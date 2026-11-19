Llegó la hora de la verdad para la burbuja de la inteligencia artificial. Anthropic, uno de los grandes trasatlánticos del sector junto a OpenAI, sale a bolsa este jueves. Es el laboratorio que creó el chatbot Claude y el pionero de los agentes de IA, capaces de automatizar tareas complejas. También fue el primero en poner en marcha sistemas que pueden encontrar agujeros de ciberseguridad e idear maneras para atacarlos, que generaron notable incertidumbre e incluso conflictos geopolíticos este 2026.

El mercado lleva meses esperando con ansiedad una operación que podría convertirse en la mayor salida a bolsa de la historia. Sin embargo, el estreno ya llega con un primer síntoma de enfriamiento: la valoración final se quedó por debajo del techo de 2 billones de dólares que se llegó a barajar en los meses de mayor euforia. Con un precio de salida de 83 dólares por acción, Anthropic busca una valoración de 1,5 billones.

Los analistas avisan que el laboratorio va a poner a prueba la confianza de los inversores en la IA como nunca antes. Tanto por las propias cuentas de la empresa, como por la situación general del sector y el contexto político, la operación llega en un momento crítico. Anthropic sale a bolsa a toda máquina entre avisos de iceberg.

La realidad de las cuentas

La primera prueba de tolerancia está en los números que el laboratorio dirigido por Dario Amodei publicó para dar a conocer la realidad de su negocio a los inversores. Tienen aspectos positivos: está multiplicando sus ingresos. Entre enero y junio de 2026, Anthropic generó unos ingresos de 16.300 millones de dólares, frente a los 1.100 millones del mismo periodo del año anterior y los 4.600 millones de 2025.

Pero sus cuentas también incluyen varias anotaciones en letra pequeña imposibles de pasar por alto. La primera muestra que una parte llamativa de ese dinero ni siquiera procede de vender inteligencia artificial, sino de rentabilizar el gigantesco colchón financiero que acumuló. Gracias a las inyecciones masivas de capital de Nvidia, Google, Amazon y los fondos de inversión, Anthropic amasó un capital líquido de 112.000 millones de dólares en efectivo, más otros 19.000 millones en inversiones a corto plazo.

Para ponerlo en contexto, los ingresos por intereses de Anthropic son mayores que los de muchos bancos regionales estadounidenses Paul Kedrosky — inversor de capital riesgo e investigador del MIT en economía digital

Esta colosal suma le generó 1.100 millones de dólares solo en ingresos por intereses de enero a junio. “Para ponerlo en contexto, los ingresos por intereses de Anthropic son mayores que los de muchos bancos regionales estadounidenses”, explica Paul Kedrosky, inversor de capital riesgo especializado en tecnología e investigador del MIT en economía digital. “Ahora mismo, Anthropic es un banco con un negocio secundario deficitario de IA”.

“Si bien los ingresos por intereses proporcionan un colchón para las pérdidas operativas, no cambian la economía subyacente. Por ahora, estar bien financiado es en sí mismo una fuente significativa de ganancias. Ese beneficio llegará a cero a medida que el efectivo se gaste”, avisa el experto.

Después, llega el análisis de los puntos negativos de sus cuentas. Y es que esos 16.300 millones en ingresos palidecen ante las pérdidas de 81.000 millones de dólares que Anthropic registró en esa primera mitad de 2026. El costo del cómputo requerido por la IA se multiplica de manera paralela a su nivel de uso. Además, debido a la gran competencia, el laboratorio se comprometió a gastos futuros en infraestructura, chips y alquiler de cómputo de 895.400 millones de dólares, los use o no.

Este prospecto es como revisar las notas de un niño de preescolar e intentar determinar cuánto dinero destinar a su fondo universitario Aswath Damodaran — profesor de Finanzas de la Universidad de Nueva York y uno de los mayores expertos mundiales en valoración de empresas

¿A qué equivale todo esto? A que Anthropic tendría que llegar a un billón de dólares anuales de ingresos durante la próxima década para ser rentable. Algo que superaría la facturación actual de Apple y Nvidia juntas y a lo que solo pudieron acercarse gigantes del retail como Amazon o Walmart, que se sitúan en el entorno de los 750.000 millones de dólares.

Un auténtico salto al vacío. “Este prospecto, al menos en mi opinión, es análogo a revisar el boletín de calificaciones de un niño de preescolar —tal vez uno muy precoz y talentoso, pero aun así de preescolar— e intentar determinar cuánto dinero destinar al fondo universitario de ese niño”, ha escrito en su blog Aswath Damodaran, profesor de Finanzas de la Universidad de Nueva York y uno de los mayores expertos mundiales en valoración de empresas.

Fatiga de los inversores

El debut de Anthropic en bolsa y la revelación de sus resultados llegan en un momento en el que los mercados mandaron ya serios toques de atención a las empresas que siguen pronosticando enormes inversiones en IA sin pronósticos claros de beneficios en el horizonte. El mayor se lo llevó Google hace un par de semanas, protagonizando la segunda mayor caída en bolsa en una sola jornada de la historia, perdiendo más de 500.000 millones de dólares, tras informar de que las herramientas de IA que añadió a su buscador perjudicaron su rentabilidad.

