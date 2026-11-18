El ejército israelí lanzó una operación terrestre en el centro de Gaza, al oeste de la llamada Línea Amarilla, que delimita el territorio ocupado por Israel, y ordenó el desplazamiento de la población civil que reside en la zona.

Según un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel, el objetivo de la operación es “desmantelar un túnel terrorista al oeste de la Línea Amarilla, el cual representaba una amenaza inmediata y directa para las tropas” israelíes. Además, el COGAT (organismo del Ministerio de Defensa de Israel encargado de los asuntos civiles en los territorios palestinos) pidió a los residentes de las áreas afectadas que abandonen la zona mientras dure la operación, sin especificar cuánto tiempo.

Un análisis preliminar de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reveló que más de 18.000 personas viven en la zona de la Franja en la que irrumpieron las tropas. Unas 4.000 de ellas se alojaban en campamentos de desplazados dentro de esa área, de unos 2,5 kilómetros cuadrados, entre las localidades de Al Bureij y Nuseirat, y desde primera hora se desplazaron hacia el oeste y el suroeste, de acuerdo con un comunicado de la OCHA.

“Quienes huyan deben poder regresar en cuanto las circunstancias lo permitan, y, se vayan o se queden, todos los civiles deben estar protegidos y poder recibir la ayuda humanitaria que necesitan”, dijo la OCHA.

Alrededor de 400 gazatíes se vieron forzados a huir este miércoles, según constató EFE, mientras que la Defensa Civil de Gaza alertó de que cerca de 5.000 desplazados de seis centros de acogida viven “en un estado de pánico” y que muchas familias pasarán la noche en la calle.

Una fuente de seguridad en Gaza indicó a la agencia France Press que se produjeron “intensos bombardeos de artillería israelí” al norte del campo de refugiados de Nuseirat y vehículos militares israelíes se encuentran en el centro de Gaza, “en medio de continuos disparos y ataques aéreos desde el mediodía”.

Una mujer, residente en el campo de Al Bureij, Um Ahmad al Tartoori, relató a la agencia el miedo que sintieron los habitantes de la zona: “Cuando escuchamos los sonidos de los bombardeos y las explosiones, sentimos un terror absoluto, sobre todo porque la zona en la que vivimos está cerca de los puntos de incursión”.

“Tememos que esto pueda ser el inicio de una operación de mayor envergadura y que el desplazamiento vuelva a producirse, ya que aún no nos recuperamos de los efectos de la guerra y el desplazamiento anteriores”, lamentó otro residente de Al Bureij, Mahmoud al Saafin, de 27 años.

La Línea Amarilla fue trazada tras el alto el fuego que entró en vigor el 11 de octubre de 2025, después de que Donald Trump impusiera su plan de 20 puntos para terminar la guerra en Gaza, con condiciones favorables a su aliado, Israel. En ese momento, las tropas israelíes se retiraron hasta la línea, pero en el último año fueron expandiendo sus dominios y actualmente controlan casi el 70% de la Franja.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, Israel asesinó a más de 1.650 palestinos y causó heridas a otros 6.000, mientras que se recuperaron de entre los escombros otros 850 cuerpos, lo que eleva a 74.710 los fallecidos y a 176.131 los heridos desde el inicio del genocidio, en octubre de 2023, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza.