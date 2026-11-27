Los argentinos Milo J y Yami Safdie se consagraron este jueves en la segunda edición de la entrega de Premios Rolling Stone en Español, celebrada este jueves en Ciudad de México, donde los protagonistas de la música en español compitieron en 14 categorías.

El artista de Morón obtuvo el galardón a Mejor Álbum (categoría en la que también competían Fito Páez y CA7RIEL y Paco Amoroso), mientras que Safdie se llevó la distinción por Mejor Álbum Cantautor por su disco ‘Querida yo’. También ganó su premio el dúo argentino Peces Raros fue distinguido como Mejor Artista de Música Electrónica

En tanto, Latin Mafia, integrada por los hermanos Milton, Emilio y Mike de la Rosa, también embolsó el galardón a Mejor Agrupación, con lo que se convirtió en la única banda nominada que recibió dos reconocimientos.

“Me considero que soy muy exitoso por estar viviendo esto con mis hermanos (…) Hay que esparcir el amor y no el odio”, expresó Milton en un discurso que cuestionó la figura del éxito en un contexto donde predomina la inmediatez y defendió la importancia de la voz de los artistas.

Al alzar la Piedra, distinción oficial del certamen, por el disco 'La vida era más corta', Milo J reivindicó el poder de la música argentina y latinoamericana, una esencia que recoge en este proyecto, publicado en 2025, y con el que se convirtió en el segundo gran ganador de la pasada edición de los Latin Grammy, solo por detrás de Rosalía.

Kase.O conmovió al público al recibir el premio Ícono, en reconocimiento a la trascendencia de su música en el tiempo e inspirar a distintas generaciones de raperos alrededor del mundo. “Larga vida al hip-hop en español”, exclamó el rapero nacido en España.

México obtuvo su primer reconocimiento de la noche cuando el rapero mexicano NSQK alzó el premio a Mejor Presentación en vivo, distinción que dedicó a su familia, así como al “momento increíble” que atraviesa la música en español, aseguró.

La joya nacional la obtuvo el cantante Carín León, quien triunfó en la categoría de Proyecto Regional Mexicano, mientras que su compatriota Kenia Os conquistó al público al recibir el premio Voz de la Audiencia.

Manuel Medrano recogió el galardón a Mejor Colaboración por ‘Enamorarte mil veces’, tema que comparte con su coterráneo Fonseca. En esa línea de reconocimiento a la creación musical, Adán Jodorowsky se hizo con el premio a Mejor Productor.

El dúo argentino Peces Raros fue distinguido como Mejor Artista de Música Electrónica, mientras que el chileno Easykid se impuso en la categoría de Propuesta Alternativa.

La gala incluyó siete espectáculos musicales, entre los que sobresalieron las presentaciones de la colombiana Aria Vega, reconocida en la categoría de Promesa Musical, y de la argentina Yami Safdie, quien obtuvo el premio a Mejor Álbum Cantautor por su disco ‘Querida yo’.

Aunque fue el cantautor mexicano Arath Herce quien inauguró la ceremonia de esta noche con la interpretación de ‘Aquí viene la ola’, tema de su disco ‘Musas en mí’, y que conquistó el premio a Mejor Canción.

Por último, el puertorriqueño Álvaro Díaz, uno de los artistas con mayor número de nominaciones en la competencia, fue distinguido en la categoría de Proyecto de Música Urbana.

Los premios Rolling Stone en Español concluyeron su edición 2026, cuya ceremonia de entrega se celebró durante dos noches consecutivas en la capital mexicana.

La primera estuvo dedicada al cine y las series hispanohablantes, con reconocimientos a las mexicanas ‘En el Camino’, de David Pablos, como Mejor Película del Año, y ‘Las Muertas’, de Luis Estrada, como Mejor Serie del Año.

La lista de todos los nominados y los ganadores

Artista del año

Álvaro Díaz (Puerto Rico)

CA7RIEL y Paco Amoroso (Argentina)

Danny Ocean (Venezuela)

Julieta Venegas (México)

Kapo (Colombia)

Kenia Os (México)

GANADOR: Latin Mafia (México)

Rosalía (España)

Silvana Estrada (México)

Álbum del año

Bendito Verano — Elena Rose (Venezuela)

Camisa de Fuerza — Kase.O (España)

DOSIS — Xavi (Estados Unidos)

Femme Fatale — Mon Laferte (Chile)

FREE SPIRITS — CA7RIEL y Paco Amoroso (Argentina)

GANADOR: La vida era más corta — Milo J (Argentina)

LUX — Rosalía (España)

Musas en mí — Arath Herce (México)

Norteña — Julieta Venegas (México)

Omakase — Álvaro Díaz (Puerto Rico)

Shine — Fito Páez (Argentina)

Taracá — Jorge Drexler (Uruguay)

Vendrán Suaves Lluvias — Silvana Estrada (México)

Canción del año

GANADOR: ' Aquí Viene la Ola' — Arath Herce (México)

'CHÉVERE (premium_remix)' — Aria Vega (Colombia) y Ryan Castro (Colombia)

'Dime' — Silvana Estrada (México)

'El honor de los lobos' — Fito Páez (Argentina)

'La Perla' — Rosalía (España)

'Melancolía' — Mon Laferte (Chile)

'Mucho más que ayer' — Manuel Medrano (Colombia)

'Piel' — Nsqk (México)

'Rexsexsex' — Zoé (México)

'Ricky Bobby' — Eladio Carrión (Puerto Rico)

'Sin Embargo' — Kany García (Puerto Rico)

Promesa musical del año

AKRIILA (Chile)

GANADORA: Aria Vega (Colombia)

Calle 24 (México)

Duplat (Colombia)

Ela Taubert (Colombia)

