El presidente Javier Milei volvió a cuestionar la afirmación de que los argentinos no llegan a fin de mes y la calificó como una “estupidez”. Sin embargo, antes de asumir la Presidencia, él mismo utilizaba exactamente esa expresión para denunciar las dificultades económicas que atravesaba la población durante el gobierno de Alberto Fernández. Un mensaje publicado en sus redes sociales en abril de 2023 deja en evidencia el contraste entre su discurso como candidato y sus declaraciones actuales.

“Casta es tener tanto tiempo libre mientras te explota la economía y la gente no llega a fin de mes...”, escribió Milei el 24 de abril de 2023 en su cuenta de X, cuando todavía era diputado nacional y se encontraba en plena campaña presidencial.

El mensaje acompañaba una publicación de una usuaria sobre la llegada de Alberto Fernández en helicóptero al estadio de Ferro, desde donde el entonces mandatario se trasladaría a la casa del músico Mex Urtizberea para participar de una entrevista en Nacional Rock.

En aquel momento, Milei utilizaba las dificultades de los argentinos para llegar a fin de mes como argumento contra la gestión económica del Frente de Todos. La expresión formaba parte de su cuestionamiento a la denominada “casta política”, a la que acusaba de vivir alejada de los problemas cotidianos de la población.

Tres años después, ya instalado en la Casa Rosada, el Presidente no solo dejó de utilizar esa frase, sino que comenzó a cuestionar su validez.

Durante una entrevista con Eduardo Feinmann, el miércoles 18 de noviembre, Milei volvió a rechazar los planteos sobre las dificultades de numerosas familias para cubrir sus gastos mensuales. Ante la referencia a relevamientos que indican que muchos hogares se quedan sin dinero antes del día 20, el mandatario descalificó los estudios y cuestionó el razonamiento que sostiene esa afirmación.

“¿La gente puede vivir diez días sin comer y sin beber?”, preguntó Milei, para poner en duda que una persona pueda quedarse sin recursos antes de que termine el mes.

Feinmann le señaló que muchas familias recurren al endeudamiento para afrontar sus gastos, pero el Presidente también rechazó esa explicación con el argumento de que las deudas deben pagarse al mes siguiente.

“Está mal técnicamente, es una estupidez. Si usted me dice que el problema es que la frase significa que la gente experimenta privaciones, entonces no es que la gente no llega a fin de mes, la gente experimenta privaciones”, sostuvo.

De esta manera, Milei reconoció que existen personas que atraviesan dificultades económicas, pero rechazó la expresión que él mismo había empleado para describir la situación social antes de llegar al Gobierno.

De la denuncia de 2023 a los cuestionamientos desde la Presidencia

El cambio de discurso no comenzó esta semana. El 24 de mayo de 2024, apenas cinco meses después de asumir, Milei protagonizó un intercambio con un hombre que le reclamó por la situación económica durante una visita a La Rural, en el barrio porteño de Palermo.

“La gente no llega a fin de mes, Presidente”, le planteó su interlocutor. “Si la gente no llegara a fin de mes, se estaría muriendo en la calle, y eso es falso”, respondió el mandatario. Ante la insistencia del hombre, agregó: “Si no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto”.

La respuesta marcó una diferencia con su discurso de campaña. Mientras que en abril de 2023 consideraba que no llegar a fin de mes era una consecuencia de la crisis económica que debía denunciarse, en mayo de 2024 comenzó a interpretar literalmente la expresión para cuestionar su veracidad.

El argumento reapareció el 5 de agosto de 2025, durante una exposición en la Fundación Faro. Allí, Milei volvió a rechazar las afirmaciones sobre las dificultades para llegar a fin de mes y sostuvo que, si fueran ciertas, las calles estarían llenas de cadáveres.

La misma línea discursiva se mantuvo durante 2026. En octubre, el Presidente volvió a cuestionar la expresión y la presentó como una afirmación carente de sentido, antes de insistir en noviembre en que hablar de personas que no llegan a fin de mes constituye una “estupidez”.

La misma frase, dos interpretaciones

La publicación de abril de 2023 permite observar con claridad el cambio en la manera en que Milei aborda las dificultades económicas de los argentinos.

Cuando era opositor, no cuestionaba la precisión de la expresión ni planteaba que una persona que no llegara a fin de mes necesariamente debía morir de hambre. Por el contrario, utilizaba esas palabras para denunciar el deterioro del poder adquisitivo y responsabilizar al gobierno de Alberto Fernández.

Ahora, desde la Presidencia, sostiene que la frase es técnicamente incorrecta y propone reemplazarla por otra formulación: que la población “experimenta privaciones”.

El contraste resulta especialmente significativo porque no se trata de una expresión atribuida al libertario por sus adversarios políticos, sino de palabras que él mismo escribió en sus redes sociales durante la campaña electoral.

En 2023, la imposibilidad de llegar a fin de mes era, para Milei, una muestra del fracaso de la política económica del Gobierno. En 2026, frente a reclamos similares, el Presidente prefiere discutir la validez de la frase antes que utilizarla para describir las dificultades de la población.

Lo que antes era una denuncia contra la “casta” se convirtió, una vez que llegó al poder, en una afirmación que considera equivocada.