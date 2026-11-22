Boca venció 2-0 a Atlético Mineiro este sábado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, y ganó la Copa Sudamericana por tercera vez. Con los títulos de 2004 y 2005, se convirtió en el primer club en conquistarla tres veces y en el máximo ganador de la historia del torneo. También cortó una racha de 18 años sin consagraciones internacionales: la última había sido la Recopa Sudamericana de 2008, ante Arsenal de Sarandí.

Los goles los hicieron el mediocampista Santiago Ascacíbar, a los 16 minutos del primer tiempo, y el delantero uruguayo Miguel Merentiel, a los 3 del complemento. El equipo de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena dominó desde el arranque. En los primeros minutos, al arquero Everson se le escapó un centro de Sebastián Villa y Merentiel, solo en el área chica, la estrelló en el travesaño.

A Ascacíbar le anularon un gol por posición adelantada. Poco después, el volante surgido en Estudiantes de La Plata tomó un rebote dentro del área tras un remate de Tomás Aranda y abrió el marcador. Hasta ese momento, Boca tenía el 63% de la posesión y cuatro remates contra ninguno de su rival, según los datos de la Conmebol.

El segundo gol llegó apenas empezado el complemento. El colombiano Villa escapó con una jugada individual, dejó en el camino al lateral Angelo Preciado y le sirvió un pase bajo a Merentiel, que definió en el área chica. Desde ahí, Boca retrocedió y Atlético Mineiro, dirigido por el argentino Eduardo Domínguez y en su segunda final consecutiva del torneo, se acercó al arco de Álvaro Montero con poca claridad.

Un premio récord y la Recopa

El título le dejó al club un premio de 10 millones de dólares, el más alto que la Conmebol entregó a un campeón de este torneo: el año pasado, Lanús había cobrado 6,5 millones. En el campo de juego, el presidente de la confederación, Alejandro Domínguez, le dio a Juan Román Riquelme, presidente de Boca, dos cheques: el del título y otro de 3 millones por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, un lugar que el club ya tenía asegurado por haber terminado primero en la Tabla Anual. En total, Boca sumó 12,6 millones de dólares en esta Sudamericana. Atlético Mineiro recibió 2,5 millones.

La consagración también lo clasificó a la Recopa Sudamericana 2027, donde enfrentará al campeón de la Libertadores. Ese rival saldrá de la final que Estudiantes de La Plata y Palmeiras jugarán el sábado 28 en el estadio Centenario de Montevideo.

Boca había llegado a la Sudamericana desde la Libertadores, donde terminó tercero en su grupo. En la semifinal le dio vuelta la serie a Vasco da Gama en el Maracaná con un gol de su capitán, Leandro Paredes, a dos minutos del final.

El desmayo del capitán

En Barranquilla, la noche de Paredes tuvo un sobresalto. El mediocampista, de 32 años, sufrió el calor y la humedad de la ciudad, donde la sensación térmica rozó los 40 grados durante el partido. Pidió el cambio y salió a los 58 minutos, reemplazado por Tomás Belmonte. En el banco, sus compañeros lo abanicaron con toallas y le pusieron hielo en la nuca. Se recuperó a tiempo para levantar el trofeo. “Desde chiquito me han inculcado competir y ganar todo lo posible. Amo ganar y competir”, le dijo a ESPN.

Minutos después, mientras hablaba con DSports en la zona mixta, se desvaneció en vivo. La señal aclaró que se retiró por sus propios medios. El club lo trasladó en ambulancia a un centro médico de Barranquilla, donde le hicieron estudios de control, le aplicaron suero para rehidratarlo y lo dejaron en observación durante unas horas.

Desde ahí, Paredes publicó en Instagram una imagen mientras recibía suero: “Estamos bien. Aguante Boca hoy y siempre”. Más tarde subió una foto besando la copa: “Somos campeones. Gracias a todos por los mensajes. Fue solo un mareo por tantas vueltas juntas”. Boca difundió un video del capitán en el hotel con un mensaje en el mismo tono: “Parte médico. Leandro Paredes mareado por las vueltas, todo ok por acá”.

“Tuvo un bajón en el primer tiempo. En el segundo mejoró, pero 10 minutos y le costaba moverse”, explicó Arruabarrena tras el partido. El técnico lo definió como “un líder positivo”: “En el vestuario es uno más, con todo lo que ganó. Hace reuniones para el bien del grupo”.

El episodio cambió los planes de la delegación, que iba a viajar durante la madrugada y pasó la noche en Barranquilla. El regreso a Buenos Aires quedó previsto para este domingo a partir de las 13 de Colombia (15 de la Argentina). El plantel no entrenará al llegar: volverá a las prácticas el lunes en Ezeiza para preparar el partido del miércoles a las 21 ante Independiente Rivadavia, en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura.

En Buenos Aires, miles de hinchas festejaron en el Obelisco hasta pasadas las 2 de la madrugada. El Gobierno porteño había rodeado el monumento con paneles para prevenir incidentes. Otra multitud, que siguió el partido en Parque Lezama, se quedó a celebrar en La Boca.