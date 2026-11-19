El Senado aprobó este jueves una moción de preferencia para debatir el próximo 26 de noviembre el proyecto de ley de prevención de la ludopatía, una iniciativa que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y que corre el riesgo de perder estado parlamentario a fin de mes si no avanza su tratamiento.

La propuesta fue impulsada por el jefe del interbloque peronista, José Mayans, quien inicialmente planteó la posibilidad de tratar el proyecto sobre tablas, sin pasar por las comisiones. Sin embargo, la titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se comprometió a habilitar su discusión en comisión durante la próxima semana, aunque anticipó que el oficialismo mantiene objeciones a algunos aspectos del texto aprobado por Diputados.

Finalmente, los senadores acordaron otorgarle preferencia para la sesión del jueves 26, con la posibilidad de debatirlo tanto si obtiene dictamen como si no lo consigue.

La urgencia responde a que el proyecto perdería estado parlamentario el 30 de noviembre, lo que dejaría sin efecto la media sanción obtenida en la Cámara baja y obligaría a reiniciar su recorrido legislativo.

La iniciativa apunta a establecer un marco regulatorio para las apuestas online, con especial atención a la prevención de las conductas adictivas entre adolescentes y jóvenes. Uno de sus puntos centrales es la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y las apuestas por internet.

El artículo 8, aprobado en Diputados por 134 votos a favor y 32 en contra, establece restricciones que abarcan las plataformas digitales, las redes sociales, los medios audiovisuales y gráficos, la radio, la televisión y la publicidad en la vía pública. También alcanza a la indumentaria deportiva, los espectáculos masivos y cualquier otro soporte que pueda utilizarse para promocionar estas actividades.

La prohibición comprende, además, las formas de publicidad encubierta o emplazamiento de productos y contempla la aparición de nuevas tecnologías que puedan emplearse con fines promocionales. Como excepción, permite la difusión de apuestas dentro de casinos, bingos, hipódromos, agencias de lotería y otros establecimientos habilitados.

El proyecto también busca impedir que los menores de edad accedan a las plataformas de apuestas digitales y establece penas de entre tres y ocho años de prisión para quienes organicen o administren sistemas de captación de apuestas sin autorización de la jurisdicción correspondiente.

Las restricciones previstas en el texto generaron diferencias durante su recorrido legislativo. Uno de los principales cuestionamientos gira en torno a las atribuciones del Congreso para regular actividades que, en determinados aspectos, corresponden a las provincias.

Los impulsores de la iniciativa sostienen, en cambio, que la intervención del Estado nacional está justificada porque la problemática excede la regulación comercial del juego y constituye una cuestión de salud pública.

La preocupación por el crecimiento de las apuestas online entre adolescentes y jóvenes es uno de los argumentos centrales de quienes reclaman la aprobación de la ley. Según informes citados durante el debate legislativo, ocho de cada diez adolescentes y jóvenes accedieron a plataformas de apuestas o conocen a alguien que lo hizo durante el último año. Entre ese universo, el 37% ingresa a sitios o aplicaciones de apuestas y casinos online con mucha frecuencia o diariamente.

Con ese escenario de fondo, el Senado tendrá la próxima semana una nueva oportunidad para avanzar con una regulación que lleva meses demorada y cuyo futuro legislativo depende de los acuerdos que puedan alcanzarse antes del vencimiento del plazo parlamentario.

Con información de la agencia NA