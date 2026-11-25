Faltan 48 horas para que la ley de Ludopatía pierda estado parlamentario y el Senado está en estado de ebullición. A la presión de la Iglesia católica se le sumaron las iglesias evangélicas nucleadas en ACIERA, y la tensión amenaza con explotar el jueves cuando el oficialismo intente sesionar para aprobar la reforma política. El Gobierno no lo tiene debajo del radar, pero la presión social alcanzó a sus propios senadores: en el bloque libertario se gesta una rebelión que, con el apoyo del peronismo y un sector del radicalismo, buscará blindar la iniciativa que prohíbe la publicidad de las casas de apuestas online.

Patricia Bullrich llegó tarde a la reunión de la mesa política en Casa Rosada y se fue antes que finalizara. En su despacho del Senado la esperaban delegados de la Conferencia Episcopal Argentina, que el día anterior habían sacado un comunicado reclamando por el tratamiento de la media sanción de la ley de prevención de la ludopatía que se aprobó en Diputados hace dos años. Con bajo perfil, atenta a las oportunidades que le permitan diferenciarse del Gobierno, Bullrich cobija una incipiente rebelión interna, que amenaza con estallarle al Gobierno el día de la sesión más importante del año. Es decir: cuando intente aprobar la reforma electoral que suspende las PASO para 2027.

El líder de la rebelión interna es el fueguino libertario Agustín Coto, que trabaja en un dictamen alternativo que se inspira en las restricciones aplicadas al tabaco para trasladarlas a los casinos online. Su propuesta sostiene las prohibiciones a las publicidades de las casas de apuestas en todos los medios públicos –cartelería en las calles, redes sociales, camisetas deportivas, estadios de fútbol– y las regulaciones que incluía la media sanción de Diputados. Aunque incluye algunas modificaciones, como transferir a las provincias la responsabilidad de financiar las campañas de prevención de ludopatía. “Si las provincias son las que recaudan con el juego que sean las provincias las que financien las campañas de prevención”, razona un senador que trabaja junto a Coto.

El peronismo observa los movimientos del bloque libertario con cautela. El jefe de la bancada peronista, José Mayans, está en contacto con el bloque libertario, aunque puja por impulsar la iniciativa tal como salió de Diputados. “Cualquier otra opción es querer que el proyecto se caiga”, argumenta el formoseño, que sin embargo analiza alternativas que le permitan blindar una ley que, sabe, enfrenta una fuerte resistencia por parte de las casas de apuestas legales que presionan sobre todos los partidos y gobernadores. Incluso sobre los propios.

En el peronismo no esconden que el lobby de los casinos online pesa sobre sus propios dirigentes. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), incluso, comenzó a hacer llamados. Las casas de apuestas no solo financian a los clubes deportivos, sino también campañas políticas. Representan, a su vez, un importante porcentaje de la recaudación de las provincias, que en septiembre superó los $17 mil millones, según datos de ARCA relevados por un informe de Analytica.

El lobby de las casas de apuestas impacta sobre todos los partidos. En el peronismo, por ejemplo, descuentan que el chubutense Carlos Linares no acompañará la ley, quien ya había votado en contra de tratar el proyecto sobre tablas la semana anterior. Los peronistas que responden a los gobernadores del Norte, como la jujeña Carolina Moises o el catamarqueño Guillermo Andrada, están en duda.

El radicalismo, mientras tanto, se encuentra dividido. El jefe de la bancada, Eduardo Vischi, puja para que la ley se caiga, en sintonía con lo que piden los gobernadores radicales. En la bancada reclaman más tema para debatir los proyectos, buscando así dilatar el debate, pero la presión social de la Iglesia permea en los senadores y algunos díscolos, como Maximiliano Abad, analizan acompañar la iniciativa.

Los senadores que responden a fuerzas provinciales, en cambio, se resisten a acompañar cualquier regulación que pueda perjudicar los ingresos provenientes de la recaudación del juego. Es el caso, por ejemplo, del misionero Carlos Arce.

LLA también está dividida. Pese a la presión del Gobierno para evitar una ley que considera “excesivamente regulatoria”, hay 4-5 senadores libertarios que están dispuestos a avanzar con un proyecto que regule la publicidad de las apuestas online. El cordobés Luis Juez ya votó a favor en la última sesión, mientras que Francisco Paoltroni y Coto se ausentaron. Los libertarios díscolos esperan poder impulsar un dictamen distinto a la media sanción de Diputados, al que cuestionan por dejar en manos del Estado nacional el financiamiento de las campañas de prevención. Genera incomodidad, a su vez, acompañar un proyecto de origen abiertamente opositor que el bloque oficialista rechazó cuando se votó en Diputados.

El miércoles a las 10 de la mañana se reunirán las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia del Senado para debatir las iniciativas. El sector más combativo del oficialismo buscará impulsar su dictamen, mientras que el peronismo apostará a impulsar la media sanción de Diputados. Si ninguna consigue el número, buscarán ir al recinto el jueves y aprobar la versión que tenga mayores chances de salir. “Algo tiene que salir el jueves, iremos a prender fuego todo”, saca pecho un senador que, durante el fin de semana, recibió numerosos mensajes de lobbistas de las principales casas de apuestas intentando convencerlo de acompañar otra iniciativa.

El proyecto que tiene media sanción de la Cámara de Diputados –LLA votó en contra, mientras que el PRO y la UCR decidieron ausentarse– exige también un sistema de verificación biométrica de la edad de los usuarios tanto en plataformas como en billeteras virtuales utilizadas para apostar. Uno de cada cuatro adolescentes apostó alguna vez en un casino online, según datos de Unicef, por lo que el principal incentivo de los senadores es la prevención de la ludopatía infantil.

Son varios los senadores que presentaron proyectos en el pasado, como la libertaria cordobesa Carmen Álvarez Rivero, aunque no todos están dispuestos a sostener en el recinto lo que prometieron con sus iniciativas.

MC/CRM