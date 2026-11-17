Recientemente se realizó en Río de Janeiro la Segunda Cumbre del Conversatorio Latinoamericano (CONLAT), un consorcio de cuatro instituciones académicas (El Colegio de México, la Universidad de los Andes en Colombia, el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro en Brasil y la Universidad Torcuato Di Tella en la Argentina). El evento reunió a un amplio y diverso grupo de personas de toda América Latina. Uno de los principales ejes temáticos fue el estado de la soberanía en la región.

Es importante señalar, bajo una perspectiva histórica, que el término debe entenderse como una condición cambiante y contingente, al tiempo que, desde un enfoque comparativo, es evidente que en una misma época y en distintas latitudes han co-existido formas múltiples de soberanía. En la actual coyuntura hay una variedad de casos que van desde la super-soberano al soberano formal.

El primero no solo puede garantizar su integridad territorial e independencia política, sino que cuenta con un conjunto de atributos materiales, tecnológicos, institucionales y militares que le permiten adoptar decisiones suficientemente autónomas y sostenerlas en el tiempo a pesar de las presiones y restricciones de actores internos y externos. El segundo dispone de reconocimiento jurídico y político internacional en tanto Estado independiente pero está severamente limitado por agentes y condicionamientos domésticos y mundiales. A su turno, la invocación de la soberanía en el Norte Global y el Sur Global ha ido en ascenso.

Por ejemplo, en las dos (1994 y 1999) Estrategias de Seguridad Nacional (ESN) del presidente Bill Clinton se alude en 5 oportunidades a la soberanía; en las dos (2002 y 2006) ESN del presidente George W. Bush se la indica en 5 ocasiones; en las dos (2010 y 2015) ESN del presidente Barack Obama se la nombra 13 veces, y en la única (2022) ESN del presidente Joe Biden se la utiliza 11 veces. Ahora bien, en los dos mandatos discontinuos del presidente Donald Trump y en las ESN de 2017 y 2025 se recurre a aquel término en 26 ocasiones. Por su parte, la palabra soberanía apareció en 42 oportunidades en la plataforma electoral de Lula da Silva en 2026. En pocas palabras, la cuestión de la soberanía ha recuperado una centralidad, relevancia y visibilidad elocuentes, tanto en la política internacional como en la contienda electoral.

En ese sentido, cabe recordar que la noción de soberanía se ha asentado, lo largo de su evolución, en tres pilares: territorio, autoridad y legitimidad. El territorio se ha referido a un espacio físico concreto; la autoridad a quién tiene la capacidad y el poder de tomar decisiones respecto a una comunidad política determinada; y la legitimidad a la fuente y el modo en que se reconoce y valida el ejercicio de esa autoridad. En esa dirección, entonces, las transformaciones de la soberanía han sido profundas. Lo territorial hoy debe incorporar el espacio digital. La autoridad, habitualmente localizada en el Estado, está siendo socavada por el avance de la desregulación y por poderosos actores no estatales, tanto internos como externos. Y la legitimidad, ligada contemporáneamente a la voluntad popular y a la representación democrática, se encuentra en retroceso y es jaqueada de modo persistente. Sintéticamente, la soberanía realmente existente ya no es lo que se presumía--no sin un dejo de idealización--que era. Tiempo de soberanía ficta.

Bajo este marco de referencia, y en cuanto a América Latina, es necesario advertir acerca de lo que se podría llamar la des-soberanización. Entiendo la des-soberanización como un proceso político, económico, territorial, securitario y cultural mediante el cual un Estado pierde capacidad efectiva para decidir autónomamente sobre sus recursos, sus instituciones, sus políticas públicas y su proyecto colectivo, quedando subordinado a intereses y poderes que lo exceden y extenúan. Esto no debe confundirse con la idea del “Estado débil”; el Estado sigue siendo lo suficientemente fuerte aún en el Sur Global para, por ejemplo, favorecer a unos en desmedro de otros, para premiar y castigar.

No debe sorprender, en consecuencia, que en la región prime una variada adjetivación de la soberanía vigente: restringida, cuando el Estado conserva la capacidad formal de decidir dentro de márgenes estrechos; perforada, cuando actores externos, estatales o privados, desdibujan su autoridad en ámbitos específicos; disputada, cuando otros actores le impugnan el control del territorio o la provisión básica de orden y servicios; arbitrada, cuando tratados, tribunales y regímenes de inversión anteponen la protección del capital a la política pública; subordinada, cuando el Estado cede ante un poder mayor, bajo coerción o a cambio de concesiones; y graduada, cuando el actor externo poderoso tolera ciertos márgenes de decisión, pero puede revocarlos.

