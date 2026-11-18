El mensajero más distante de la humanidad, la sonda Voyager 1, acaba de rebasar un límite simbólico en su largo camino hacia la oscuridad del cosmos. Desde su lanzamiento en 1977, este viajero espacial cubrió la distancia equivalente a la que recorrería un rayo de luz en 24 horas, lo que conocemos como un día luz. Para entenderlo mejor, el Sol está a unos ocho minutos luz de nuestro planeta y la sonda de la NASA recorrió una distancia 173 veces mayor (unos 26.000 millones de kilómetros), más de cuatro veces la que nos separa de Plutón.

Diseñada para explorar por primera vez los confines del sistema solar, esta pequeña sonda superó todas las expectativas, al prolongar su misión durante casi medio siglo, tiempo en el que nunca dejó de enviar datos a la Tierra. En su exterior, lleva incrustado el célebre disco de oro, que porta los sonidos e imágenes de la humanidad para el resto del universo, y su cámara inmortalizó nuestro planeta más allá de Neptuno en la icónica fotografía Un punto azul pálido. Y en 2012 completó su mayor hito científico, al documentar su paso por la heliopausa (el final de la zona de influencia de nuestra estrella) y convertirse en el primer objeto creado por el ser humano en adentrarse en el espacio interestelar.

El viaje más largo Las dos naves espaciales gemelas, Voyager 1 y Voyager 2, fueron lanzadas por la NASA en meses diferentes durante el verano de 1977 Júpiter 1979 Tierra Saturno 1980 Urano Neptuno 1986 Voyager 2 llegó a la heliopausa en 2018 El 14 de febrero de 1990, la Voyager 1 fotografió la Tierra como “Un punto azul pálido”, más allá de la órbita de Neptuno Las distancias no están a escala La Voyager 1, que cruzó la heliopausa en agosto de 2012, se encuentra a unos 26.000 millones de kilómetros, el equivalente a 1 día luz de distancia de la Tierra GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: NASA El viaje más largo Las dos naves espaciales gemelas, Voyager 1 y Voyager 2, fueron lanzadas por la NASA en meses diferentes durante el verano de 1977 El 14 de febrero de 1990, la Voyager 1 fotografió la Tierra como “Un punto azul pálido”, más allá de la órbita de Neptuno Júpiter 1979 Tierra Saturno 1980 Urano Neptuno 1986 Voyager 2 llegó a la heliopausa en 2018 Las distancias no están a escala La Voyager 1, que cruzó la heliopausa en agosto de 2012, se encuentra a unos 26.000 millones de kilómetros, el equivalente a 1 día luz de distancia de la Tierra GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: NASA

Todos estos elementos convirtieron a la sonda Voyager 1 en la más emblemática de la historia de la exploración espacial. “Me parece la misión más poética y humanista que se envió jamás”, asegura la astronauta española Sara García. “Las dos sondas viajeras son un orgullo de la ciencia y la ingeniería de todos los tiempos”, añade el astronauta y exministro Pedro Duque, en referencia a la Voyager 2, que se lanzó casi a la par.

Me parece la misión espacial más poética y humanista que se ha enviado jamás Sara García — Astronauta de la ESA

Desde el punto de vista científico, alcanzar el día luz de distancia no tiene nada especial, asegura Pedro León, especialista en sondas espaciales. “No pasa por ningún lugar especial ni cambia la zona”, recalca. “Pero, evidentemente, tiene un alto nivel simbólico”. Como curiosidad, señala, si este hito se hubiera alcanzado en diciembre o enero, habría sido temporalmente revertido, ya que entre enero y abril la Tierra le gana terreno a la sonda, al viajar más rápido en la misma dirección. “En ese periodo reducimos la distancia”, señala. “La Voyager va a 17 kilómetros por segundo y la Tierra va a 30 kilómetros por segundo; habría sido muy raro de explicar por qué la sonda llega dos veces al día luz”.

