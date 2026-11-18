Todavía sorprende a muchos saber que Grand Theft Auto, la descaradamente estadounidense saga criminal que fue uno de los videojuegos más populares y polémicos del mundo durante los últimos 20 años, se desarrolla principalmente en Escocia. Pero si crecés en Edimburgo, el estudio desarrollador Rockstar North forma parte de la mitología cotidiana del lugar. Muchísima gente pasó por este estudio en algún momento de la década de los 2000, ya fuera como probadores de videojuegos (testers) o como empleados.

En mi época de estudiante en Edimburgo, oía rumores sobre fiestas salvajes en las casas de los directivos, tan decadentes como las del propio juego. En un bar, un cumpleaños o una fiesta de inauguración de casa, podías cruzarte con algún tipo que aseguraba haber inventado uno de los juegos de palabras pueriles que adornan los negocios del juego (por ejemplo, Nutsaki, un restaurante japonés, o la cadena de pollo frito Cluckin’ Bell). Hoy en día, Grand Theft Auto lo crea un enorme equipo de casi 5.000 personas en todo el mundo, pero su sistema nervioso central sigue estando en Holyrood, a la sombra de Arthur’s Seat.

La ambientación de la última entrega de Grand Theft Auto no podría estar más lejos de la capital escocesa. Grand Theft Auto VI nos lleva a Vice City, en el estado de Leonida, una parodia de Miami, Florida. Es una metrópoli empapada de neón, sórdida y marcada por la lucha por salir adelante, donde el desenfreno fiestero se yuxtapone con un submundo criminal apenas oculto y la imprevisible locura de Florida.

A un mes del lanzamiento, reina la calma en la sede de Rockstar. Mucha gente ya terminó su trabajo en el juego y se está tomando unos días libres en la recta final antes del estreno: un merecido descanso tras más de 10 años de desarrollo. Quienes siguen aquí se encuentran atrapados en esa extraña tierra de nadie que hay entre terminar una obra de arte y lanzarla al mundo.

Cuando salga a la venta, se espera que GTA VI sea el producto de entretenimiento más rentable jamás creado, con previsiones de despachar decenas de millones de copias y recaudar miles de millones en su primer año; su predecesor, GTA V (2013), vendió 230 millones de unidades. En medio de una época horrible para el sector del videojuego, plagada de cierres de estudios, despidos y costos de desarrollo disparados, toda una industria confía en que GTA VI dé un balón de oxígeno. En una planta casi desierta, una pantalla muestra la cuenta atrás hasta la fecha de lanzamiento.

Mientras tanto, para muchos jugadores, la espera de 13 años por un nuevo Grand Theft Auto se volvió insoportable. Cuando se estrenaron a bombo y platillo las primeras imágenes de GTA VI en Netflix, casi tiraron abajo los servidores del gigante del streaming. Solo en YouTube, su primer tráiler acumula 300 millones de visualizaciones. En todo el mundo, la gente se pidió días libres en el trabajo para el 19 de noviembre poder vivir este acontecimiento juntos: uno de esos momentos culturales compartidos a escala global cada vez más escasos en una era en la que todos vivimos encerrados en nuestras propias burbujas algorítmicas de contenido.

Se respira un ambiente algo tenso en Rockstar North, y no solo por la presión del inminente lanzamiento de GTA VI. Allí cerca, en Glasgow, Rockstar también está haciendo frente a un mediático juicio laboral por el despido de 34 de sus empleados el año pasado, quienes sostienen que fueron echados por participar en iniciativas de organización sindical. Estaba previsto que el caso concluyera en octubre, pero ahora se alargará justo hasta el estreno de Grand Theft Auto VI. Unos días antes de mi visita, la directora de publicación, Jennifer Kolbe, declaraba ante el tribunal mientras antiguos empleados y sus representantes del Sindicato de Trabajadores Independientes de Gran Bretaña (IWGB) protestaban en el exterior.

Hoy, Kolbe está sentada frente a mí junto a Rob Nelson, codirector del estudio Rockstar North y uno de los tres responsables creativos de GTA VI, mostrándome aquello en lo que el estudio invirtió más de una década y —según estimaciones independientes que Rockstar no confirma— más de 1.000 millones de dólares. En la pantalla, Jason y Lucia —dos jóvenes delincuentes a la fuga— van de un bar a una discoteca, caminando por el centro de Vice City mientras desaparecen los últimos vestigios de luz solar y las calles quedan bañadas por luces fluorescentes. Él es alto, ancho de hombros, y lleva camiseta y pantalones cortos; ella lleva el pelo recogido en una colita y viste uno de esos implacables tops cortos de manga larga que casi nadie logra defender con estilo.

