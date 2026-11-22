“No hay nada más serio que un fantasma, un ser atrapado en su trauma, personal o político; alguien que pide la justicia que no tuvo y repite y cuenta su historia para siempre, incapaz de romper el ciclo, imposible de aplacar, desesperado por que lo escuchen”. Con esas palabras que eligió para el prólogo, la escritora argentina Mariana Enriquez da pie a buena parte de los asuntos que va a abordar en Conversación con la oscuridad (Páginas de Espuma, 2026), su nuevo libro. Se trata de un ensayo donde se cruzan sus lecturas, sus autores y autoras de cabecera (del cine a los libros, de su memoria como niña que creció en la dictadura a las noticias que leyó o le contaron) y una travesía personal por casos de la historia reciente argentina y escenas de terror cotidiano que atraviesan sus relatos.

Luego de un recorrido que la llevó por distintos países europeos, Enriquez, que desde hace casi dos años se radicó en Australia, viajó por algunas semanas hasta Buenos Aires para la difusión de su flamante ensayo. En una conferencia de prensa, la escritora se refirió a la génesis del libro y aseguró que se trató de una “circunstancia inesperada”.

“No estaba en mis planes hacer este libro”, señaló ante los periodistas y agregó que la idea fue cobrando fuerza en diálogo con el editor Juan Casamayor, de Páginas de Espuma, y de las docentes e investigadoras Inti Soledad Bustos y Erica Durante, con quienes terminó de darle forma a este proyecto.

Según contó, el libro fue armado a partir de textos “desperdigados”, conferencias que brindó en varios países, entrevistas periodísticas, clases magistrales y talleres que dio sobre el género del terror, el horror y lo gótico en los últimos años, tareas que asumió “como laburante”. “Hace relativamente poco que puedo tener un ingreso de dinero de la literatura, después de que la gente se interesara por mí, a la salida de la pandemia”, aclaró.

Enriquez señaló que quiso mantener la “heterogeneidad del material” en la estructura que finalmente armó, pese a las distintas procedencias de los textos. “Fue como ordenar un cuerpo”, detalló. Es por eso que Conversación en la oscuridad está dividido en cinco zonas a las que llama “vértebras”: “Espacios e intersticios”, “Tiempos góticos”, “Subjetividades”, “Los cuerpos” y “La fractura expuesta del trauma”.

En efecto, en las páginas de Conversación en la oscuridad se cruzan, entre otros, algunas nociones sobre la definición de “gótico” –en especial aquel que desarrollaron autores de América latina, pero también hay referencias a los clásicos del rubro–, escenas del cine de David Cronenberg, relatos de asesinos seriales, elemento del imaginario gore, leyendas urbanas, historias de espiritistas en libros o en las vivencias que la autora rememora, el destacado trabajo el Equipo Argentino de Antropología Forense, imágenes de fábricas abandonadas en el conurbano bonaerense que fueron parte del paisaje cotidiano de Enriquez en su adolescencia, y una revisión sobre cómo ese universo –leído y transitado– se entreteje en su ficción.

En su exposición ante los medios, la escritora contó que empezó de manera más orgánica a escribir ficciones de terror en 2009 y que fue también por esos tiempos cuando se dispuso más ordenadamente a leer a autores que pensaron el género desde algunas teorías. En su visión, “hace unos 15 años” se produjo un “momentum de textos” teóricos sobre el horror, la ficción extraña, el gótico y sus alrededores que la atrajeron especialmente.

Al ponerse a pensar en este terreno – “un género muy contemporáneo y popular”, afirmó–, la autora de Los peligros de fumar en la cama dijo que le interesa dejar en claro una suerte de punto de partida para sus reflexiones: “El terror no es una metáfora de la realidad, es un género en sí mismo”. A la vez, también subrayó que inevitablemente este tipo de ficción “habla de la realidad”, por lo que quiso ver, en su ensayo, “cómo funciona desde la Argentina, desde mi lectura, desde mi traducción”. En su mirada, también, este tipo de literatura de alguna manera busca “poner en palabras el fantasma” y pensar cómo determinadas escenas que están en el pasado “no dejan de volver”.

La ficción del trauma

Una de las columnas vertebrales del ensayo está relacionada con lo que ella llama “la ficción del trauma”. En este sentido, en el texto Enriquez observa desde varios ángulos una y otra vez los operativos nocturnos, la memoria, los campos clandestinos de detención, la tortura y la figura del desaparecido durante la dictadura militar argentina, a la que la autora en su ensayo describe como “un régimen de terror político” y también como “una biopolítica de producción de espectros”.