“Brilla por la Voyager”

Para celebrar el hito, la NASA preparó una celebración colectiva bautizada como Shine Bright for Voyager's Light-Day (“Brilla con fuerza por el día luz de Voyager”), que consiste en invitar a ciudadanos de todo el mundo a apuntar una linterna o la luz de su celular hacia el cielo nocturno al anochecer del martes 17 de noviembre en Estados Unidos para transmitir en código Morse el distintivo de la nave: las siglas V-G-R. La gracia es que si esa luz lograra viajar sin obstáculos hacia el espacio interestelar, tardaría exactamente 24 horas en alcanzar el punto en que se encuentra la sonda.

La iniciativa de la NASA nos ayuda a hacernos una idea de las distancias en el universo, una de las grandes aportaciones de la misión que, en palabras de Carl Sagan, nos asomó a “las orillas del océano cósmico”. “Este hito hace palpable la escala, algo que nos cuesta mucho concebir cuando pensamos en el universo”, recalca Sara García. Aunque no es visible en el cielo, si miramos por encima de la constelación de Escorpio en el firmamento de verano podemos imaginar el lugar en el que se encuentra en este momento, con la antena mirando hacia nosotros, mientras avanza en dirección a Ofiuco.

“Para nosotros, un día luz es una barbaridad, pero la estrella más cercana a nosotros, Alfa Centauri, se encuentra a cuatro años y medio luz, que suponen unos 1.600 días de distancia”, recuerda Pedro León. “Así que hemos recorrido un día de los 1.600 días luz que nos quedarían para llegar a la primera estrella más cercana”. De hecho, si se dirigiera hacia Alfa Centauri, tardaría en completar el viaje 80.000 años, lo que nos muestra, a su juicio, que “todavía somos unos novatos en cuestiones de viajes interestelares”.

El mensajero de la humanidad Destinadas a, en un poco más de 4 años, explorar los planetas gigantes del sistema solar (Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno), hoy, a casi 50 años de su lanzamiento, continúa enviando datos y ampliando nuestra concepción del universo Brazo del magnetómetro Antena de ganancia alta (3,7 metros de diámetro) 2 3 1 6 4 5 1 2 3 4 5 6 Detector de rayos cósmicos Detector de ondas de plasma Cámara de ángulo estrecho y cámara de gran angular Fotopolarímetro Espectrómetro interferométrico infrarrojo Espectrómetro ultravioleta Antenas de radioastronomía planetaria y ondas de plasma Disco de oro Generador termoeléctrico de radioisótopos A bordo viaja un registro de cobre bañado en oro con imágenes, música, sonidos de la Tierra y saludos en 55 idiomas. Un retrato de la humanidad destinado a posibles civilizaciones extraterrestres. GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: NASA El mensajero de la humanidad Destinadas a, en un poco más de 4 años, explorar los planetas gigantes del sistema solar (Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno), hoy, a casi 50 años de su lanzamiento, continúa enviando datos y ampliando nuestra concepción del Universo 4 1 5 2 6 3 Antena de ganancia alta (3,7 metros de diámetro) Disco de oro Antenas de radioastronomía planetaria y ondas de plasma Generador termoeléctrico de radioisótopos (el corazón de la misión) Brazo del magnetómetro 1 2 3 4 5 6 Cámara de ángulo estrecho y cámara de gran angular Detector de ondas de plasma Detector de rayos cósmicos Espectrómetro ultravioleta Espectrómetro interferométrico infrarrojo Fotopolarímetro A bordo viaja un registro de cobre bañado en oro con imágenes, música, sonidos de la Tierra y saludos en 55 idiomas. Un retrato de la humanidad destinado a posibles civilizaciones extraterrestres. GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: NASA

A lo largo de la historia, los humanos arrojamos piedras en cuevas oscuras para calcular su profundidad, lanzamos cables hacia los abismos oceánicos, perforamos la roca en busca del manto terrestre y lanzamos cohetes más allá de las nubes y con destino a la Luna. Y, en esa carrera, el viaje de la Voyager 1 es el tentáculo más lejano de la humanidad hacia lo desconocido. “Su paso ha transformado el sistema solar en un paisaje cultural”, asegura la arqueóloga espacial Alice Gorman. “Cuando sus instrumentos dejen finalmente de funcionar, creo que lo sentiremos como si perdiéramos un sentido”.

