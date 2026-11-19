Este fallo es histórico. No solamente por la condena (por primera vez en la historia argentina, la Justicia lo reconoció en una sentencia que condenó al responsable y admitió el odio hacia la orientación sexual de las víctimas como agravante), sino porque reconoce algo que las organizaciones de la diversidad sexual y los movimientos feministas venimos denunciando desde hace décadas: la discriminación mata. El odio mata. Y cuando ese odio se dirige contra las personas por su orientación sexual, su identidad de género o su expresión, estamos frente a una violencia específica que el Estado tiene la obligación de reconocer, prevenir y sancionar.

Pamela Cobas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante fueron asesinadas. Sofía Castro Riglos sobrevivió al mismo ataque.

El triple lesbicidio de Barracas nos conmocionó profundamente. Tres mujeres fueron asesinadas mientras dormían, en el lugar donde vivían, por un hombre que las había hostigado por el odio a su ser lesbianas. Eran mujeres que, además, atravesaban situaciones de vulnerabilidad económica y habitacional. Su historia nos enfrenta a una realidad que muchas veces permanece invisibilizada: las múltiples formas de discriminación que se acumulan sobre determinadas personas y que condicionan sus posibilidades de vivir con libertad, seguridad y dignidad.

Pero este fallo no llegó solo. Es también el resultado de una lucha colectiva. De las organizaciones lésbicas, feministas y de la diversidad sexual que desde el primer momento exigieron que el crimen fuera investigado y juzgado como lo que fue: un lesbicidio. De quienes acompañaron a las víctimas y a sus familias. De las querellas y de la fiscalía, que sostuvieron durante el proceso judicial la necesidad de reconocer el odio y la violencia de género como agravantes. Y de quienes insistieron, una y otra vez, en que no se trataba de un hecho aislado.

Porque los crímenes de odio no aparecen de la nada. Son la expresión más extrema de una violencia que comienza mucho antes. Comienza cuando se señala a determinadas personas como inferiores, cuando se ridiculizan sus identidades, cuando se cuestiona su derecho a existir, cuando se las presenta como una amenaza para la sociedad. Comienza con la discriminación cotidiana, con la exclusión, con la legitimación de prejuicios que después pueden convertirse en violencia.

Y por eso este fallo adquiere una dimensión política especialmente importante en la Argentina que estamos viviendo.

Tenemos un gobierno nacional que ha convertido la estigmatización de las personas LGBT+ en parte de su discurso político. Que cuestiona derechos que logramos reconocer después de décadas de lucha. Que desmantela políticas públicas de prevención de la discriminación y de protección frente a las violencias. Que utiliza su enorme capacidad de amplificación para instalar prejuicios y legitimar expresiones de odio.

Las palabras tienen consecuencias. Y cuando esas palabras provienen de las máximas autoridades del Estado, sus consecuencias son todavía más graves. Los discursos políticos construyen sentidos sociales, habilitan comportamientos y pueden contribuir a generar condiciones en las que la discriminación y la violencia encuentran mayor legitimidad.

Por eso resulta tan importante que, mientras desde el poder político se intenta negar la existencia de estas violencias, la Justicia reconozca expresamente que tres mujeres fueron asesinadas por odio a su orientación sexual.

Es una sentencia que también interpela al Estado. Porque la respuesta frente a los crímenes de odio no puede limitarse a condenar a quienes los cometen. Necesitamos políticas públicas que prevengan la discriminación, que protejan a las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad, que garanticen el acceso a la vivienda, a la salud, a la educación y a la justicia. Necesitamos instituciones que no reproduzcan los mismos prejuicios que deberían combatir.

También es necesario señalar que el tribunal no reconoció el agravante de violencia de género que habían solicitado tanto la fiscalía como las querellas. Es un aspecto importante que deberá analizarse cuando se conozcan los fundamentos de la sentencia. El odio hacia las lesbianas no puede comprenderse completamente sin considerar también las desigualdades y las violencias de género que atraviesan sus vidas.

Sin embargo, hoy tenemos un avance judicial enorme. Y es importante reconocer también el trabajo de quienes, desde distintos lugares del sistema de justicia, hicieron posible este resultado. La actuación de la fiscalía y de las querellas fue fundamental para que el odio hacia la orientación sexual de las víctimas no quedara invisibilizado en el proceso judicial.

Durante muchos años luchamos para que la igualdad ante la ley dejara de ser una promesa abstracta y se convirtiera en derechos concretos. Conseguimos leyes que transformaron profundamente nuestra sociedad. Pero siempre supimos que las leyes, por sí solas, no alcanzan. Que la igualdad jurídica necesita traducirse en igualdad real. Y que mientras existan personas que deban vivir con miedo por ser quienes son o por amar a quienes aman, nuestra tarea estará inconclusa.

Hoy recordamos a Pamela, Roxana y Andrea. Y acompañamos a Sofía, cuya vida también fue atravesada para siempre por este ataque y que sigue necesitando respuestas y reparación.

Sus nombres no pueden quedar reducidos a un expediente judicial ni a una estadística sobre crímenes de odio. Sus vidas importaban. Sus proyectos, sus afectos, sus vínculos y sus sueños importaban. Y merecían vivirlos en libertad. Sofía aún lo necesita.

Esta sentencia no les devuelve la vida. Tampoco repara por sí sola todo el daño causado. Pero establece algo fundamental: que el odio hacia las lesbianas existe, que puede matar y que no puede quedar impune.

En tiempos en los que algunos pretenden hacer de la crueldad una virtud política y de la discriminación una forma de construir poder, este fallo representa también un límite.

Porque frente al odio no alcanza con la indiferencia. Frente a la violencia no alcanza con el silencio. Y frente a la discriminación no alcanza con una igualdad que solamente exista en los papeles.

Hoy la Justicia reconoció lo que venimos diciendo desde el primer día: fue lesbicidio. Y nuestra lucha continúa para que nunca más vuelva a ocurrir.

MR / NB