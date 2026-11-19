Nunca antes se habían reunido en una cumbre trilateral. Y lo hacen este jueves, en China, en los márgenes de la cumbre económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra en Shenzhen (China).

Los presidentes de EE.UU., Rusia y China se están viendo las caras en un momento histórico en el que Washington y Moscú tienen dos guerras abiertas –Irán y Ucrania– y está pendiente un acuerdo sobre los arsenales nucleares de las tres potencias.

“Con demasiada frecuencia, los líderes del pasado evitaban hablar con naciones con las que mantenían desacuerdos”, dijo Trump al inicio de la reunión a tres: “Bajo la vieja escuela, que se negaba a abordar los problemas, jamás se resolvió ninguno. Nunca se forjó la paz rechazando las oportunidades de diálogo”.

Putin, por su parte, dijo: “Nuestros países tienen numerosos intereses comunes en la resolución de conflictos regionales, incluido el conflicto en Ucrania. Nuestros tres Estados son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y compartimos la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales. Estuvimos en los cimientos de la creación de las Naciones Unidas. Por ello, es nuestra tarea preservar y fortalecer el sistema del derecho internacional”.

Xi Jinping, a su vez, señaló al inicio de la primera reunión trilateral entre Estados Unidos, China y Rusia de la historia: “Debatiremos sobre cómo salvaguardar la paz mundial y promover la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias. Nuestro planeta sufrió más de 10.000 guerras. El mundo necesita mucha tranquilidad”.

Trump: “Putin es mi amigo”

“¿Quién está ahí?”, bromeó el presidente de EE.UU., Donald Trump, al entrar en la sala en la que se encontraba Vladímir Putin para mantener un encuentro de unos 40 minutos entre los dos previo a la trilateral: “Es mi amigo. Esperamos con ilusión nuestro encuentro. Mantenemos una excelente relación desde hace muchos años. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y creo que de esto pueden surgir, o al menos comenzar, muchas cosas maravillosas. De hecho, estoy convencido de que así será”.

Marco Rubio, el secretario de Estado de EE.UU., también se sumó a la reunión entre Trump y Putin.

El encuentro entre los dos líderes tuvo lugar antes de lo que Trump calificó como una reunión “histórica” a tres bandas con el presidente chino.

A continuación, Trump y Xi tuvieron su propia bilateral previa a la trilateral. “La relación original con China era muy desequilibrada. Nuestros presidentes no hicieron su trabajo, pero nosotros logramos que fuera una relación justa”, dijo Trump ante Xi: “Existen muchas otras áreas de posible cooperación que el presidente Xi y yo podemos abordar, incluida la solución a la crisis del fentanilo”.

Trump añadió: “Buscamos ayudar a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania; nos gustaría que termine. Creo que puedo hablar en nombre de ambos al respecto. Acabamos de mantener un breve encuentro con el presidente Putin para preparar el terreno”.

El presidente de EE.UU. dijo sobre el dignatario chino: “Tenemos una relación muy especial y creo que, mientras tú y yo estemos al mando, nunca tendremos ningún problema. Nunca vamos a tener ningún problema”.

Se espera que los tres líderes aborden la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, la de Rusia en Ucrania, el control de armas nucleares, tras la expiración este año del tratado New START, y cuestiones comerciales.

Xi, por su parte, se había reunido con Putin antes de la llegada de Trump, y describió los lazos entre China y Rusia como “tan firmes como una montaña en medio del viento y la lluvia”.

Trump había aprovechado su intervención en la sesión de la APEC para agradecer a Xi Jinping que lo hubiera recibido al pie del avión y describió al presidente chino como un “líder increíble”.

“Este es un país increíble. Hicieron un trabajo extraordinario y usted es un líder increíble. Muchas gracias”, dijo Trump ante un plenario en el que no pudo evitar dar cabezadas de tanto en tanto.

En una entrevista previa con Fox News, Trump destacó la pompa que rodeó su llegada, que contrastó con la recepción más sobria dispensada a otros líderes, incluido Vladímir Putin.

Xi recibió a Trump a pie de pista, algo que no había hecho con ningún líder visitante desde que asumió la presidencia. El gesto correspondía al que su homólogo tuvo con él en la Base Conjunta Andrews el pasado mes de septiembre, cuando se reunieron por última vez. Los mandatarios también se dieron un breve abrazo.

“Es un gran presidente, uno de los grandes presidentes de China, y nunca antes había ido al aeropuerto a recibir a nadie”, comentó Trump al ser preguntado sobre qué esperaba obtener de la reunión trilateral: “Y no solo eso: el despliegue, la belleza, la ceremonia, los miles de personas, los niños, los soldados... todo en conjunto. Fue una muestra de gran respeto, y lo valoro mucho. Es una gran victoria para nosotros. Y también es una gran victoria para China”.