Los diputados peronistas empezaron a cantar la Marcha de Malvinas cuando, sin aviso previo, la sesión para aprobar el proyecto de “Defensa de la Soberanía Nacional” se cayó por falta de quórum. Nadie se esperaba el mensaje de los gobernadores Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, que vaciaron el recinto como castigo al Gobierno por el incumplimiento de los acuerdos en el Presupuesto y la composición del Consejo de la Magistratura. Detrás de la venganza de Provincias Unidas, sin embargo, el caputismo aprovechó para echar leña a la interna libertaria: si la sesión se había caído era porque Martín Menem la había dejado caer.

Las culpas sobrevolaban La Libertad Avanza cuando, tras media hora de espera, Menem anunció que la sesión en la Cámara de Diputados se caía por falta de quórum. Había llegado a sumar 126 voluntades y, pese a que los diputados que responden a los gobernadores de Córdoba y Santa Fe habían ingresado al recinto, ninguno se dignó a sentarse en su banca. El mensaje había sido claro: si no cumplían los acuerdos, ellos no darían quórum. “Es el cordobazo, el cordobazo”, ironizó Santiago Cafiero, a la salida del recinto.

La jefa de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, se retiró rápido del Congreso sin hacer declaraciones. Estaba sonriente. Aliada habitual del Gobierno –que cerró un acuerdo con Pullaro en la provincia–, la diputada santafesina había colaborado, junto al cordobés Ignacio García Aresca, a boicotear la sesión que no solo buscaba aprobar la ley que crea el Consejo de Seguridad Nacional, sino también sancionar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. “Preguntenle a Ritondo”, respondieron, tajantes, desde su espacio.

El motivo principal del faltazo cordobés y santafesino había sido la negociación por el cuarto lugar del Consejo de la Magistratura.

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MC/CRM