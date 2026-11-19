Recientemente, los bonos de la deuda soberana de Francia fueron atacados por ciertos operadores financieros que aprovechan el ambiente político, económico y social tenso en ese país. El deterioro de estos bonos se frenó temporalmente cuando, el 23 de octubre pasado, la agencia de calificación Moody’s decidió no bajar, como se esperaba, su calificación. Así, bajó la tasa de interés por debajo del 5% y se evitó un posible contagio en la zona euro, sobre todo las deudas de Bélgica e Italia. Pero no es la primera vez ni un caso aislado, por lo que el Gobierno argentino, fuertemente dependiente de la emisión de deuda soberana, debería prevenir probables turbulencias futuras.

Cabe recordar que, durante la crisis financiera de 2008, los Estados y los bancos centrales salieron al rescate del sistema financiero internacional aumentando fuertemente la emisión monetaria y de deudas soberanas. Esa masa de fondos se puso a disposición del “libre mercado” sin condiciones y se utilizó principalmente para la especulación financiera, lo cual se reflejó, entre otras cosas en la suba sostenida de los precios de los activos financieros e inmobiliarios. Estos procesos se vinculan con la intermediación crediticia que involucra a entidades y actividades que operan fuera del sistema bancario tradicional: la llamada “banca en las sombras” (shadow banking),

Esta opaca banca se expandió porque está sujetas a menores exigencias de regulación, transparencia y control prudencial, lo cual permite operaciones altamente especulativas sorteando las normas regulatorias más estrictas que se impusieron tras la crisis a los bancos del sistema financiero formal. Esta banca en las sombras se integra y opera a través de fondos de cobertura (hedge funds), fondos de inversión, fondos de crédito privado, fondos de pensiones, entidades de capital privado (private equity), cripto-activos, etc. Así, por ejemplo, los bancos de inversión proporcionan apalancamiento a entidades financieras no bancarias para “crear mercados” en ese espacio de intersección entre los mercados monetarios y los mercados de capitales. Ejemplo es la posibilidad de crear títulos para obtener financiación mediante la generación de liquidez respaldada por “acuerdos de recompra” (repos). Estas operaciones financieras funcionan como préstamos de corto plazo garantizados por activos que se entregan como respaldo. Entre esos activos, y de manera significativa, títulos de deuda soberana.

Las deudas soberanas, comenzando por los bonos del Tesoro estadounidense, constituyen el principal “papel moneda” de las operaciones en las sombras. Se utilizan cotidianamente en operaciones de negociación y arbitraje, y funcionan como activos de garantía para respaldar distintas operaciones de crédito y apalancamiento. Esto alimenta la creciente demanda de los bonos de deuda soberana. Se estimaba que, a comienzos de 2025, la participación de las entidades financieras no bancarias en el total de los activos financieros globales era equivalente a la del sistema bancario tradicional. Además, hacia finales de 2025, la banca en las sombras habría pasado a concentrar más de la mitad de la deuda soberana de los países occidentales, mientas los bancos centrales redujeron sus tenencias de estos activos.

Estas estructuras de financiación son particularmente sensibles a cambios de variables financieras como las cotizaciones de los activos que sirven de respaldo a las operaciones y de sus “derivados”. Lo sucedido no hace mucho en Japón es un ejemplo reciente.

Durante mucho tiempo, los hedge funds realizaron operaciones muy lucrativas de “carry trade” obteniendo créditos en yenes a tasas de interés nulas o cercanas a cero para adquirir activos denominados en dólares con rendimientos positivos. Cuando Japón comenzó a elevar sus tasas de interés en 2024, se empezaron a desarmar posiciones y a cancelar sus créditos en yenes, lo que generó movimientos en los mercados cambiarios y contribuyó a la apreciación de la moneda japonesa frente al dólar. El Banco de Japón intervino en el mercado cambiario para frenar ese movimiento y salió a vender reservas de bonos del Tesoro estadounidense.

Esto no agradó a Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense y ex trader privado de estrecha relación con sus colegas del gobierno argentino. Bessent salió a vender activos denominados en euros para comprar yenes y contribuir así a sostener la relación del yen con el dólar. Estos movimientos generaron ganancias especulativas mayúsculas para ciertos operadores financieros y gran inquietud entre las autoridades europeas, que cuestionaron la falta de comunicación previa y la presión del gobierno norteamericano sobre Europa.

