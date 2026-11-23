SIBO es el nombre que recibe, por sus siglas en inglés (Small Intestinal Bacterial Overgrowth), una enfermedad que consiste en la presencia de un número excesivo de bacterias en el intestino delgado que, de manera normal, no deberían estar ahí. Aunque la enfermedad se conoce desde hace décadas, últimamente se habla mucho de ella y nos llegan muchas personas a las consultas que creen que la tienen porque se ha popularizado mucho en redes sociales.

Los síntomas que provoca ese exceso de bacterias son, para empezar, bastante inespecíficos: distensión abdominal —aumento del perímetro abdominal—, dolor en el abdomen, gases excesivos, diarrea o estreñimiento, entre otros.

Como ves, son un conjunto de síntomas variados y todos ellos muy inespecíficos, que observamos también en otro tipo de patologías habituales en la consulta. Además, existe el problema de que, en las analíticas, el sobrecrecimiento bacteriano no suele dar ningún hallazgo. Esto quiere decir que en los análisis de sangre no se ve ninguna diferencia remarcable entre una persona que sí padece sobrecrecimiento bacteriano y otras que no lo padece. Algunas veces observamos, en aquellas que sí tienen SIBO, algunos déficits nutricionales, falta de alguna vitamina, pero no es la norma.

Como decía al principio, sí hemos observado que nos llegan muchas más personas a las consultas que creen que tienen esta enfermedad. Lo que ocurre es que el SIBO es una patología que cursa en pacientes con una serie de factores muy determinados y no es algo que suceda a la población general.

Los factores de riesgo que sí nos hacen sospechar de la presencia de sobrecrecimiento bacteriano son los que predisponen a una migración o proliferación de microorganismos en el intestino delgado. Suelen estar relacionados con cambios anatómicos que se producen, por ejemplo, después de cirugías intestinales —resecciones intestinales, operaciones en las que se haya quitado la válvula que separa el intestino delgado del intestino grueso o reconstrucciones anatómicas por algún tipo de problema—, y también en pacientes con una alteración grave de la motilidad digestiva: gastroparesia grave —un trastorno digestivo en el que el estómago tarda demasiado en vaciar su contenido en el intestino delgado— o pacientes con patologías neurodegenerativas muy severas en las que en estadios finales de la enfermedad se altera la motilidad y cambia la forma en la que se mueve el tubo digestivo de manera que favorece la proliferación de bacterias.

Como ves, el SIBO no es una enfermedad que podamos encontrar con frecuencia en población general. Pero como los síntomas que te he descrito antes los vemos en muchos otros trastornos funcionales del tubo digestivo —trastornos que afectan a entre el 40% y el 45% de la población, como el síndrome del intestino irritable o la dispepsia (indigestión)— se produce como una especie de solapamiento de señales.

El problema que nos encontramos con el SIBO es que los tests diagnósticos (test de aliento espirado, TAE) son bastante subóptimos. Hemos de tener en cuenta que estos test son positivos en el 20% de sujetos sin síntomas digestivos. Tienen una sensibilidad de aproximadamente el 50% con una especificidad también baja. Lo que quiere decir que dan una cantidad de falsos positivos y negativos nada desdeñable. Y esto supone que un paciente con una probabilidad baja antes de hacerle el test puede dar positivo sin serlo. La rentabilidad diagnóstica del test de aliento para SIBO se obtiene con una adecuada selección de los pacientes, esto es, pacientes con factores de riesgo.

El tratamiento específico son tandas de antibióticos de mayor o menor espectro en función de la respuesta. ¿Pero qué es lo que nos pasa muchas veces? Pues que en aquellos pacientes en los que se ha diagnosticado un SIBO sin realmente tener unos factores de riesgo para desarrollar este problema, se les pone el tratamiento y aunque inicialmente pueden presentar cierta mejoría, al poco tiempo vuelven a reaparecer todos los síntomas.

Y ahí siempre surge la pregunta: ¿es una recaída, una falta de respuesta al tratamiento de SIBO o realmente es que no estamos tratando la causa de sus síntomas que probablemente sea un trastorno funcional?

La evidencia clínica disponible actualmente sugiere que la mayoría de los pacientes con síntomas inespecíficos como distensión abdominal, meteorismo —acumulación excesiva de gas en el intestino—, flatulencia, diarrea intermitente y otros síntomas abdominales, no padecen SIBO. No se recomienda, por tanto, descartar SIBO mediante test de aliento espirado en pacientes con síntomas digestivos inespecíficos, que no presenten factores predisponentes para SIBO.

Elena Velasco es médica especialista en aparato digestivo del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid

Coordinación y redacción: Victoria Toro.

Pregunta enviada por Pilar Fernández.

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