La misma botella de cerveza Heineken de 330 ml que en un supermercado argentino cuesta $4.400 sale R$ 7,19 en Brasil, unos $ 1.920: los argentinos que este verano quieran tomarse una cerveza en la playa la pagarán menos de la mitad del otro lado de la frontera. No es un caso aislado. Una canasta de 20 productos básicos cuesta 55% más en la Argentina que en Brasil, según un relevamiento de elDiarioAR en las tiendas online de Carrefour de los dos países. Informes del Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea y de Fundar muestran lo mismo: Brasil es más barato en casi todos los alimentos, y la Argentina, la más cara de la región en restaurantes y ropa.

La brecha creció desde que Luiz Inácio Lula da Silva ganó el balotaje el pasado 25 de octubre: el dólar subió más de 16% en Brasil por la desazón de los inversores más cercanos a la derecha y menos de 5% en la Argentina, por las desconfianzas hacia Javier Milei pero también hacia sus eventuales sucesores. El tipo de cambio real multilateral, que se ajusta por inflación y en relación al dólar, el euro, el yuan y el real, tocó su nivel más bajo desde 2001, salvo 2015. Es decir, nunca el país ha estado tan caro como ahora en estos 25 años desde la salida de la convertivilidad del uno a uno con la moneda de EE.UU. Sólo en el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner el peso oficial estaba más apreciado que ahora, pero entonces había un mercado paralelo donde estaba muy devaluado y también influía en los precios.

La góndola, a un mes del balotaje

Para medir el efecto de la devaluación del real, elDiarioAR comparó el 27 de noviembre los precios de lista, sin promociones, de 20 productos en las tiendas online de Carrefour en la Argentina y en Brasil. Se eligió la misma marca y el mismo tamaño cuando existían en los dos países, y si no, el más barato del mismo tamaño.

La canasta cuesta $89.589 en la Argentina y el equivalente a $57.820 en Brasil: un 55% más. Las mayores diferencias aparecen en el agua mineral, el spaghetti de marca propia de Carrefour y el café, que cuestan más del doble. Una botella de cerveza Heineken, un 129% más. Lo mismo pasa con la pasta dental Colgate de 90 g, idéntica en los dos países: $ 3.949 contra R$ 7,19, el doble.

Las excepciones están en el arroz, el tomate y la carne picada congelada de la misma marca, con precios casi idénticos. La leche entera de 1 litro de la segunda marca de Carrefour cuesta 16% más del lado argentino.

Alimentos y servicios, cada vez más caros

El IERAL compara precios en dólares de la Argentina con los de otros nueve países, entre ellos Brasil, Chile, México y Estados Unidos. Su último informe, difundido en septiembre con datos de agosto, muestra que el país era más caro en el 48% de los alimentos y bebidas comparados, contra el 47% de mayo y el 39% de diciembre de 2025. Es el efecto de que cada mes la inflación haya subido más que el dólar, salvo ahora en noviembre.

Frente a Brasil la distancia es mayor: el país vecino ofrecía precios más bajos en el 90% de los alimentos comparados. En servicios familiares y personales, como restaurantes y planes de telefonía, la Argentina pasó de ser más cara en el 32% de los casos en diciembre a 38% en agosto. En cambio, los bienes durables, la ropa y el calzado se abarataron con la apertura comercial y la baja de impuestos en tierra de Javier Milei.

El IERAL relativiza la comparación con el poder de compra: el salario industrial formal argentino promedió US$1.689 mensuales en 2025, y alcanza para comprar más alimentos que el brasileño en todos los productos relevados.