Los negocios especulativos florecieron con el segundo mandato de Donald Trump, porque su política desencadenó una crisis de confianza mayúscula. No puede ser de otro modo cuando la política del principal proveedor de fondos financieros en la economía mundial, se volvió impredecible rompiendo las reglas y convenciones internacionales con intempestiva suba arancelaria, presión sobre las autoridades de la Reserva Federal, conflictos bélicos, aventuras colonialistas, etc. Entre otros efectos, aumentó la tasa de interés de la deuda norteamericana, en un contexto de fuerte demanda de fondos impulsada por la inflación, el endurecimiento de la política de los bancos centrales y las masas de fondos demandadas por las empresas de la llamada «inteligencia artificial» y tecnológicas que prometen grandes beneficios futuros antes que se materialice el aumento de la productividad. De hecho, los gigantes digitales recurren a los circuitos financieros en las sombras para impulsar rondas de financiación que involucran cientos de miles de millones de dólares en cada operación.

El señalado caso de Francia recuerda al de Japón. Se trata de una economía con muy débil crecimiento, elevados déficits fiscales, fuerte conflictividad social y un gobierno debilitado en vísperas de las elecciones presidenciales de 2027. Si bien su deuda soberana no alcanza las dimensiones de la estadounidense, se estima que más de la mitad está en manos de no residentes que pueden modificar rápidamente sus posiciones y trasladar sus capitales hacia otros mercados.

En este contexto, los especuladores usan un mecanismo similar al expuesto anteriormente: compran deuda francesa, financian esas adquisiciones en el mercado de repos, utilizan los mismos títulos como garantía de sus operaciones y obtienen beneficios de las diferencias entre los costos de financiación y los rendimientos de los activos adquiridos. Este esquema dura hasta que la caída del valor de los bonos hace subir las tasas de interés y se deterioran las condiciones de financiamiento. Es que, al caer el precio de los títulos soberanos ofrecidos como garantía, los especuladores deben aportar garantías adicionales, afrontar mayores descuentos (haircuts) y conseguir financiamiento de corto plazo más oneroso. Si estas tendencias se profundizan podrían desencadenar una espiral de ventas, restricciones de liquidez y mayores caídas de precios, con consecuencias potencialmente sistémicas. Más aún cuando se estima que la deuda pública francesa representa cerca del 40 % de las obligaciones soberanas utilizadas como garantía en estas operaciones en la zona euro.

Por eso la señalada reacción (política) de Moody’s, al tiempo que los bancos centrales anunciaron que mantenían sin cambios sus tasas de interés de referencia para “tranquilizar” a los mercados. Pero los problemas no desaparecieron. Menos aun cuando en la economía internacional se proyectan mayores presiones inflacionarias, deterioro de los balances fiscales, estancamiento, continuidad de los conflictos geopolíticos y bélicos, aumento de la frecuencia y la intensidad de las catástrofes climáticas cuyos daños repercuten en los costos de producción y en los precios finales etc. Todo esto lleva a mayores turbulencias sociales e incertidumbre, incluyendo los precios de la actual burbuja financiera encabezada por las empresas de inteligencia artificial y sus cadenas de valor.

En este contexto tan volátil e incierto, es muy difícil sostener el actual esquema macroeconómico en Argentina, y mucho más difícil continuar reduciendo la inflación. ¿Por qué? Porque es una economía que se abrió de manera irresponsable a los mercados financieros, está destruyendo su industria local mientras concentra sus exportaciones en recursos naturales y sigue haciendo crecer la deuda soberana con un tipo de cambio real que sigue retrasándose frente a la inflación.

No hay que descartar que, frente a números económicos cada vez más lamentables, creciente conflicto social y pérdida de confianza en la política económica de los traders locales, se produzcan episodios de presión especulativa obre la deuda argentina y de allí sobre la política cambiaria. En este caso, probablemente se busque un nuevo salvataje de los amigos del gobierno norteamericano, pero es un gobierno debilitado y con problemas crecientes. Que el riesgo país no pare de subir es sólo un indicio más de lo señalado.

La política macroeconómica del actual gobierno argentino depende de un contexto financiero internacional cada vez más incierto y volátil. Esto lo saben quiénes están acostumbrados a hacer negocios allí donde ven alta vulnerabilidad. Salen a golpear a los más débiles, de forma similar a cómo el gobierno argentino golpea a los grupos sociales más vulnerables para ajustar sus cuentas. Las profecías económicas suelen ser poco sólidas, pero sería muy razonable que el gobierno argentino se prepare para enfrentar turbulencias locales e internacionales. Y que trate que las mismas no generen más beneficien a sus amigos especuladores.