J Noa (República Dominicana)

Joaquina (Venezuela)

Kevis & Maykyy (México)

Macario Martínez (México)

Paloma Morphy (México)

Santos Bravos (México)

Sofi Saar (México)

Xavi (Estados Unidos, de origen mexicano)

Productor del año

GANADOR: Adán Jodorowsky (México)

Adrian Cota (México)

Caleb Calloway (Puerto Rico)

Edgar Barrera (México)

Juan Pablo Vega (Colombia)

L Prince (Puerto Rico)

Mike de la Rosa (Puerto Rico)

Ovy on the Drums (Colombia)

Rafael Arcaute (Argentina)

SOG (Colombia)

Tainy (Puerto Rico)

Tatool (Argentina)

Colaboración del año

'Ay! San Miguel' — Romeo Santos (Estados Unidos, de origen dominicano) y Prince Royce (Estados Unidos, de origen dominicano)

'CHAMPAGNE' — Lenny Tavárez y Justin Quiles (Puerto Rico)

'El Alma Mía' — Silvana Estrada (México) y El David Aguilar (México)

GANADOR : 'Enamorarte mil veces' — Fonseca y Manuel Medrano (Colombia)

'Hecho para ti' — Latin Mafia (México) y Omar Apollo (Estados Unidos)

'Humano' — Juanes (Colombia) y Vivir Quintana (México)

'Inglés en Miami' — Rawayana (Venezuela) y Manuel Turizo (Colombia)

'La Samaria' — Carlos Vives y Bomba Estéreo (Colombia)

'Pero yo sí' — Yami Safdie (Argentina) y Carín León (México)

'PERDISTE EL EMMY.' — Álvaro Díaz (Puerto Rico) y Tainy (Puerto Rico)

'¿Qué más da? Versión 2025' — Santiago Cruz y Juan Pablo Vega (Colombia)

'Si se acaba el mundo' — Danna (México) y El Malilla (México)

Álbum cantautorx del año

Amorío — Esteman (Colombia) y Daniela Spalla (Argentina)

Bogotá — Andrés Cepeda (Colombia)

De Un Siglo Anterior — Bunbury (España)

Dueño del cielo — Humbe (México)

La Montaña Encendida — Meme del Real (México)

La nube en el Jardín — Ed Maverick (México)

Musas en Mí — Arath Herce (México)

Norteña — Julieta Venegas (México)

Puerta Abierta — Kany García (Puerto Rico)

GANADORA: Querida yo — Yami Safdie (Argentina)

Superior — Manuel Medrano (Colombia)

Vendrán Suaves Lluvias — Silvana Estrada (México)

Propuesta alternativa del año

Álvaro Díaz (Puerto Rico)

Bruses (México)

GANADOR: Easykid (Chile)

EMJAY (México)

Girl Ultra (México)

iLe (Puerto Rico)

Judeline (España)

Nsqk (México)

Ralphie Choo (España)

RØZ (México)

Rusowsky (España)

The Warning (México)

Mejor proyecto de regional mexicano

Camila Fernández (México)

GANADOR: Carín León (México)

Carlos Rivera (México)

Fuerza Regida (Estados Unidos, de origen mexicano)

Grupo Firme (México)

Grupo Frontera (Estados Unidos, de origen mexicano)

Majo Aguilar (México)

Tito Double P (México)

Vivir Quintana (México)

Mejor proyecto de música urbana

GANADOR: Álvaro Díaz (Puerto Rico)

Bad Gyal (España)

Beéle (Colombia)

Cazzu (Argentina)

El Malilla (México)

Eladio Carrión (Puerto Rico)

Feid (Colombia)

Kapo (Colombia)

Karol G (Colombia)

Omar Courtz (Puerto Rico)

Ryan Castro (Colombia)

Tokischa (República Dominicana)

Agrupación del año

Arde Bogotá (España)

Cultura Profética (Puerto Rico)

Diamante Eléctrico (Colombia)

Grupo Niche (Colombia)

GANADOR: Latin Mafia (México)

Midnight Generation (México)

Molotov + Jay de la Cueva (México)

Morat (Colombia)

Rawayana (Venezuela)

Reik (México)

TIMØ (Colombia)

Zoé (México)

Mejor presentación en vivo

Aitana — Cuarto Azul World Tour (España)

CA7RIEL y Paco Amoroso — PAPOTA Tour (Argentina)

Humbe — Dueño del Cielo Tour (México)

Latin Mafia — Palacio de los Deportes, Ciudad de México (México)

Lola Índigo — Riyadh Air Metropolitano, Madrid (España)

Morat — YEM: Ya Es Mañana World Tour (Colombia)

Natalia Lafourcade — Cancionera Tour (México)

GANADOR: Nsqk — Palacio de los Deportes, Ciudad de México (México)

Rauw Alejandro — Cosa Nuestra World Tour (Puerto Rico)

Ricardo Arjona — Lo que el Seco no dijo Tour (Guatemala)

Rosalía — Lux Tour (España)

Voz de la audiencia

Aitana (España)

Alemán (México)

Belinda (México)

Danna (México)

Greeicy (Colombia)

Kapo (Colombia)

GANADORA: Kenia Os (México)

Rels B (España)

Ricardo Arjona (Guatemala)

Tini (Argentina)

Yami Safdie (Argentina)

Mejor artista de música electrónica

Adriana Lopez (Colombia)

CLUBZ (México)

Ela Minus (Colombia)

Funk Tribu (Colombia)

Indira Paganotto (España)

Julio Victoria (Ecuador)

Mestiza (España)

Midnight Generation (México)

Paco Osuna (España)

GANADOR: Peces Raros (Argentina)

Sinego (Colombia)

Con información de EFE y El Periódico