El máximo responsable de la multinacional, Sundar Pichai, intentó calmar a los accionistas comparando este momento tecnológico con la transición hacia los teléfonos móviles, cuando la empresa dio prioridad al desarrollo del producto antes de llenarlo de publicidad y empezar a obtener beneficios. Le creyeran o no, las acciones de Google no remontaron y acumulan una depreciación del 30% en los últimos seis meses. Es una tendencia: gigantes como Meta o Microsoft sufrieron reveses similares al presentar sus pronósticos de gasto en IA, que superan el medio billón de dólares solo en este 2026 en el conjunto de grandes tecnológicas.

Es una fatiga que hizo que los analistas se pregunten si la burbuja de la IA ya tocaó techo y comenzó a reventar. Justo en el momento en que Anthropic va a pedir a los inversores el mayor esfuerzo hasta la fecha, con unos gastos en infraestructura similares a los gigantes de Silicon Valley pero con unos ingresos a años luz de los de esas multinacionales.

“Es una prueba sin precedentes de la credulidad de los inversores”, afirmó David Trainer, fundador y director de New Constructs, una firma independiente de análisis financiero especializada en valoración de empresas. Trainer ganó notoriedad en Wall Street en 2019, cuando su compañía calificó la salida a bolsa de WeWork como “la más ridícula del año”, semanas antes de que la empresa retirara la operación y terminara quebrando en 2023. Ahora, New Constructs considera que Anthropic tampoco tiene “un modelo de negocio viable” y califica su salida a bolsa como “la más ridícula de todo 2026”.

El rechazo a los centros de datos

En este contexto, la apuesta por Anthropic es un todo o nada no solo al futuro de la tecnología de la inteligencia artificial, sino a la posibilidad de que esta concentre el poder económico en los laboratorios de frontera. Mayor aún que el que ostentan ahora las grandes tecnológicas. Es una apuesta en la que entran en juego factores que van mucho más allá del prospecto bursátil de los propios laboratorios.

Uno de ellos es el futuro de los centros de datos. Su enorme gasto energético, su opacidad en el consumo de agua y su extensión cerca de poblaciones locales dispararon el rechazo a estas instalaciones en EE.UU., que también empieza a dejarse ver en Europa. Sin embargo, si Anthropic y el resto de laboratorios de IA quieren cumplir las promesas de beneficios que realizaron a los inversores, su despliegue solo acaba de empezar.

Una ambición que choca frontalmente con los resultados de las elecciones de mitad de mandato en EE.UU. No solo porque los demócratas hayan hecho campaña contra la expansión de los centros de datos. También porque las peticiones de moratorias y mayores medidas de control triunfaron en 33 de los 34 referéndums que se hicieron por todo el país coincidiendo con la cita con las urnas, obteniendo apoyos superiores al 80%. “Nunca antes en la política estadounidense se había visto algo así”, reconoció Greg Brockman, presidente de OpenAI.

Un freno a los centros de datos implicaría automáticamente mayores dificultades de desarrollo para la industria de la IA y, por tanto, de la capacidad de Anthropic para cumplir sus promesas de crecimiento.

La incógnita de Nvidia

Por si todos estos avisos de iceberg fueran pocos, en las dos últimas semanas Nvidia se sumó a los factores de riesgo. El fabricante de chips avanzados de IA es el principal sostén de toda la economía de la IA: la altísima demanda de sus productos para construir y actualizar centros de datos llenó sus arcas de decenas de miles de millones de capital líquido que la multinacional reinvirtió en el resto de actores del sector.

Una jugada que permitió desarrollarse al resto de empresas mientras aumentaba aún más la demanda de sus chips, pero que convirtió a Nvidia y su dinero en un pilar estructural de toda la industria. Una posición que hizo que muchos duden sobre una posible financiación circular similar a la que se dio en la burbuja de las puntocom y que ahora, ante el escándalo de Jensen Huang y la investigación por contrabando de chips que se cierne sobre él y su ex empresa, queda aún más en entredicho.

No es que la empresa esté valorada bajo el prisma del optimismo, es que está apostando toda su existencia a ese optimismo Michael Burry — inversor que anticipó la burbuja inmobiliaria de 2008

Nvidia participó en varias rondas de financiación de Anthropic y se comprometió a comprar 10.000 millones de dólares en acciones este jueves. Google y Amazon poseen otro 30% del laboratorio creador de Claude. “El riesgo es precisamente ese. Algunos pueden interpretar que toda esta circularidad e interconexión hacen que el crecimiento del sector sea más seguro, y en parte tienen razón. Pero esa dependencia deja a todo el ecosistema de la IA catastróficamente vulnerable, ya sea ante una pausa en el crecimiento o si el mercado empieza a caer”, avisó Michael Burry, inversor estadounidense que se hizo famoso por anticipar y apostar contra la burbuja inmobiliaria de 2008, retratada en la película La gran apuesta (2015).

¿Podría ser Anthropic la desencadenante de esos problemas? Un número no pequeño de analistas críticos tienen claro en qué se basa su salida a bolsa. “No es que la empresa esté valorada bajo el prisma del optimismo, es que está apostando toda su existencia a ese optimismo”, dice Burry: “El mercado está prestando atención, pero temo que la plena comprensión de lo que ha sucedido aquí solo será evidente en retrospectiva”.