En todo el mundo, la gente se pidió días libres en el trabajo para vivir este acontecimiento juntos: uno de esos momentos culturales compartidos a escala global cada vez más escasos

Tras bailar juntos en la discoteca, inmersos en una multitud de personajes virtuales que se contonean con remeras de rejilla fluorescentes reactivas a la luz ultravioleta, ambos se ponen una gorra, anteojos de sol y un pañuelo cubriéndoles la cara, y atracan una joyería antes de huir en plena noche en un coche destartalado, con el baúl abarrotado de bolsas de deporte llenas de dinero en efectivo y armas de fuego de buen calibre, despistando a la policía al meterse campo a través por un maizal en un acertado guiño a Bonnie y Clyde.

Lucia es la primera mujer en encabezar el cartel de un juego de GTA, formando parte de un largo linaje de protagonistas criminales que van desde un psicópata sin paliativos (Trevor, en GTA V) hasta un delincuente inesperadamente empático (Niko Bellic en GTA IV y CJ en San Andreas). GTA VI es tanto su historia como la de Jason.

En algunos actos del juego estás obligado a jugar desde la perspectiva de uno de los personajes, pero la mayor parte del tiempo podés alternar libremente entre ambos. Cuando están separados, podés encargarte de que se escriban mensajes y se llamen. Cuando están juntos, podés llevarlos a pequeñas citas: al gimnasio, a tomar algo a un bar, a un retiro de meditación o a atracar una licorería. Vos, como jugador, te convertís en el guardián de su relación y, si la descuidás, habrá consecuencias. “Te sueltan en medio de sus vidas”, explica Nelson mientras Lucia pisa a fondo por una autopista y Jason saca medio cuerpo por la ventanilla para disparar a las ruedas del coche patrulla que los persigue. “La relación es tuya para cuidarla o para echarla a perder. Que siga siendo una relación sentimental está en tus manos”.

Esta dinámica no es simplemente interesante: supone una auténtica transformación para Grand Theft Auto. La saga se labró su fama a base de humor negro y caos violento sin rumbo fijo, soltando a los jugadores en pastiches virtuales de Nueva York, Miami o Los Ángeles para estrellar coches robados y aterrorizar a los viandantes. GTA V, en particular, repartía estopa a diestro y siniestro sin hacer distinciones, disparando contra todo y contra todos: desde el Gobierno de EE.UU. hasta los tech bros narcisistas, pasando por los niños mimados de Los Ángeles, los brutos de la América profunda, los ultrarricos o los parásitos que malviven en casas rodantes. Nunca nadie se preocupó demasiado por otra persona en un juego de GTA. Aquí, sin embargo, no solo se nos pide que nos importen estos personajes, sino que interpretemos cómo se cuidan el uno al otro. Cuando están juntos, podés pulsar un botón para que se tomen de la mano.

Resulta casi increíble ver este juego en movimiento después de haber existido durante tanto tiempo únicamente como un rumor. GTA VI lleva en desarrollo, de una forma u otra, desde 2015, cuando el equipo realizó sus primeros viajes de documentación a Miami (por aquel entonces, el nombre en clave del juego era Project Americas, reflejo de una ambición posteriormente descartada de ambientarlo en dos continentes). Sin embargo, no se anunció hasta diciembre de 2023 y desde entonces se retrasó en dos ocasiones.

Me da la impresión de que a la gente de Rockstar prácticamente la obligaron a soltar los pinceles metafóricos. “Nunca dejarían de trabajar en este juego si pudieran elegir”, dice Kolbe, con cierto pesar. “Cuesta muchísimo darlo por cerrado”, admite Nelson. “Si das un paso atrás y tomás un poco de distancia, podés mirarlo con objetividad y decir: 'Estoy orgulloso de lo que hicimos'. Pero, al final, te lo terminan sacando de las manos y hacés todo lo que podés por terminarlo en el plazo que te marcan”.

