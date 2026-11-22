Si hay un órgano del cuerpo que se identifica con el amor, ese es el corazón. Pero la neurobióloga Lucy Vincent ha dedicado casi toda su carrera profesional a señalar que, en realidad, es el cerebro el que decide sobre los afectos. En su libro Le cerveau des amoreux, publicado ahora solo en catalán por la editorial Cossetània con traducción de Carles Miró, explica cómo se pueden trabajar las relaciones de pareja desde el punto de vista de la ciencia.

Hormonas, circuitos cerebrales, hipotálamo, amígdala o corteza prefrontal son términos que aparecen con frecuencia en sus páginas, pero este trabajo está lejos de ser un tratado científico. Con un tono divulgativo, la autora explica las diferencias que existen entre los cerebros de las personas y propone ejercicios de autoevaluación para que el lector o la lectora reflexione sobre sus sentimientos y sus comportamientos en pareja. Vincent señala que su libro puede ser de ayuda para los psicólogos de pareja, aunque, si sus pacientes también lo leen, es posible que dejen de necesitar horas de terapia.

Usted es neurobióloga y ha centrado gran parte de su trabajo en el amor, ¿por qué ha elegido este tema?

En primer lugar, porque cuando era joven trabajaba en un laboratorio en el que había mucha investigación sobre temas relacionados con el cerebro social y los receptores de oxitocina. Por aquel entonces, mi propio tema de investigación era la liberación de oxitocina después del parto. Yo estaba casada con un escritor que hizo un libro titulado La biología de la compasión y todos los periodistas que lo entrevistaban querían hablarle del amor. Pero el amor y la compasión, de hecho, no tienen nada que ver. Y yo le dije que tendría que escribir sobre el amor, pero a él no le interesaba y me propuso que lo hiciera yo.

De repente, me puse a buscar las investigaciones que existían en aquella época sobre la neurobiología del amor y resulta que hacía poco tiempo se había publicado un artículo científico fundamental sobre los mecanismos neurobiológicos que hacen que dos personas o animales permanezcan juntos. No era amor ni apego, pero el resultado del estudio era muy interesante y me pareció que el mundo tenía que conocerlo. Se lo presenté a mi editora y de ahí salió mi primer libro, Cómo nos enamoramos, que habla del papel de los receptores de oxitocina. El tema despertó bastante interés y seguí escribiendo sobre eso porque, con el paso de los años, cada vez hay más conocimientos y más cosas para decir.

Sus ensayos tienen mucho éxito entre los lectores, pero ¿ocurre lo mismo entre la comunidad científica? A veces el amor se toma como un tema secundario, aunque estructura una parte importante de la sociedad.

El amor no tiene nada de secundario, es algo fundamental en los mecanismos de supervivencia de la especie humana. Y lo que hizo que el mundo científico se lo tomara en serio fue este artículo fundamental del que hablé antes, porque aquello no se podía ignorar. Ya no podíamos decir que era algo poético, anecdótico. En el momento en que se pudo establecer una relación entre la distribución de los receptores de oxitocina y un modo de vida familiar, se abrió el camino a todo el interés científico que existe hoy y que se estudia en muchísimos laboratorios de todo el mundo.

El libro parte de que no todos los cerebros enamorados son iguales. ¿Cómo se puede explicar esto para que se entienda de una manera sencilla?

La verdad es que lleva mucho trabajo. Cuando encuentro un resultado científico y me doy cuenta de que es algo importante, me emociono. Yo tengo un cerebro muy curioso, al que le interesa mucho la ciencia, y me gusta compartirla. Durante toda mi vida hice distintos tipos de trabajo, pero siempre en el campo de la comunicación científica. Es algo que llevo dentro.

La plasticidad cerebral es esencial para entender que los comportamientos se pueden cambiar. ¿Por qué es tan importante?

Todo nuestro comportamiento, todo lo que hacemos, depende de las instrucciones que vienen del cerebro y esas instrucciones se formulan a partir de información sensorial. Por lo tanto, para cambiar nuestro comportamiento debemos cambiar la información que le damos al cerebro y crear nuevas redes cerebrales. Esto pasa constantemente. No hay nadie que esté exento. No podemos decidir que no pase. Lo importante es poder alimentar el cerebro con información interesante y útil: podemos decidir qué leer, qué escuchar, hacer cosas que nos enriquezcan, porque al hacerlo desarrollamos un cerebro cada vez más eficiente, más curioso de las cosas nuevas y cada vez más inteligente.

En su libro habla de diversos temas decisivos en lo que respecta al amor. Uno de ellos es el de los celos, que pueden llegar a ser muy peligrosos en el ámbito de la pareja. ¿Cómo se explican desde un punto de vista neurobiológico?

Los celos no tienen nada que ver con las hormonas, tienen que ver con la distribución de determinados receptores de vasopresina en el cerebro. Hay un ejemplo muy elocuente: las ratas enjauladas son bastante tranquilas, se pueden introducir ratas nuevas en la caja y no les preocupa especialmente, excepto si son ratas que acaban de dar a luz. En ese momento de su vida, si entra una rata distinta, las madres recientes se vuelven feroces, protegen a las crías y ahuyentan a las demás. Y es, sencillamente, una demostración de que hay una distribución de receptores de vasopresina en la amígdala, que es un mecanismo biológico para garantizar la protección de las crías.

