La red de comunicaciones interna de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés), que contiene información altamente clasificada, sufrió una caída, según informó la CNN este martes, citando a seis personas familiarizadas con el asunto.

Según las fuentes consultadas por la cadena estadounidense, no hay indicios inmediatos de un ciberataque contra la red 'NSA Net', que permite a los empleados intercambiar información sensible, y la agencia está trabajando para comprender el alcance del problema.

El incidente se produce después de una falla en el sistema aéreo de Estados Unidos el pasado viernes y de que varios usuarios denunciaran este lunes problemas para acceder a los servicios de algunos de los principales bancos del país.