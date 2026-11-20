Diego Santilli se prepara para una semana en la que tendrá que demostrar que su desembarco en la Casa Rosada sirvió para algo más que mejorar el diálogo con los gobernadores. El miércoles 25 de noviembre, el jefe de Gabinete debutará ante el Senado con su primer informe de gestión, una exposición que lo obligará a responder por las decisiones de Javier Milei y por algunos de los episodios más incómodos de los últimos meses.

La presentación se producirá en medio de una semana particularmente agitada para el Gobierno, que pretende avanzar con la suspensión de las PASO, encaminar la aprobación del Presupuesto 2027 y recomponer los acuerdos parlamentarios después del traspié de este miércoles en Diputados. La Casa Rosada llega a esa instancia con una paradoja difícil de disimular: mientras Santilli multiplica las reuniones con gobernadores para garantizar la gobernabilidad, los legisladores que responden a esos mismos mandatarios siguen demostrando que sus votos no están asegurados.

El jefe de Gabinete recibió 1.659 preguntas de doce bloques políticos, posteriormente agrupadas en 1.287 consultas para evitar reiteraciones. Casi la mitad corresponde a cuestiones económicas, mientras que el resto se distribuye principalmente entre Capital Humano, Salud y otras áreas de la administración nacional. El peronismo concentra la mayor cantidad de requerimientos, con 995 preguntas, seguido por la UCR y distintas bancadas provinciales. Un volumen suficiente para anticipar una jornada extensa y, probablemente, bastante menos cordial que las reuniones que Santilli acostumbra mantener en los despachos oficiales.

La visita al Senado será, además, la antesala de una sesión que la Casa Rosada considera decisiva para su estrategia electoral. El jueves 26, el oficialismo pretende aprobar la suspensión de las PASO nacionales, una iniciativa que atravesó semanas de negociaciones, concesiones y enfrentamientos internos. Patricia Bullrich, al frente del bloque libertario, debió retirar el artículo que habilitaba las listas colectoras después de comprobar que la propuesta amenazaba con hacer naufragar los acuerdos necesarios para conseguir los 37 votos.

La marcha atrás dejó expuesta una vez más la distancia entre las aspiraciones del Gobierno y sus posibilidades parlamentarias. Apenas un día antes de que Bullrich anunciara el retroceso, el vocero presidencial Adrián Ravier había tenido dificultades para justificar públicamente la incorporación de las colectoras. La iniciativa terminó siendo sacrificada en nombre de una prioridad mayor: garantizar la suspensión de las primarias y evitar una nueva derrota legislativa.

La negociación tampoco estuvo exenta de las disputas que atraviesan al oficialismo. Bullrich viene consolidando un protagonismo parlamentario que despierta recelos en el entorno de Karina Milei, mientras Martín Menem busca conservar su influencia sobre la estrategia legislativa. Santilli, que participa de las conversaciones con los gobernadores, aparece en una posición incómoda en medio de su intención de conseguir acuerdos con los aliados sin quedar atrapado en las diferencias entre los distintos sectores del poder libertario.

El fracaso de la sesión del miércoles en Diputados fue una demostración de esas dificultades. Los legisladores vinculados a Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora decidieron no aportar quórum y frustraron el tratamiento de una serie de proyectos prioritarios para el Ejecutivo. La decisión estuvo relacionada con reclamos por compromisos incumplidos en torno al Presupuesto 2027 y la integración del Consejo de la Magistratura. El mensaje de los gobernadores fue bastante más contundente que cualquier comunicado: sin acuerdos concretos, no hay votos.

El episodio también reavivó la interna entre Santiago Caputo y los Menem. Desde el entorno del asesor presidencial responsabilizaron a la conducción de Diputados por el fracaso de la sesión, que dejó pendientes iniciativas como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. La disputa volvió a poner en evidencia las dificultades de coordinación de un Gobierno que, incluso cuando consigue sentar a todos sus dirigentes alrededor de una misma mesa, no siempre logra que trabajen en la misma dirección.

Consultas

En cuanto al informe de gestión, la economía ocupará el centro de la escena. Los senadores formularon 392 consultas sobre actividad económica, tarifas, endeudamiento, impuestos, privatizaciones, industria y obras públicas. La situación de las rutas nacionales aparece entre los principales reclamos, en un contexto en el que las provincias cuestionan la retirada del Estado de la inversión en infraestructura.

El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, recibió otras 234 preguntas sobre jubilaciones, salarios, programas sociales y políticas laborales. Salud, a cargo de Mario Lugones, concentra 148 requerimientos, entre ellos numerosos pedidos de información sobre el PAMI, los hospitales públicos y el financiamiento de las prestaciones para personas con discapacidad.

La situación de la ex ANDIS promete ser uno de los capítulos más incómodos. El Gobierno deberá dar explicaciones sobre el funcionamiento del área y los recursos destinados al sistema de discapacidad, en medio de cuestionamientos que no consiguieron ser neutralizados por el discurso oficial. El asunto adquiere una dimensión particular después de la visita de León XIV, quien reclamó durante su paso por la Argentina que la economía estuviera “al servicio de las personas”. La Casa Rosada interpretó esas palabras como compatibles con su programa de ajuste. Ahora Santilli tendrá que explicar cómo se traduce esa interpretación en las partidas presupuestarias.

Pero habrá otra cuestión sobre la que el jefe de Gabinete difícilmente pueda limitarse a exhibir estadísticas. Entre las consultas aparece el operativo que permitió a Flávio Bolsonaro salir de Brasil a través de Misiones y abordar posteriormente un avión privado rumbo a Estados Unidos. El episodio, que involucró movimientos en Puerto Iguazú, dejó una sucesión de contradicciones oficiales que todavía no fueron completamente aclaradas.

La controversia escaló cuando se conoció la presencia de Santiago Caputo en el terreno durante aquellos días y la utilización de un vehículo de la Entidad Binacional Yacyretá para uno de los traslados. El Gobierno había negado inicialmente tener registros del ingreso de Bolsonaro a la Argentina, pero posteriormente surgieron elementos que acreditaron su presencia. Cuando Adrián Ravier fue consultado sobre si Milei estaba al tanto de lo ocurrido, respondió simplemente que no sabía. Santilli tendrá ahora la oportunidad de ofrecer una explicación más elaborada, aunque el episodio involucre a funcionarios y asesores que no responden directamente a su autoridad.

Será la primera vez que el jefe de Gabinete concurra al Congreso desde que asumió, el 30 de junio. El artículo 101 de la Constitución establece que debe presentarse mensualmente ante el Parlamento, alternando entre ambas cámaras, una obligación que la administración libertaria viene cumpliendo de manera bastante selectiva. Nicolás Posse acudió una sola vez al Senado, poco antes de abandonar el cargo; Guillermo Francos lo hizo en dos oportunidades y Manuel Adorni apenas tuvo una presentación ante Diputados.

PL/CRM