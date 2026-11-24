El conflicto que durante 2025 convirtió al Hospital Garrahan en uno de los principales focos de tensión entre los trabajadores de la salud y el Gobierno nacional volvió a escalar. Este martes, la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y la Junta Interna de ATE convocaron a concentrarse desde las 7 de la mañana en la sede del hospital para acompañar a trabajadores alcanzados por sanciones disciplinarias, ante el temor de que algunos de ellos encuentren impedimentos para ingresar a sus lugares de trabajo.

La movilización se realiza en la puerta del hospital, en Combate de los Pozos 1881, y será seguida por una conferencia de prensa prevista para el mediodía. Los sindicatos exigen la anulación de las sanciones y sostienen que forman parte de una política de persecución contra quienes encabezaron los reclamos salariales y las protestas en defensa del principal hospital pediátrico del país.

Autoridades del Garrahan denunciaron violencia sindical e ingreso por la fuerza al hospital

El Hospital Garrahan denunció que sindicalistas sancionados y personas ajenas a la institución ingresaron por la fuerza al edificio y agredieron al personal de seguridad, en medio del conflicto por los sumarios derivados de la toma de la Dirección Médica.

La institución repudió “los hechos de violencia ocurridos esta mañana” y sostuvo que los manifestantes “pusieron en peligro la salud de los niños” que se encontraban en el hospital.

Según el reporte de las autoridades, los incidentes ocurrieron luego de que el viernes pasado se anunciaran sanciones a 38 sindicalistas de ATE y APyT por la toma de las oficinas de la Dirección Médica, registrada el 31 de octubre de 2025.

El hospital afirmó que, en rechazo a esas sanciones, los mismos sectores “volvieron a recurrir a la fuerza”, desafiaron y agredieron al personal de seguridad e ingresaron incluso personas que tenían el acceso restringido.

Durante los incidentes, según la versión oficial, resultó herida una efectiva femenina de seguridad que se encontraba en su lugar de trabajo.

“Un hospital pediátrico no es escenario de campañas políticas, espectáculos mediáticos ni atropellos sindicales”, planteó el Garrahan en el comunicado difundido tras los hechos.

Las autoridades indicaron que el personal del hospital ingresó con normalidad y continuó con la atención de niños con enfermedades complejas, cirugías y estudios médicos.

Además, anticiparon que, al igual que con las sanciones por la toma de la Dirección Médica, se tomarán “las medidas administrativas y legales correspondientes” ante los nuevos hechos denunciados.

“El orden y el normal funcionamiento del hospital no son negociables. Las reglas se cumplen, sin importar de quién se trate”, señaló la institución.

El comunicado del Hospital Garrahan

“El Hospital Garrahan repudia los hechos de violencia ocurridos esta mañana, donde los sindicalistas sancionados junto a personas ajenas a la institución ingresaron por la fuerza a las instalaciones del nosocomio, poniendo en peligro la salud de los niños que pelean por sus vidas.

El viernes pasado se anunciaron sanciones a 38 sindicalistas de ATE y APYT que tomaron por la fuerza las oficinas de la Dirección Médica del hospital el 31 de octubre de 2025. Dicho hecho fue de suma gravedad para el hospital, ya que interrumpió su normal funcionamiento, poniendo en riesgo la salud de cientos de niños que estaban allí en ese momento.

En disconformidad con las sanciones recibidas, esta mañana los mismos violentos volvieron a recurrir a la fuerza, desafiando y agrediendo al personal de seguridad e ingresando incluso quienes tenían el acceso restringido, resultando herida una mujer que ocupaba su lugar de trabajo. Un hospital pediátrico no es escenario de campañas políticas, espectáculos mediáticos ni atropellos sindicales.

Hoy, el verdadero personal del Garrahan ingresó normalmente y está en este momento atendiendo a los niños con las enfermedades más complejas del país, haciendo cirugías y estudios médicos determinantes para ellos y sus familias. A pesar de los intentos de instalar el caos, el Garrahan sigue funcionando.

