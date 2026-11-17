La aerolínea española Plus Ultra suspendió por tiempo indeterminado sus vuelos entre Buenos Aires y Madrid, una decisión que marca su salida del mercado argentino en medio de una profunda crisis financiera y operativa que amenaza la continuidad de buena parte de sus operaciones internacionales.

La compañía anunció que deja de operar la ruta desde este 17 de noviembre y notificará individualmente a los pasajeros afectados. La medida se produce apenas un año y medio después de haber inaugurado la conexión directa entre el aeropuerto de Ezeiza y la capital española, presentada entonces como una apuesta para fortalecer la conectividad entre ambos países.

La suspensión de los vuelos a la Argentina forma parte de un plan de ajuste más amplio impulsado por la empresa. Plus Ultra inició negociaciones con sus acreedores en España bajo un mecanismo de preconcurso destinado a evitar una eventual insolvencia, mientras analiza un fuerte recorte de su estructura operativa. El proceso contempla reducción de flota, cancelación de rutas y una reorganización que podría impactar sobre cientos de trabajadores.

En un comunicado difundido a los pasajeros, la aerolínea atribuyó la decisión al complejo escenario que atraviesa la industria aérea internacional, especialmente por el fuerte incremento de los costos operativos y del combustible. La empresa sostuvo que busca preservar su viabilidad futura y concentrarse en aquellas operaciones que considera sostenibles en el contexto actual.

Una apuesta que duró poco

Plus Ultra había desembarcado en la Argentina en mayo de 2025 con vuelos directos entre Buenos Aires y Madrid. Su llegada sumó competencia en un corredor estratégico dominado por Aerolíneas Argentinas, Iberia, Air Europa y Level.

En sus primeros meses de operación, la empresa llegó a ofrecer hasta cinco frecuencias semanales entre ambas capitales. Sin embargo, durante 2026 comenzó a mostrar señales de deterioro. Primero redujo frecuencias, luego suspendió la venta de pasajes y finalmente confirmó la paralización de la ruta.

La compañía ya había enfrentado problemas con reprogramaciones y cancelaciones que afectaron a cientos de pasajeros. En las últimas semanas la incertidumbre se profundizó cuando dejó de comercializar boletos para Buenos Aires y Lima, anticipando la posibilidad de un repliegue de sus operaciones internacionales.

El trasfondo financiero

La crisis de Plus Ultra se desarrolla en un contexto de fuerte presión sobre las aerolíneas de largo recorrido por el aumento del precio del combustible y los mayores costos operativos.

La empresa reconoció pérdidas significativas durante este año y decidió abrir negociaciones con sus acreedores para reorganizar sus finanzas. En España también enfrenta el desafío de devolver parte de la asistencia estatal recibida durante la pandemia, un rescate que desde hace años permanece bajo debate político y judicial.

La reestructuración proyectada implicaría una reducción sustancial de los vuelos regulares y una concentración de recursos en operaciones consideradas más rentables, especialmente las vinculadas al mercado venezolano y a servicios de alquiler de aeronaves para terceros operadores.

Qué pasa con los pasajeros

Los pasajeros que tenían vuelos programados hacia o desde Buenos Aires serán contactados por la compañía mediante correo electrónico. Quienes compraron sus pasajes a través de agencias de viajes deberán realizar las gestiones correspondientes por esa vía, mientras que las adquisiciones realizadas directamente con la aerolínea podrán tramitarse mediante los canales de atención habilitados por la empresa.

La incertidumbre ahora pasa por el futuro de la ruta y por la posibilidad de que Plus Ultra pueda retomar en algún momento sus operaciones en la Argentina. Por el momento, la compañía no comunicó una fecha de regreso y la suspensión fue anunciada sin plazo definido.

La salida de Plus Ultra reduce nuevamente la oferta de conectividad directa entre Buenos Aires y Madrid y refleja las dificultades que enfrentan las aerolíneas medianas para sostener rutas de largo alcance en un escenario internacional marcado por altos costos, competencia creciente y márgenes cada vez más estrechos.

El comunicado completo

Estimado Pasajero:

Como parte de las medidas de reestructuración financiera y operativa que estamos adoptando para fortalecer la compañía y asegurar su viabilidad futura, hemos tomado la difícil decisión de suspender, hasta nuevo aviso, nuestra ruta a Buenos Aires (EZE) a partir del martes 17 de noviembre de 2026.

Esta medida responde al complejo entorno que atraviesa actualmente el transporte aéreo, marcado, entre otros factores, por un fuerte incremento de los costes operativos, en particular los del combustible.

Somos conscientes del impacto que esta decisión puede tener en los planes de nuestros pasajeros y lamentamos sinceramente las molestias que pueda ocasionar.

Los pasajeros afectados recibirán una notificación de la cancelación por correo electrónico. Las gestiones relativas a las compras realizadas a través de agencias de viajes se canalizarán a través de la agencia emisora. Las correspondientes a compras realizadas en nuestra web u otros canales directos se atenderán a través de nuestro portal de reclamaciones:

https://www.plusultra.com/es-es/informacion/reclamaciones/

Todas las gestiones se realizarán conforme a la normativa aplicable.

Estamos trabajando para atender cada caso con la mayor agilidad posible, dando prioridad a los viajes más próximos. Para obtener información adicional y consultar las últimas actualizaciones, visite nuestro portal www.plusultra.com. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de la siguiente dirección de correo electrónico:

atencioncliente@plusultra.com

Agradecemos sinceramente la comprensión y la confianza de nuestros pasajeros. Seguimos trabajando para construir una compañía más sólida y sostenible para el futuro.