A pocas semanas del verano, Brasil se volvió otra vez la vidriera en la que los argentinos miden cuánto rinde su plata. Del otro lado de la frontera, el intendente de Florianópolis, Topázio Neto, publicó esta semana en sus redes un video traducido al español dirigido a los turistas argentinos, sentado en una reposera frente al mar y con un teréré en la mano: “Queridísimos hermanos, los extrañamos. Acá habla Topázio, el intendente de su segunda casa, Florianópolis”, arranca. Después de enumerar obras viales y medidas de seguridad, cierra con una invitación directa: “Todo organizado para que vos solo disfrutes y dejes unos pesos en nuestros hoteles, restaurantes y servicios en general, ¿no es cierto?”. Los argentinos son el principal mercado extranjero de la capital catarinense, sobre todo entre diciembre y marzo.

“Somos el país más caro de América Latina” en lo que consume el turista

El economista Guido Zack, de Fundar, elabora allí junto a Nicolás Sidicaro y Daniel Schteingart un Índice Mensual de Precios Relativos que busca responder si la Argentina está cara en dólares. “Para nuestra sorpresa, nos dio que no estamos tan caros en dólares”, explica Zack. La referencia es la canasta promedio de precios de América Latina.

El último informe, con datos de agosto y difundido en noviembre, ubica a la Argentina en 98 puntos, apenas por debajo del promedio regional de 100. Brasil marca 93, Paraguay 87 y Chile 99, mientras que Uruguay llega a 145, el más caro de la región.

Entonces, ¿por qué los argentinos sienten que el país está tan caro cada vez que viajan? “La respuesta te la da el mismo índice cuando uno ve la desagregación por rubros”, cuenta Zack. “En los rubros más típicos del turismo, como restaurantes, recreación o, por ejemplo, indumentaria, somos el país más caro de América Latina”. Frente al promedio regional, los restaurantes son 51% más caros en la Argentina, las comunicaciones 40%, la indumentaria 34%, la recreación 16% y el equipamiento del hogar 5%.

“Sin embargo, eso se ve compensado porque en otros servicios de consumo más difundido, que no consumimos cuando viajamos, como puede ser salud, educación o servicios públicos, somos de los más baratos de América Latina”, agrega Zack. Salud está 36% por debajo del promedio regional; alcohol y tabaco, 24%; vivienda y servicios, 10%; educación, 7% y alimentos, 4%.

La tendencia, de todos modos, es hacia un país más caro. “En el último tiempo nos hemos estado encareciendo en dólares”, advirtió Zack, “y también nos hemos estado encareciendo más que el promedio de la región, básicamente porque la inflación fue por arriba de la variación del tipo de cambio”.

Hay un dato clave: el índice de Fundar llega hasta agosto, antes de la devaluación del real. Con el real 10% más barato en pesos desde el balotaje, la brecha con Brasil hoy es mayor que la que muestra el informe.

Manaos más cara que la Evian

“Te lo voy a decir como si fuera parte del Gobierno”, le espetó días atrás el periodista Alejandro Fantino al diputado y contador Guillermo Michel. “¿Vos querés que yo devalúe para que me vaya en helicóptero en 15 días?”, actuó Fantino ante la pregunta que se formulan desde inversores hasta ciudadanos de a pie, cuánto aguanta el dólar barato, si hasta las elecciones presidenciales de octubre próximo o no, si después de los comicios no habrá otra que devaluar. “Yo soy libertario, pero no liberboludo”, agregó este conductor cercano a las posiciones de Milei.

“Está muy bien”, le respondió Michel. “Lo que pasa es que dentro de cuatro meses cuando esté más cara la Manaos que el agua Evian, de Francia, decíme cómo lo vas a resolver. ¿Cómo hacés para que circule la economía en el mercado interno? Hoy tenés un problema de competitividad. ¿Por qué ves una inundación de productos importados”. Por la apertura comercial o por el creciente contrabando, y aprovechando el dólar barato, avanzan las compras externas mientras se suceden las noticias de cierres o ajustes en fábricas, pero también se lamentan las economías regionales, los proveedores de la minería y Vaca Muerta, el turismo, la producción audiovisual o el desarrollo de software.

AR/CRM