Patricia Bullrich celebró la aprobación de la reforma política como si el triunfo hubiera sido suyo. Con 43 votos a favor y 29 en contra, la jefa del oficialismo festejó la aprobación del proyecto que intentó boicotear durante meses. El peronismo quedó aislado protegiendo las PASO: casi todos los gobernadores y aliados del Gobierno se plegaron a la necesidad política de Javier Milei y acompañaron con su voto la reforma electoral con la que el Presidente pretende garantizar su reelección.

Fue una media sanción anunciada. El día anterior, en la previa del informe de gestión, Diego Santilli había estado recorriendo los pasillos del Senado contando votos. Bullrich le había secuestrado la estrategia legislativa, eliminando unilateralmente el sistema de colectoras que había negociado el jefe de Gabinete, pero Santilli se resistía a dejarle a la senadora la capitalización de un triunfo por el que venía trabajando hace meses.

En Casa Rosada desconfiaban de la senadora, a quien ya perciben como un ente autónomo, incontrolable. “Necesitamos que haya siempre alguien controlándola”, ironizaba un enviado del karinismo, que se instaló al día siguiente en el Senado con el objetivo de seguir de cerca los movimientos de Bullrich. El temor era menos a la reforma política que la ley de prevención de la ludopatía, que la senadora había decidido acompañar junto a la oposición.

La reforma política, finalmente, salió con más votos de los que tanto Bullrich como Santilli esperaban. Con 43 votos a favor, el oficialismo estuvo cerca de llegar a los dos tercios del Senado: el radicalismo, el PRO, las fuerzas provinciales de Misiones, Neuquén y Santa Cruz acompañaron a LLA en la media sanción. Solo el peronismo votó en contra, incluso los senadores que responden a los gobernadores del Norte alineados con el Gobierno, como Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Beatriz Ávila.

El oficialismo no se molestó en ocultar que el objetivo detrás de la reforma política no era otra cosa que desordenar electoralmente al peronismo. “Yo sé que les duele perder las PASO porque no se pueden organizar. Yo se que les duele no utilizar 200 millones de dólares para ganar elecciones”, provocó Ezequiel Atauche, quien fue el presidente del bloque libertario hasta la llegada de Bullrich.

La bancada peronista respondió redoblando la provocación. “Nos están modificando las reglas de juego a 150 días de la elección, ¿y saben qué? Vamos a aprender, nos vamos a organizar y vamos a volver a organizar para la felicidad del pueblo argentino”, aseguró Wado de Pedro, quien también cuestionó la inclusión de una “ficha limpia” que inhabilitará las candidaturas a cargos nacionales de cualquier persona que tenga una condena en segunda instancia por un delito doloso. Es decir, no solo por causas de corrupción, como la versión original que el Gobierno ayudó a voltear hace solo un año en el Senado, sino también para casos de asesinato, abuso sexual, entre otros.

“No le podemos dar a unos atorrantes bastante corruptos el poder de decidir a quién se puede votar y a quien no. Están politizando mucho más el poder judicial. Están judicializando mucho más la política”, cuestionó el senador camporista.

En el peronismo, que esperaban una derrota hace semanas, ya comenzaron a debatir qué hacer para resolver su interna entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. Hay tres opciones –interna abierta o cerrada, acuerdo de unidad con encuestas o ruptura–, pero ninguna termina de convencer a las tribus peronistas. En el recinto, sin embargo, aprovecharon para azuzar la otra interna, la de Bullrich con Karina Milei.

“Karina cuando vio que en las encuestas que Patricia medía bien dijo de eliminar las PASO. ‘Fuera Patricia de las candidaturas”, ese es el espíritu de esto“, metió el dedo en la llaga el jefe de la bancada peronista, José Mayans, mirando directo a la jefa del oficialismo, que se encontraba justo enfrente. Bullrich se reía. ”Hay algunos que dicen que Milei se levanta mal, no se si porque habló mal con su perro o qué, y baja tres puntos en las encuestas“, insistió Mayans.

“El senador Mayans tiene asegurado trabajo en la calle Corrientes haciendo stand up. No se si vas a ganar tanto como un director de YPF, pero seguro ganas como Francella”, le respondió, irónica, la jefa del oficialismo, aludiendo a la crítica que había hecho antes Mayans a Santilli por no haber sabido responder cuánto cobraba un director de YPF cuando dio el informe de gestión. A unos metros, Juliana di Tullio le respondió: “¿Vos te vas a poner las plumas?”.

La defensa de Bullrich a la eliminación de las PASO, luego de haber intentado sostenerlas durante meses, fue errática. Tuvo que justificar, incluso, su deseo de suspenderlas luego de que, en 2023, las hubiera utilizado para apuntalar su candidatura presidencial frente a Horacio Rodríguez Larreta. “En esas PASO nuestro electorado tenía una contradicción. Yo tenía que discutir con Larreta, ¿y qué terminó pasando? Una bronca social que nos preguntaba por qué discutimos entre nosotros cuando los otros candidatos discutían entre ellos. Eso generó un agrietamiento dentro de la misma coalición”, explicó.

Al final del día, sin embargo, Bullrich intentó capitalizar el triunfo del Gobierno como si hubiera sido suyo. La senadora grabó, hace unos días, un nuevo videoclip: un nuevo mensaje a Karina que publicará el viernes.

MC/CRM