La televisión argentina tuvo este lunes una presencia destacada en los Emmy Internacionales, los premios que reconocen a las mejores producciones televisivas realizadas fuera de Estados Unidos. La gran ganadora para el país fue División Palermo, cuya segunda temporada obtuvo el galardón a Mejor Comedia en la ceremonia realizada en Nueva York.

El premio convirtió a la serie producida por Netflix y K&S Films en la principal representante argentina de una edición en la que también competían la ficción Menem, en la categoría de drama, y Ricardo Darín, nominado como mejor actor por su interpretación de Juan Salvo en El Eternauta.

La victoria de División Palermo fue, además, la única obtenida por una producción argentina entre las tres candidaturas que llegaron a la instancia final.

Un nuevo reconocimiento para División Palermo

La serie creada y protagonizada por Santiago Korovsky se impuso en la categoría de Mejor Comedia frente a tres producciones también distribuidas por Netflix: la británica Man vs Baby, la española Old Dog, New Tricks y el especial humorístico Vir Das: Fool Volume, de India.

El reconocimiento ratifica el recorrido internacional de una producción que logró trascender las fronteras locales a partir de una propuesta poco habitual dentro de la ficción argentina reciente: una sátira sobre diversidad, inclusión y burocracia estatal construida alrededor de una guardia urbana integrada por personas con diferentes discapacidades y trayectorias de vida.

Para la industria audiovisual argentina, el premio también llega en un momento especialmente complejo, marcado por la caída de la producción local y la reducción de distintos mecanismos de financiamiento estatal al sector.

Menem estuvo cerca, pero ganó una producción francesa

Otra de las expectativas argentinas estaba puesta en Menem, la serie producida por Amazon MGM Studios sobre la vida política del expresidente Carlos Menem.

La ficción competía en la categoría de Mejor Serie Dramática junto con la francesa Carême, la británica A Thousand Blows y la india Real Kashmir Football Club. Finalmente, el Emmy fue para Carême, una producción ambientada en la Francia napoleónica centrada en la figura del célebre cocinero Antonin Carême.

Aunque no consiguió la estatuilla, la nominación colocó a la serie argentina entre las cuatro producciones dramáticas más destacadas del año según la Academia Internacional de Televisión.

El actor argentino Leonardo Sbaraglia opinó este lunes en la alfombra roja de los premios Emmy Internacionales, en Nueva York, que parte del éxito de la serie 'Menem', que protagoniza, reside en su enfoque de la política desde el humor y la ironía: “Pudimos reírnos un poco de nuestra propia historia”, aseguró.

Sbaraglia acompañó a los creadores de la serie y productores ejecutivos, Ariel Winograd (director) y Mariano Varela (productor), que aspiraban al galardón a mejor serie dramática frente a producciones de Francia, Reino Unido y la India. El actor expresó su emoción por el proyecto, que ya trabaja en la grabación de su segunda temporada.

“Wino, como director, logró darle a la política y a estos personajes de la política una mirada con mucha perspectiva, con muchísimo humor y con mucha ironía. Y también pudimos reírnos un poco de nuestra propia historia y de nuestros propios manierismos”, dijo Sbaraglia sobre la serie, centrada en el polémico expresidente argentino.

El ganador del Goya por 'Intacto' se deshizo en elogios hacia el “equipo maravilloso” de 'Menem', señaló que están “recogiendo premios por todo el mundo” y apostilló: “Realmente creo que pocas veces en mi vida estuve tan orgulloso, así que felices también de estar pudiendo disfrutar”.

Sobre las claves del éxito internacional de la serie, Varela señaló que “a veces lo importante son las buenas historias, independientemente de dónde se generan”, porque tienen la “capacidad de viajar, de ser comprendidas y de ser entretenidas para todo el mundo”.

En este caso, además, subrayó el trabajo de investigación que hay detrás de la producción, que contribuye a ofrecer una “mirada muy independiente de la política”.

“Lo interesante es que los votantes no tenían idea de la historia ni de quién era la persona (Menem). Entonces, creo que hay un valor más fuerte aún, porque vieron la historia de una persona que quiere ser presidente”, señaló Winograd.

“Claro, y que tiene una gran determinación desde muy joven. El tipo, desde muy joven, estando preso en la dictadura militar, en el año 76, decía que iba a volver a ser gobernador de La Rioja y que iba a ser presidente de la Argentina”, intercaló Sbaraglia, para quien el papel supuso un “desafío” y un “gran crecimiento”.