Por lo general, cuando te muestran un videojuego antes de su lanzamiento, te guían por un fragmento de acción milimétricamente coreografiado y diseñado para lucir sus mejores galas, pero eso no es lo que está pasando aquí. Simplemente, estamos dando vueltas sin rumbo por una Vice City densamente poblada, y casi cualquier cosa que sugiero, la podemos hacer. Al salir del departamento de Jason y Lucia —empapelado con flamencos— hacia el sol de Florida, lo primero que vemos es a una mujer paseando a un perro. Pregunto si podemos acariciarlo; Nelson pulsa un botón y Jason dice: “¿Te importa si acaricio a tu perro?”. “Claro, le encanta saludar a su público”, responde la mujer antes de que Jason se agache a hacerle mimos al animal. Podés escuchar por casualidad las conversaciones de los peatones al pasar a su lado, e interrumpirlas puede provocar un perplejo “¿Nos conocemos?” o una retahíla de insultos. Más tarde, veo una gaviota posada en un poste junto a la playa y pregunto, solo por molestar un poco, qué clase de pájaro es. Jason saca unos prismáticos, la gaviota queda registrada en un cuaderno de fauna y me cuentan con orgullo que hay 62 especies de aves por avistar.

Por supuesto, también cometemos algún que otro delito. Esto sigue siendo Grand Theft Auto. Pero quienes disfrutan jugando a estos títulos como un sociópata violento y caótico se van a llevar una sorpresa, porque aquí hay que andar con más cuidado que nunca. Jason y Lucia no pueden robar cualquier coche sin más ni entrar a lo bruto en un banco; al principio solo saben hacer el puente a vehículos de gama baja y forzar cerraduras básicas, abriéndose paso poco a poco hacia golpes más lucrativos.

“Son una pareja joven que está contra las cuerdas”, dice Nelson. “Narrativamente, no tiene mucho sentido que salgan ahí afuera a provocar la mayor carnicería posible y hacer todo el ruido que puedan”. En lugar de sacar un fusil de asalto en mitad de una calle abarrotada y hacer que todo el mundo salga despavorido, tenés que estudiar bien tus objetivos, ya sea una estación de servicio o una boutique de lujo en un centro comercial. Podés inutilizar las cámaras de seguridad o robar las grabaciones, encontrar puertas traseras y combinaciones de cajas fuertes para entrar sin tener que encañonar a nadie, e irte antes de que aparezcan testigos.

Por primera vez en un GTA, intentamos ofrecer mecánicas que fomenten la empatía, para quien la quiera Rob Nelson — Codirector del estudio Rockstar North

Si no hacés todo esto, el caos se desata en cuestión de segundos. Tras un par de fechorías de poca monta, llevamos a Jason y Lucia a una joyería bien vigilada, donde Lucia encañona con su pistola a los guardias de seguridad durante unos tensos segundos hasta que se rinden. Sin embargo, en el piso de arriba, donde Jason está metiendo a toda velocidad el dinero de la caja fuerte en una bolsa de deporte, otro guardia decide disparar en lugar de rendirse. Se desencadena entonces un forcejeo desesperado en el que Jason golpea al tipo con la culata de la pistola para dejarlo inconsciente mientras Lucia grita desde la entrada de la tienda y, justo cuando se suben a una moto robada para darse a la fuga, llega la policía. La persecución nos lleva por medio distrito, seguidos de coches patrulla y helicópteros. Cuando por fin consiguen volver a su coche, Jason y Lucia esconden el botín, se cambian de ropa y se mantienen ocultos en las afueras de la ciudad durante un tiempo hasta que se enfríe la cosa.

GTA VI sigue siendo, sin duda, un juego sobre delitos y delincuentes, pero te empuja con fuerza a meterte en el papel y evitar las matanzas sin sentido. En este sentido, bebe mucho de Red Dead Redemption 2 (2018), de la propia Rockstar, donde encarnás a un forajido del Salvaje Oeste que termina arrepintiéndose de su vida de violencia. Para Nelson, uno de los mayores retos del desarrollo de GTA VI fue dar con la manera de animar a los jugadores a comportarse de otro modo sin coartar su libertad, algo que iría totalmente en contra de la filosofía creativa de Rockstar. Ni siquiera con un presupuesto ilimitado se puede resolver la tensión central de este medio: el equilibrio entre la historia que los desarrolladores intentan contar y los caprichos aleatorios de cada jugador.

“El crimen es una parte fundamental de GTA; al menos, hasta ahora lo fue. Intentamos no castigar a la gente por jugar como está acostumbrada... pero tus acciones tendrán cierto efecto en cómo se desarrolla la partida”. Le pregunto si este es el primer GTA que intenta fomentar cierta dosis de empatía. “Yo diría que sí”, responde Nelson. “Diría que es fruto de la historia que queremos contar. Por primera vez en un GTA, intentamos ofrecer mecánicas que la fomenten, para quien la quiera”.