Así como se sancionó a quienes participaron de la toma de la Dirección Médica, se tomarán las medidas administrativas y legales correspondientes ante estos nuevos hechos de violencia.

El orden y el normal funcionamiento del hospital no son negociables. Las reglas se cumplen, sin importar de quién se trate. Queremos lo mejor para la salud de nuestros niños“.

Lugones: “Los chicos del Garrahan merecen un hospital sin violentos”

El ministro de Salud, Mario Lugones, también apuntó contra los trabajadores sancionados del Garrahan y este lunes, en la red social X, apuntó: “LOS CHICOS DEL GARRAHAN MERECEN UN HOSPITAL SIN VIOLENTOS Es inaceptable que un grupo de políticos y sindicalistas vuelva a recurrir a la violencia en el Garrahan, poniendo en riesgo a los chicos que son atendidos allí y a sus familias, y agrediendo a quienes están cumpliendo con su trabajo. Todo mi respaldo a las autoridades del hospital, que tomarán las medidas administrativas y legales que correspondan, y mi reconocimiento al personal del Garrahan, que hoy, como todos los días, está dedicado a atender a sus pacientes. No vamos a permitir que nadie, por defender sus propios intereses, ponga en riesgo la salud de los chicos”, sostuvo el funcionario libertario, pero nada dijo en esta oportunidad sobre el castigo a delegados sindicales y profesionales de la salud tras ejercer su derecho a la protesta y a los reclamos sindicales.

Qué sanciones aplicó el hospital

La semana pasada, las autoridades del Hospital Garrahan anunciaron el cierre de un sumario administrativo que investigó la ocupación de las oficinas de la Dirección Médica ocurrida el 31 de octubre de 2025, en plena crisis salarial. Como resultado del proceso, fueron sancionados 38 trabajadores.

Según el comunicado oficial difundido por el hospital, diez trabajadores quedaron alcanzados por pedidos de cesantía y otros 28 recibieron suspensiones de hasta 20 días sin goce de sueldo. Las autoridades sostienen que el procedimiento respetó el derecho de defensa de los involucrados y que las sanciones responden a una conducta que consideraron incompatible con el funcionamiento de una institución sanitaria de alta complejidad.

El hospital calificó la toma como un hecho de “gravedad absoluta” y afirmó que quienes participaron buscaron generar “caos con fines meramente políticos”. También sostuvo que la institución atraviesa un proceso de modernización e inversiones y advirtió que quienes perjudiquen su funcionamiento recibirán las sanciones correspondientes.

No obstante, de los diez pedidos de cesantía, sólo uno puede ejecutarse de manera inmediata. Los otros nueve corresponden a trabajadores con tutela gremial, entre ellos la secretaria general de APyT, Norma Lezana, lo que obliga a las autoridades a obtener previamente una resolución judicial para avanzar con los despidos.

La respuesta sindical

La interpretación de los gremios es diametralmente opuesta. ATE y APyT sostienen que las sanciones constituyen una represalia contra quienes encabezaron las medidas de fuerza que durante 2025 pusieron en agenda la situación salarial del hospital y denunciaron la pérdida de profesionales provocada por los bajos ingresos.

Las organizaciones cuestionan además la legalidad del procedimiento y sostienen que varias de las sanciones afectan a representantes sindicales protegidos por la legislación laboral. También recuerdan que parte de las actuaciones fueron objeto de litigios judiciales durante los últimos meses.

Los gremios afirman que las medidas buscan disciplinar la protesta sindical en un momento en que vuelve a discutirse el financiamiento del sistema público de salud y el presupuesto destinado al hospital.

El trasfondo: la larga crisis salarial del Garrahan

La disputa actual tiene su origen en el conflicto que atravesó buena parte de 2025.