Darín tampoco pudo imponerse

La tercera candidatura argentina de la noche correspondía a Ricardo Darín, nominado por su interpretación de Juan Salvo en la adaptación televisiva de El Eternauta.

Darín compartía terna con el británico Bobby Schofield (Unforgivable), el español Javier Cámara (Jakarta) y el sudafricano Ian Roberts (A Kind of Madness). El premio quedó en manos de Schofield por su trabajo en la producción británica.

La nominación, de todos modos, consolidó el recorrido internacional de El Eternauta, una de las producciones latinoamericanas de mayor repercusión global del último año.

Una edición dominada por Europa

Los Emmy Internacionales 2026 reunieron 64 nominaciones procedentes de 22 países distribuidas en 16 categorías. El Reino Unido fue el país más premiado de la noche, mientras que Francia, Bélgica, Alemania, Turquía, Sudáfrica y Argentina consiguieron también llevarse algunas de las principales estatuillas.

Entre los ganadores destacaron la francesa Carême como Mejor Drama, la turca Leyla como Mejor Telenovela y la británica Prisoner 951 como Mejor Miniserie o Telefilme.

Nominados y ganadores de la categoría principales

Mejor Comedia

Ganadora: División Palermo - Temporada 2 (Argentina)

División Palermo - Temporada 2 (Argentina)

Man vs Baby (Reino Unido)

Old Dog, New Tricks (España)

Vir Das: Fool Volume (India)

Mejor Serie Dramática

Ganadora: Carême (Francia)

Carême (Francia)

A Thousand Blows (Reino Unido)

Menem (Argentina)

Real Kashmir Football Club (India)

Mejor Actor

Ganador: Bobby Schofield - Unforgivable (Reino Unido)

Bobby Schofield - Unforgivable

Javier Cámara - Jakarta

Ricardo Darín - El Eternauta

Ian Roberts - A Kind of Madness

Mejor Actriz

Ganadora: Mona Mina Leon - Holy Sh!t (Bélgica)

Mona Mina Leon - Holy Sh!t

Bárbara Mori - Lucca's World

Park Ji-hyun - You and Everything Else

Sheridan Smith - I Fought the Law

Mejor Miniserie o Telefilme

Ganadora: Prisoner 951 (Reino Unido)

Prisoner 951

The Anatomy of a Moment

Hyper Knife

Oxygen Masks Will Not Drop Down Automatically

Mejor Telenovela

Ganadora: Leyla (Turquía)

Leyla

Garota do Momento

y demás nominadas de la categoría.

Todos los ganadores de los Emmy Internacionales 2026

Programa artístico (Arts Programming)

Ganador: Der Talentierte Mr. F. (The Talented Mr. F.) (Alemania).

Mejor actuación masculina

Ganador: Bobby Schofield, por Unforgivable (Reino Unido).

Mejor actuación femenina

Ganadora: Mona Mina Leon, por Holy Sh!t (Bélgica).

Mejor comedia

Ganadora: División Palermo - Temporada 2 (Argentina).

Actualidad (Current Affairs)

Ganador: Exposure: Breaking Ranks: Inside Israel's War (Reino Unido).

Documental

Ganador: Louis Theroux: The Settlers (Reino Unido).

Mejor serie dramática

Ganadora: Carême (Francia).

Programa infantil de animación

Ganador: The Scarecrows' Wedding (Reino Unido).

Programa infantil factual y entretenimiento

Ganador: Horrible Science (Reino Unido).

Programa infantil de acción real

Ganador: Dexter Procter: The 10-Year-Old Doctor (Reino Unido).

Cobertura de noticias

Ganador: 24 Hours In The Kill Zone (Reino Unido).

Entretenimiento sin guion

Ganador: Educating Yorkshire - Season 2 (Reino Unido).

Serie de formato corto

Ganadora: De Klas Van 2000 (The Class of 2000) (Bélgica).

Documental deportivo

Ganador: The Philipstown Wirecar Grand Prix (Sudáfrica).

Telenovela

Ganadora: Leyla (Turquía).

Telefilme o miniserie

Ganadora: Prisoner 951 (Reino Unido).

En una ceremonia con fuerte presencia de producciones europeas, la televisión argentina logró volver a subir al escenario principal gracias a División Palermo. El premio no alcanzó para completar una noche perfecta para las producciones nacionales, pero sí permitió que el país mantuviera una presencia destacada en uno de los reconocimientos más importantes de la industria audiovisual internacional. [iemmys.tv],