A partir de sus propios recuerdos y a la vez a partir de leer textos de autores que narraron esos años –muchos de ellos, de hecho, hijos de desaparecidos– Enriquez sostiene en Conversación con la oscuridad: “Si fuiste una niña que transitó la dictadura, creciste con un hiperalerta. El recuerdo que tenés del espacio es ese recuerdo ansioso. El espacio que transitaste no lo transitaste con naturalidad, sino con la sensación de alerta del que tiene que sobrevivir. Eso produce una cartografía afectiva del miedo que es completamente diferente de la cartografía ordinaria. Y esa cartografía afectiva del miedo es lo que después, cuando llega la escritura, se convierte en materia prima. La infancia atravesada por el miedo colectivo no produce sólo traumas individuales: produce una forma de leer el espacio que está incorporada antes de cualquier decisión consciente”.

Consultada sobre este punto, Enriquez afirmó en la rueda de prensa que ella puede detectar entre autoras y autores latinoamericanos contemporáneos “una generación de escritores haciendo terror” o literatura de una enorme oscuridad con “consumos culturales muy parecidos y con evidentes códigos similares” (“todos vimos a Spielberg o crecimos leyendo a Stephen King”, comentó). Y, aunque señaló que prefiere no generalizar cuando en entrevistas con medios extranjeros le preguntan por Latinoamérica por la enorme diversidad del continente, la escritora aseguró que ella y muchos de sus colegas atravesaron, siendo pequeños, tiempos de dictaduras, procesos de transición a la democracia y distintos episodios de violencia política que dejaron sus huellas en lo que escriben.

“En Argentina y en América Latina coexiste la violencia con el trauma de los regímenes autoritarios y las políticas de saqueo y represión. Se abren fosas comunes, se encuentran restos humanos en predios abandonados: lo macabro se presenta en lo cotidiano”, apuntó.

Sobre los terrores actuales que la inquietan, Enriquez aseguró que incluso viviendo en otro país, Argentina le sigue ofreciendo imágenes para seguir pensando lo macabro y el terror (“por ahora, lo que estoy escribiendo está relacionado con la Argentina, porque la literatura es lentísima, pero me interesa ver cómo funciona la distancia más adelante”, reflexionó). Entre otros episodios recientes, mencionó “las infancias viviendo en la calle”, el triple crimen de las jóvenes de Florencio Varela y el femicidio de Nancy Gody, la maestra rural asesinada en Corrientes. “¿Por qué se llevaron la mano? Automáticamente, mi cabeza me lleva a (pensar en) Jack el Destripador. En ese sentido se arman las narrativas, no es solamente denunciar sino empezar a ver cuáles son las correspondencias”, señaló.

A la vez, la autora señaló que no le interesa la literatura en tanto denuncia o cuestionamiento sobre las opiniones de los demás. “No me interesa decirle a la gente cómo tiene que pensar ni si piensa correcta o incorrectamente, si lo que dice está mal o bien. Me interesa observar cómo circulan ciertos discursos en determinados momentos”, afirmó y agregó: “Trasladar un progresismo un poco prescriptivo a la literatura es un problema porque estás cagando a pedos a la gente, estás retando a los lectores”.

En el encuentro con los periodistas, la escritora anticipó que está trabajando en dos materiales que se convertirán en novelas que tiene planeado cerrar durante el próximo verano. A una de ellas la calificó como “una novela espiritista” y sobre la otra, que será más corta, adelantó que indagará en el mundo del arte plástico, específicamente sobre una serie de pintoras surrealistas (“un montón de mujeres que han pintado desde la ‘mediumnidad’”, apuntó).

Trasladar un progresismo un poco prescriptivo a la literatura es un problema porque estás cagando a pedos a la gente, estás retando a los lectores.

La “bomba atómica” de la IA

En la charla, Enriquez fue consultada por un periodista sobre las polémicas recientes vinculadas con el uso de la inteligencia artificial en la literatura, en particular a partir de una supuesta investigación del diario El País que usó una herramienta virtual para señalar que el escritor peruano David Silva Rojas había ganado el premio Almadía Ventosa-Arrufat con apoyo de IA.

Por fuera del debate puntual alrededor del uso de la IA en un concurso literario, la escritora por un lado se preguntó “por qué es noticia” para un medio señalar a alguien de este modo y llevar la discusión hacia el rol del jurado en lugar de cuestionar “si la novela es buena o no”. Sobre el uso de esa herramienta para quienes se dedican a escribir en general, describió que la IA “es un problema revolucionario” para la industria editorial en general y que a ella le genera curiosidad que un escritor use IA generativa para escribir: “Espero que a la mayoría de los escritores les pase lo mismo que a mí, que digan ‘¿para qué quiero una herramienta que haga este proceso que es lo que me gusta hacer a mí?’”, se preguntó.

“No sé cómo se sale de esto”, afirmó la escritora y describió a este tipo de tecnologías “como la revolución industrial” y como “una bomba atómica en otro sentido, como una erosión lenta de lo que sabemos y lo que conocemos y de cómo hacemos las cosas”.

Al mismo tiempo, concluó con humor: “Acá estamos muy preocupados por la literatura, pero en realidad la IA sirve para un montón de cosas. Si la IA descubre la cura del cáncer a mí no me importa que no haya más libros. Después vemos cómo reconstruimos los libros, pero primero eliminamos el sufrimiento físico”.

AL