cambio cultural, más difícil de predecir que el laboral y el tecnológico, tal vez empiece por terminar de enterrar la ética protestante y repensar nuestra relación con el trabajo.