Los celos en una pareja tienen el mismo tipo de mecanismo. Cuando un macho eligió a una hembra y decidió invertir sus recursos en ella, puede pensar: 'Es mía, ningún otro macho vendrá a penetrarla mientras yo esté para garantizar la perpetuación de mis genes'. Y ahí está el mecanismo de los celos, que se activa para defender esos intereses de una forma muy feroz.

Lo que importa es poder alimentar el cerebro con información interesante y útil: podemos decidir qué leer, qué escuchar, hacer cosas que nos enriquezcan, porque al hacerlo desarrollamos un cerebro cada vez más performativo

Se ha divorciado dos veces y sostiene que, si hubiese investigado antes el cerebro de los enamorados, quizá hubiese salvado alguna de sus relaciones.

Cuando somos jóvenes creemos que el amor es un estado un poco mágico que encontramos con otra persona y nos enseñan que tiene que durar toda la vida. En cambio, la biología nos enseña que el amor no puede durar toda la vida, sino que tiene una duración limitada por su función biológica. Cuando se acaba el amor pasional, la locura de estar juntos, de encontrar a esa pareja maravillosa, la tendencia que tenemos como seres humanos es pensar que nos equivocamos, que no elegimos a la pareja correcta y que tenemos que encontrar a la indicada, la que va a durar para siempre.

Pero eso es un cuento de hadas. La realidad biológica es que el amor pasional dura entre 18 y 36 meses. Sin embargo, cuando eso termina, se puede construir una relación que dure mucho más tiempo. Yo creo que si los jóvenes supieran eso, gestionarían sus historias de amor de otra manera. Es importante saber que enamorarse no es una señal de que encontramos a la mejor pareja. Al contrario, yo creo que, en realidad, el amor existe para ocultar los defectos del otro. Esa es su razón de ser. Entonces, hay que tener presente todo esto para entender lo que vamos a experimentar. Y cuando lo entendemos, creo que todo se gestiona mejor.

Esta manera científica de pensar en el amor acaba con el mito del amor romántico.

El amor no es como nos lo enseñan, eso está claro, pero aprender los mecanismos no va a hacerlos desaparecer. Es como si te dijera: “¿Sabés que el chocolate tiene 500 calorías cada 100 gramos y te va a hacer engordar?”. No vas a dejar de disfrutar del chocolate por eso.

Reivindica la memoria como una buena manera de mantener vivo el amor de pareja desde una perspectiva neurobiológica. Pero, a veces, los malos recuerdos pesan más que los buenos.

Es algo que realmente puede servir y que a menudo resulta muy valioso y funciona. Sí tendemos a recordar espontáneamente lo malo, entonces hay que obligarse a encontrar esos buenos recuerdos. Cuando algo se graba en la memoria, registramos todos los indicios, todos los impulsos sensoriales y los asociamos con lo que vivimos emocionalmente cuando recibimos esos estímulos.

Podemos volver a un lugar en el que fuimos muy felices juntos. Al lugar donde hicimos el amor por primera vez, donde nos dijimos “te quiero” o donde tuvimos nuestra primera cita. Fueron momentos importantes, muy positivos, y es bueno evocarlos juntos porque no siempre tenemos los mismos recuerdos. Uno puede despertar recuerdos en el otro y viceversa, pero al evocarlos, al hablar de ellos, se pueden reavivar las emociones positivas y decir: “Ay, nos habíamos olvidado de lo importante”.

La biología nos enseña que el amor no puede durar toda la vida sino que es algo que tiene una duración limitada por su papel biológico.

Desde este punto de vista neurobiológico, ¿cuándo se determina que una relación amorosa ya no tiene salvación?

Un fenómeno bastante particular del amor pasional es que, cuando se acaba, a menudo ese sentimiento se convierte en odio. Ese es el momento. El ser humano, en lugar de simplemente volverse indiferente a esa persona o hacer un pequeño esfuerzo para recordar lo bueno, de repente odia a su expareja de una manera en que nunca había odiado a nadie. Es algo que sucede en la amígdala, en esa región del cerebro que decide quién es amigo y quién es enemigo.

Creo que en ese momento hay que trabajar sobre la amígdala e intentar encontrar aliados, es decir, otras personas a las que nuestra pareja les parezca maravillosa, y ponerse a hablar con sus amigos, con su madre, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, con quien sea. Eso va a tener un efecto positivo. Y, sobre todo, no hay que hablar con nuestros amigos porque van a darle entidad a esa imagen de odio, la van a reforzar. Hay que hacer ese trabajo, que es difícil y requiere voluntad.

En realidad, ¿se le da demasiada importancia al amor en la sociedad?

Desde luego, creo que damos demasiada importancia al fenómeno del amor pasional. Todas las películas tienen que tener una historia de amor para que la gente tenga ganas de verlas. Suele ser ese amor apasionado en el que no hay nadie más que él o ella en la vida y los celos pueden ser inmensos. Eso no es el amor duradero, es algo que cumple una función muy concreta en momentos muy puntuales de nuestra vida y de ninguna manera es el sentido de nuestra existencia.

Pero el amor en general sí es algo esencial: el amor de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de la gente con la que nos cruzamos por la calle. El cerebro social es algo realmente esencial en la especie humana y no podemos soslayarlo. Se habla demasiado del amor pasional y se deja de lado lo que es realmente esencial: nuestra forma de colaborar, cooperar y convivir. Todo apunta a un cerebro muy individual, pero creo que es importante desarrollar el conjunto y, para eso, tiene que haber un amor general, un amor en el sentido más amplio.