Grand Theft Auto fue desde siempre un pararrayos para el pánico moral en torno a la violencia en los videojuegos. En GTA III, como es tristemente conocido, podías contratar a una trabajadora sexual y después atropellarla para recuperar tu dinero. En los años 2000, el descubrimiento de un minijuego sexual explícito oculto en el código de GTA: San Andreas desencadenó demandas colectivas en EE.UU. Colectivos haitiano-estadounidenses intentaron paralizar la venta de GTA: Vice City (2002), el predecesor espiritual del VI, por la forma en que retrataba la violencia contra dichas comunidades.

Los tribunales estadounidenses respaldaron sistemáticamente los derechos de Rockstar amparados por la Primera Enmienda, pero este historial deja entrever una doble vara de medir cultural. Está ampliamente aceptado que el cine y la televisión pueden mostrar violencia sin hacer apología de ella —pocos se atreverían a sostener en serio que Breaking Bad promueve cocinar metanfetamina—, pero cuando se trata de videojuegos, donde el jugador asume un papel activo, muchas veces se percibe que glorifican las conductas que representan.

A medida que los gráficos de los videojuegos se volvieron más realistas —cuesta entender, visto en perspectiva, cómo aquellos muñecos de resolución hoy cómicamente baja de los GTA de los 2000 provocaron semejante escándalo—, Grand Theft Auto buscó contextualizar su violencia. Sus ambiciones en cuanto a narrativa cinematográfica y desarrollo de personajes crecieron de forma exponencial, al igual que su presupuesto y el tamaño de su equipo, que se cuadruplicó desde GTA V. Toda la historia del videojuego es la crónica de profesionales técnicos y creativos con talento buscando la manera de sortear las limitaciones tecnológicas para lograr cosas que antes eran imposibles, haciendo magia con personajes poligonales y una potencia gráfica limitada. Pero hoy, las limitaciones que definían el alcance de los anteriores GTA prácticamente desaparecieron. Ya no hay ataduras.

“Con lo que tuvimos que lidiar es con el paso de estar limitados por restricciones técnicas a estar limitados por restricciones de recursos humanos”, explica Nelson. “Es decir, ¿cuánto podemos llegar a construir físicamente? Podrías seguir así indefinidamente… La gente dice que todo se arregla a golpe de talonario, y hasta cierto punto es verdad, pero eso no garantiza hacer algo bueno”.

La gente dice que todo se arregla a golpe de talonario, y hasta cierto punto es verdad, pero eso no garantiza hacer algo bueno Rob Nelson — Codirector del estudio Rockstar North

Lo cierto es que, con todo ese tiempo, esfuerzo y dinero, Rockstar logró alcanzar en GTA VI un nivel de detalle que supera cualquier cosa que haya visto jamás en un videojuego; incluso por encima de Red Dead Redemption 2, que tenía un realismo tan extravagante que alguien se tomó la molestia de modelar los testículos de los caballos para que se encogieran con el frío.

En una estación de servicio de GTA VI, Nelson disfruta visiblemente mostrándome las detalladas animaciones de comida y bebida mientras Jason deambula con un dónut en una mano y un pack de seis cervezas en la otra: el líquido del interior de las botellas chapotea de forma realista al caminar, y los expositores están llenos de revistas totalmente ilustradas que podés agarrar de la estantería y hojear. Todos y cada uno de los peatones que ves en la calle fueron diseñados por alguien, hasta el último detalle de su ropa.

¿Por qué tomarse tantas molestias? En la época de PlayStation 2, Rockstar sacaba un nuevo GTA cada dos años; no eran radicalmente distintos entre sí en cuanto a jugabilidad, pero los cambios de ambientación y personajes permitían a los creadores de la saga estirar el músculo creativo. En cambio, ya pasaron 13 años y dos generaciones de consolas desde el último GTA. ¿Por qué invertir todo este tiempo en un único proyecto ostentosamente gigantesco? Todo se reduce a esto, dice Nelson: si fueras un estudio con estos recursos —el único estudio con estos recursos—, ¿acaso no apostarías por lo más ambicioso que pudieras hacer?

“Podrían haber hecho un GTA 5.5 y haberlo sacado antes”, dice Kolbe. “Al final, eso no es lo que querían”.

Nelson asiente: “Hay que arriesgar a lo grande. No puede ser simplemente más de lo mismo”.

Grand Theft Auto VI sale a la venta para PlayStation 5 y Xbox Series X/S el 19 de noviembre.