Durante ese año, trabajadores, profesionales, técnicos y residentes impulsaron una serie de paros, movilizaciones y acciones de protesta para reclamar mejoras salariales y denunciar el deterioro presupuestario del hospital. Las medidas alcanzaron una visibilidad poco habitual para un conflicto del sector salud y colocaron al Garrahan en el centro del debate político nacional.

La ocupación de la Dirección Médica, que ahora motiva las sanciones, ocurrió en ese contexto. Los trabajadores protestaban entonces contra descuentos salariales vinculados a jornadas de paro y reclamaban respuestas frente a una situación que, según denunciaban, estaba provocando una salida sostenida de profesionales de la institución.

La crisis llegó incluso al Congreso. En octubre de 2025, el Parlamento insistió con la Ley de Emergencia Pediátrica que había sido vetada previamente por el presidente Javier Milei. Un mes después, el Gobierno otorgó una recomposición salarial que, según fuentes oficiales citadas en aquel momento, implicó una mejora significativa de los ingresos de bolsillo del personal.

Sin embargo, el conflicto nunca se cerró completamente. La discusión sobre salarios, financiamiento y condiciones de trabajo siguió presente durante 2026, al tiempo que avanzaban los sumarios administrativos contra quienes participaron de las medidas de fuerza más duras del año anterior.

Una disputa que trasciende lo laboral

El caso excede la discusión disciplinaria. El Garrahan es el principal hospital pediátrico de alta complejidad de la Argentina y recibe derivaciones de todo el país. Por su carácter estratégico, cualquier conflicto interno adquiere una dimensión política y sanitaria que va mucho más allá de una disputa gremial.

Por ese motivo, la jornada de este martes será observada con atención tanto por las autoridades sanitarias como por los sindicatos. Mientras el hospital sostiene que las sanciones son la consecuencia de un procedimiento administrativo regular, los gremios buscan convertir el conflicto en una nueva causa pública en defensa de los trabajadores sancionados y de la situación del sistema de salud pediátrica.

Qué denuncian los gremios

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y la Junta Interna de ATE sostienen, en cambio, que las sanciones constituyen una represalia contra quienes encabezaron las protestas salariales y las medidas de fuerza que atravesaron al hospital durante 2025.

Los sindicatos destacan que entre los trabajadores alcanzados figuran delegados gremiales y dirigentes sindicales protegidos por tutela gremial, entre ellos la secretaria general de APyT, Norma Lezana. También cuestionan que las autoridades hayan avanzado con las sanciones pese a que parte del conflicto fue objeto de actuaciones judiciales.

Para los gremios, el trasfondo de la decisión está relacionado con el conflicto salarial que durante 2025 derivó en paros, movilizaciones y reclamos por la pérdida de ingresos de los trabajadores del principal hospital pediátrico del país. Desde esa perspectiva, las cesantías y suspensiones buscan disciplinar la protesta sindical y desalentar futuras medidas de fuerza.

Qué sostiene la dirección del Garrahan

Las autoridades del hospital afirman que las sanciones no están vinculadas con la actividad sindical sino con la toma de las oficinas de la Dirección Médica ocurrida el 31 de octubre de 2025. Según el comunicado difundido por el Consejo de Administración, el sumario administrativo concluyó que 38 trabajadores tuvieron distintos grados de responsabilidad en esos hechos y, por ese motivo, se resolvió avanzar con diez pedidos de cesantía y 28 suspensiones de hasta 20 días sin goce de sueldo.

La conducción del hospital sostuvo que el procedimiento respetó el derecho de defensa de todos los involucrados y definió la ocupación de la Dirección Médica como un episodio de “gravedad absoluta” por tratarse del principal hospital pediátrico de alta complejidad del país. En ese marco, argumentó que “quien rompe las reglas enfrenta consecuencias” y señaló que no puede haber lugar para conductas que afecten el funcionamiento institucional.

Además, fuentes del Ministerio de Salud señalaron que los sumariados habían obtenido inicialmente una medida cautelar que frenó el proceso disciplinario, pero que posteriormente esa resolución fue revocada, permitiendo continuar con el sumario.