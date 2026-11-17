Esta tarde, en un teatro de San Fernando, el peronismo presentará su alternativa electoral a Axel Kicillof. En ocasión del Día de la Militancia, el Frente Renovador, La Cámpora, la CGT, el “peronismo federal” de Juan Manuel Olmos y los intendentes bonaerenses participarán de un acto con el objetivo de lanzar un “frente anti Milei” que articule en torno a la figura de Sergio Massa. El tigrense, que espera una señal de Cristina Fernández de Kirchner para lanzarse, tendrá su primera foto de familia con la que buscará disputarle la interna a Kicillof.

“Tenés el 90% del peronismo ahí”, sacan pecho en “peronismo federal”, el espacio conducido por Olmos, Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz que, desde hace un par de meses, empezó a acumular políticamente para Massa. El encuentro en el Teatro Otamendi fue organizado por el intendente de San Fernando, Juan Andreotti, uno de los hombres de confianza de Massa, y Tolosa Paz, quienes cursaron invitaciones para más de 500 dirigentes peronistas de todos los espacios políticos menos uno: el del gobernador de la Provincia de Buenos Aires y presidente del PJ bonaerense, Axel Kicillof.

El massismo pretende mostrar el evento como un gran acto de unidad peronista. No habrá oradores: el mensaje será la foto. Máximo Kirchner enviará representantes, aunque no participará en persona porque viajó a La Pampa a participar de un encuentro con el gobernador, Sergio Ziliotto. Sí irán, en cambio, Mariano Recalde, Mayra Mendoza y Julián Álvarez, así como la cristinista Teresa García. También estará presente la cordobesa Natalia de la Sota, una figurita muy disputada dentro del peronismo nacional, que busca nombres fuertes para competir en una provincia históricamente hostil como Córdoba.

También participará el triunvirato de la CGT, conducido por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, quienes ya habían participado de actos con Kicillof. La pata fuerte del evento, sin embargo, será la presencia “federal” del peronismo, que contará con la presencia de Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Miguel Ángel Pichetto. “Habrá muchos candidatos presidenciales”, se atajaron en la organización, aludiendo a Uñac y Zamora. Massa no dice que es candidato aún, pero aprovecha para mostrarse como un primus inter pares entre los referentes territoriales que mantienen sus aspiraciones presidenciales.

“Es el único que tiene una estrategia en la cabeza, el único que te puede reunir a todos los gobernadores del Norte, el único con capacidad de construcción política. Axel no, está atrapado en la indefinición”, suspira uno de los organizadores del acto, que abreva en la nueva tribu del “peronismo federal”. Esta nueva ala, compuesta por varios ex albertistas que abogan por un peronismo mercado friendly, intentó acercarse primero al gobernador bonaerense, pero no tuvo éxito. “No sabe construir”, se queja un dirigente de peso.

Otros dirigentes, en cambio, viajaron a Buenos Aires a participar del acto pero decidieron ausentarse a último momento cuando vieron que se había borrado al kicillofismo de la lista de invitados. Es el caso, por ejemplo, de Ricardo Quintela, quien decidió volverse a La Rioja. Los organizadores –el massismo y el peronismo federal– argumentaron que el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la agrupación de Kicillof, no los había invitado a sus encuentros. “Es la lógica de la construcción de cada espacio”, se excusaron.

El massismo cursó invitaciones hacia algunos dirigentes del MDF, como Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares, pero ninguno quiso participar ante el desplante al líder de su espacio político. Ninguno se mostró sorprendido por la convocatoria, sin embargo. “Si es que se va a construir un frente anti Milei, nosotros lo venimos haciendo desde que asumió Milei. Nos parece bien que se sigan sumando voluntades”, se limitó a opinar, en diálogo con Radio Con Vos, el ministro de Gobierno bonaerense, “Carli” Bianco. Y agregó: “No es un problema”.

Tanto en público como en privado, el kicillofismo optó por desdramatizar la no invitación. “Cada sector tiene que recorrer su camino. Empieza a consolidarse un espacio que quiere acumular políticamente. Es mejor que lo digan”, aseguró un funcionario bonaerense con silla en la mesa chica del gobernador.

En el MDF vienen siguiendo de cerca los movimientos del tigrense, a quien perciben como su principal competidor interno. Es el único con posibilidades de disputar la candidatura presidencial al gobernador bonaerense, siempre y cuando CFK lo elija como su sucesor. “Depende de Cristina”, repiten en el MDF, en donde hay opiniones disímiles sobre las intenciones de la ex presidenta. Ninguno espera un pronunciamiento antes de marzo, pero hay gestos, señales.

Un guiño fue la designación de Guillermo Michel como representante del Consejo de la Magistratura por parte del bloque peronista de la Cámara de Diputados. Históricamente la ex presidenta siempre reservó las sillas en los organismos clave en su relación con el Poder Judicial para sus dirigentes de más extrema confianza. Hasta el año pasado, los representantes de la Cámara baja habían sido Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, pero tras una negociación con Olmos y Michel, Cristina aceptó designar al ex director de Aduanas. Michel viene del riñón de Massa.

Un segundo guiño será la cumbre en San Fernando. No habrá discursos por parte de los dirigentes, solo una intervención del humorista cordobés Emanuel Rodríguez, conocido como “Peroncho”. Pero todos estarán atentos a la foto final, cuando Massa se muestre sonriente rodeado de todo el peronismo no kicillofista.

MCM/CRM