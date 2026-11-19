El hispano-argentino Juan Diego Botto dio la claqueta inicial de la que será su segunda película como director, Patricia, un film sobre la violencia vicaria —aquella que los hombres ejercen sobre las mujeres a través de los hijos— que cuenta con Penélope Cruz como protagonista productora a través de su compañía Moonlyon. Ambos, amigos en la vida real, ya colaboraron en el primer filme de Botto como director, En los márgenes, que abordaba el tema de los desalojos. En esta ocasión, Netflix producirá la película.

En un comunicado, la empresa aseguró que el film se estrenará en salas de cine antes que en la plataforma, y compartió una sinopsis oficial: “Penélope Cruz interpreta a Patricia, una mujer que sale del infierno de una relación de doce años de maltrato para enfrentar otro infierno judicial en el que temerá por el bienestar de sus hijos”. Junto a Cruz se encuentran en el reparto Goya Toledo (Amores Perros, Marsella), Rafa Castejón (El buen patrón), Pilar Gómez (Tarde para la ira), Dylan Radley (El nido) y Ramón Barea (Cinco lobitos, Todos lo saben) entre otros.

“Tras dos años de escritura y un largo proceso de investigación, que incluyó horas de entrevistas con mujeres que nos confiaron sus historias, es un privilegio para mí poder contar esta historia con este reparto y este equipo artístico”, explica Botto en el comunicado de Netflix sobre su nuevo proyecto como cineasta.

Cruz, por su parte, asegura sentir “una emoción enorme” por este “viaje bonito e intenso” que acomete de la mano de su amigo Juan Diego Botto. “Juan ha escrito un guion maravilloso y es un honor poder contar esta historia con él. Es una historia muy necesaria y un enorme privilegio poder interpretar este personaje. Patricia representa a tantas otras mujeres que, como ella, sufren cada día este tipo de violencia. También me siento muy agradecida por la increíble respuesta de Netflix España desde que leyeron el guion. Esta es mi primera película con ellos y no podemos estar más felices con su trato y su atención”, añadió.

Para Diego Ábalos, vicepresidente de contenido original para España y Portugal, esta es una de esas historias que “importan por lo que cuentan y por cómo se cuentan”. “Patricia es de las imprescindibles: valiente, muy humana y en manos de un equipo extraordinario. Me hace especial ilusión acompañar a Juan Diego Botto y a Penélope Cruz en su primera película en Netflix en España, y que una historia nacida en casa pueda emocionar al público de aquí y de todo el mundo”, subraya.