En este contexto, es relevante una nueva lectura del llamado Escudo de las Américas—conformada por 15 países--creada por Estados Unidos y su nexo con el asunto de la soberanía. En su convocatoria inicial del 5 de marzo de 2026 quedó en claro que se trataría de un acuerdo para combatir el denominado “narco-terrorismo”. La Proclama Presidencial de la Casa Blanca del 7 de marzo al respecto remarcó que “Estados Unidos y sus aliados deben mantener a raya las amenazas externas”: el objetivo era y es reversar la influencia de China en América Latina. A su turno, el 22 de septiembre el comunicado del Departamento de Estado respecto al Escudo resaltó tres ámbitos claves: “la economía, la seguridad y la coordinación multilateral”. Allí se agruparon cuestiones tales la inversión, los minerales críticos, la infraestructura digital, reformas de organizaciones multilaterales, y la inteligencia, entre otros.

Las votaciones de miembros del Escudo de las Américas en Naciones Unidas en alta coincidencia con Washington en múltiples temas; el incremento histórico, para el caso, del voto en contra (Colombia, Costa Rica, Ecuador y Trinidad y Tobago) y de abstención (Argentina, Guyana y República Dominicana) respecto a la terminación del embargo a Cuba; el respaldo político y operativo al aumento del despliegue de tropas—no integradas al contingente de la ONU--del Salvador en Haití en octubre; el reforzamiento en materia de inteligencia de Estados Unidos con Ecuador (marzo) y Paraguay (octubre); el memorando sobre minerales críticos firmado con Bolivia (abril) y el marco de cooperación sobre minerales críticos y tierras raras alcanzado con Colombia (septiembre); el establecimiento del Corredor Andes-Atlántico con Argentina (septiembre) en cuanto a minerales, energía e infraestructura; el despliegue del Joint Task Force-Western Hemisphere en agosto; el mayor posicionamiento anti-China de la Argentina, Ecuador, Panamá y Paraguay durante 2026; la adhesión en junio de la Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Panamá más Paraguay en octubre, a la llamada Pax Silica que es la iniciativa de Washington para asegurar la cadena de suministro de inteligencia artificial, semiconductores y minerales críticos; la creciente presión de Estados Unidos para que Colombia y Ecuador abandonen la Corte Penal Internacional; la suscripción de acuerdos bilaterales sobre salud con Honduras (marzo) y Bolivia (abril); la continuación, durante todo el año, de las ejecuciones extra-judiciales a presuntos narco-lancheros en el Pacífico este y el Caribe; entre otros, reflejan algo más que una iniciativa contra los carteles de las drogas. En cada uno de los asuntos mencionados se expresa algún tipo de cesión de soberanía bajo la expectativa de cierta retribución o la no retaliación de Washington.

En breve, la reconfiguración de las soberanías regionales por parte de la administración Trump se juega en múltiples ámbitos (económicos, tecnológicos, energéticos, diplomáticos, sanitarios y de seguridad), recurriendo a múltiples instrumentos de presión, coerción y chantaje, junto a algunas señales de atracción y promesas futuras. En la actualidad, a su vez, se deben incorporar a los tecno-magnates como actores claves que erosionan aún más la soberanía nacional de los países del área en campos como las comunicaciones, la vigilancia, la energía, la inteligencia artificial, etc. Todo lo cual vislumbra—a menos que se produzcan significativos y simultáneos giros políticos con nuevas coaliciones políticas mayoritarias y se reconstruya, así sea parcialmente, la capacidad de coordinación y concertación de los Estados de la región—que la des-soberanización se agudizará. En todo caso, no asistimos a un proceso reciente que solo se inició con la nueva ola de ultraderecha; hace un buen tiempo que gobiernos de distinta orientación vienen cediendo soberanía a diferentes contrapartes estatales y no estatales. La novedad es que ahora Estados Unidos está dispuesto a disciplinar América Latina de acuerdo a sus propios intereses, a empujar a China fuera del área y a hacerlo con más garrotes que zanahorias, al tiempo que las big techs han alcanzado un poderío e influencia inusitadas; una combinación nociva para la soberanía latinoamericana.

JGT / NB