Las acciones de Anthropic se estrenaron hoy muy por encima de lo esperado. Primero, con un precio de salida a bolsa de 83 dólares, superior a la horquilla prevista por los analistas. Y, después, en su debut en Bolsa, cuando alcanzó los 111,50 dólares por acción.

Este precio situaría a la empresa en una valoración de 2 billones de dólares, lo que convertiría a Anthropic en una de las compañías más grandes del mercado por capitalización bursátil, por delante de Meta Platforms Inc. (aproximadamente 1,6 billones de dólares) y Tesla Inc. (algo más de 1,5 billones de dólares), pero por detrás de Amazon.com Inc., cuya capitalización asciende a 2,9 billones de dólares.

Anthropic PBC había fijado el precio de su oferta pública inicial (OPI) en 83 dólares por acción. Según los documentos presentados, la empresa había previsto ofrecer 801,4 millones de acciones, mientras que los inversores habían presentado órdenes de compra por 23,6 millones de acciones a un precio de entre 70 y 78 dólares por acción. Los documentos también indican que Anthropic está captando 26.000 millones de dólares mediante una colocación privada al mismo precio fijado para la OPI.

Con este incremento del precio, se esperaba inicialmente que la OPI recaude al menos 68.000 millones de dólares. Si se suma la colocación privada de 26.000 millones de dólares, el valor total de la operación superaría los 94.000 millones de dólares. Esta cifra superaría también los 86.200 millones de dólares que recaudó SpaceX en junio, incluida la opción de sobreasignación, frente a los 75.000 millones obtenidos en la oferta inicial.

La salida a bolsa de Anthropic es la primera de una empresa puntera en inteligencia artificial, un sector integrado por compañías que desarrollan los modelos más avanzados, diseñados para abordar problemas complejos y ayudar a los usuarios en tareas difíciles, como el diseño de programas informáticos, el trabajo jurídico y el descubrimiento científico.

Esta operación bursátil sitúa a la compañía claramente por delante de su rival, OpenAI, que no tiene previsto salir a bolsa antes de 2027.

Según la documentación presentada, Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley lideran la OPI de Anthropic, con la participación de otras 20 entidades bancarias.