Cuando sus instrumentos dejen finalmente de funcionar, creo que lo sentiremos como si perdiéramos un sentido Alice Gorman — Arqueóloga espacial

La astrofísica Eva Villaver, subdirectora del IAC, destaca que Voyager 1 haya sido la primera sonda humana capaz de tomarle el pulso a esa región fascinante del espacio interestelar. “Ese espacio aparentemente vacío que se extiende entre las estrellas, en realidad, está ocupado por un gas extremadamente tenue en forma de plasma”, señala. “Al cruzar los límites de la heliosfera, las Voyager nos han mostrado un entorno complejo y dinámico. Es como encender una linterna en mitad de una noche de niebla cerrada para entender lo que llena los recovecos de las cosas que brillan con luz. La Voyager 1 está literalmente tocando el material del que están hechas las estrellas”.

Mensaje en una botella

Uno de los aspectos más carismáticos de esta misión es el mensaje en el disco de oro, que contiene 115 imágenes, sonidos de la naturaleza, música y saludos en 55 idiomas diseñados para mostrar la diversidad de la vida y la cultura terrestre a cualquier civilización extraterrestre que pudiera encontrarlo. “El disco de oro intenta representar a toda la humanidad a través de la música, el sonido y las imágenes”, asegura Jon Lomberg, el artista que diseñó su contenido junto a Sagan. Las imágenes y mensajes del disco, recalca, pueden durar mil millones de años o más. “Posiblemente, hasta el fin de los tiempos, un monumento eterno a nuestra breve existencia en este pequeño planeta”, comenta a elDiario.es.

Tras casi medio siglo de travesía, la Voyager 1 avanza ya con un hilo de vida. El desgaste de su generador nuclear fue reduciendo la potencia disponible con los años, obligando a apagar paulatinamente la mayor parte de sus equipos para estirar su supervivencia. De los once instrumentos científicos con los que partió, hoy solo permanecen encendidos dos, el magnetómetro y el detector de ondas de plasma, que continúan midiendo el entorno interestelar. Con apenas 216 vatios de potencia restante, se estima que hacia 2030 o 2031 la sonda rozará el umbral crítico de los 200 vatios, el mínimo imprescindible para funcionar y a partir del cual podemos perder el contacto.

“Estas sondas fueron preparadas de tal manera que han permitido a la ciencia obtener muchísimo más de lo que se esperaba de ella y representan nuestra búsqueda incansable de lo imposible”, dice Pedro León. “Tendremos que ir preparando ya el pañuelo para secar las lágrimas de la despedida”. “Son el legado de un tiempo donde jóvenes ingenieros, a la vanguardia del conocimiento, tomaron rápidas decisiones para completar la hazaña de explorar el sistema solar”, añade Pedro Duque.

En opinión de Lomberg, las misiones Voyager representan el mayor logro de la NASA en el campo de las naves espaciales no tripuladas. “Cambiaron para siempre nuestra visión del sistema solar”, sentencia. “Es un hito para toda la humanidad”, coincide el bioquímico Carlos Briones, del Centro de Astrobiología (CAB-INTA-CSIC). “Si alguna civilización extraterrestre las encontrara alguna vez, quizá podría llegar a descifrar aquel mensaje que, como náufragos, arrojamos hace casi medio siglo y serían ellos los que sabrían que no están solos”, apunta.

“Personalmente, me conmueve que la humanidad lanzase esa botella al mar, llenándola de sonidos, música y saludos, para tratar de contarnos ante un mundo por explorar”, resume Sara García. Esta sonda y su disco son una prueba dorada del ingenio y la curiosidad de nuestra especie, opina. “Y de que, aunque ahora ya no seamos ni un punto azul pálido de menos de un píxel en su campo visual, somos capaces de hacer cosas extraordinarias cuando trabajamos juntos”, concluye.