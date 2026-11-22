Cuando el lente de la historia abra el plano, los períodos presidenciales de Javier Milei y Mauricio Macri serán analizados como bloques de una continuidad insoslayable.

Hay diferencias, por ejemplo, en la personalidad de ambos líderes y algún instrumento para alcanzar los fines declamados: festival de deuda externa y dos años finales de motosierra en el caso de Macri; motosierra feroz y recesiva, y deuda subsidiaria en el de Milei. Por caminos separados, ambos llegaron al lugar común del salvataje del Fondo Monetario Internacional y, más específicamente, de Donald J. Trump.

Huellas económicas, institucionales y políticas confirman el lazo. En ciertos casos, como el manejo de servicios de Inteligencia, contubernios con la Corte Suprema y alianzas mediáticas, hubo un traspaso de procedimientos y burocracias desde Macri a Milei. Segundas líneas de 2015-2019 pegaron el salto y pasaron a comandar estructuras en el ciclo 2023-2027.

Ese sendero se extiende a circuitos de corrupción. En la Agencia de Discapacidad (ANDIS) —según el relato de su extitular Diego Spagnuolo—, la presunta coima extra de 3% con destinatario final en Karina Milei y los Menem fue gestionada por la burocracia que tenía el PRO en esa misma oficina, especialmente reincorporada al Estado en 2024. “Vamos a hacer guita”, celebraron en sus whatsapps.

Los arqueólogos de la política argentina constatarán dentro de algunas décadas que tanto Macri como Milei acentuaron el antiperonismo como identidad cuando las complicaciones de la gestión avanzaron. Misma receta aglutinadora para aspirar a la reelección.

Al mundo Cambiemos-JxC, el recurso antiperonista se le dio naturalmente. Al ultraderechista —más plebeyo, más popular en barrios de ingresos medios-bajos y bajos, menos “gorila”—, le resulta más trabajoso. Como sea, Milei echó sus cartas y no le queda plan B. Es al Presidente al que le toca bullrichizarse y no a la inversa.

En el plano económico, el encadenamiento es aportado por nombres propios. Luis Caputo y Federico Sturzenegger fueron mentores y ejecutores del plan económico de Macri; lo son del de Milei. El legado se extiende al Banco Central y secretarías y subsecretarías del Palacio de Hacienda.

El ritual compartido incluye la caída del castillo de naipes en el tercer año de mandato.

Tras vencer en las elecciones de medio término, esas que serían cruciales para “enterrar definitivamente al kirchnerismo”, a Macri se le quemaron los papeles en 2018 y pasó a depender del prestamista Trump. Desde entonces, según confesaría el expresidente, la gestión del Gobierno se transformaría en una “pesadilla”.

Milei se aproxima a ese punto.

Ira y obsesiones

El Soez conjugó el año pasado “hacer mierda” en lugar de “enterrar” al kirchnerismo en las elecciones de medio término. Cosechó una victoria, creyó lograrlo, pero no le alcanzó. El riesgo país supera los mil puntos y la economía está embarcada en otra recesión, en años en los que lo que Argentina exporta está en sus precios máximos históricos. No hay viento de cola que arregle el dogma terraplanista que apuesta a hundir el consumo y apreciar el peso para contener la inflación. Milei y sus repetidoras balbucean sobre el “riesgo kuka”, una queja que suena gastadísima e inverosímil.

Con el peronismo sin liderazgo claro, ni siquiera con unidad garantizada, cualquier transeúnte pone en tela de juicio la afirmación de que la acelerada volatilidad es causada por “el riesgo del regreso del populismo”. ¿Qué se puede esperar para 2027, con unos US$ 17.000 millones de deuda dura a pagar, un mar de heridos por la motosierra y una crisis en los ingresos del Estado, provocada por la recesión y la irresponsabilidad fiscal de los recortadores de impuestos a los que más ganan?

Yo te hago una pregunta. ¿Alguien puede vivir sin comer y tomar agua durante diez días? No puede porque se muere. OK. Entonces, primer punto, la frase es mentira Javier Milei

Un cuadro tan complicado encuentra a un capitán que pega saltos infantiloides cuando ve a Elon Musk en la pantalla durante la inauguración de una concesionaria de autos importados y hace tres meses se encuentra tildado en la frase “la gente no llega a fin de mes”. Es tal el nivel de indigencia intelectual que supone esa batalla, que hasta los entrevistadores más oficialistas parecen a punto de explotar cuando Milei esgrime: “Yo te hago una pregunta. ¿Alguien puede vivir sin comer y tomar agua durante diez días? No puede porque se muere. OK. Entonces, primer punto, la frase es mentira”.

Aquí entra a jugar el dato omnipresente desde el minuto cero del Gobierno ultra: la singularísima psiquis de los Hermanos y el acompañamiento de un pequeño equipo decisorio que transita entre el bajo relieve, la afición por tesis terraplanistas e insaciables apetitos personales.

La ira de Milei y Karina hacia sus colaboradores se extiende como forma de conducción. Luis Caputo es relatado como hosco y despectivo hacia sus pares, en medio de la desconfianza que le generan movimientos passive-aggressive de Federico Sturzenegger y de colegas en teoría aliados que —intuye— se candidatean como reemplazantes y lo ningunean por “trader”. Algunos extienden la ofuscación del ministro hasta su exsocio en la consultora Anker y titular del Banco Central, Santiago Bausilli.

Con este elenco y clima de trabajo, La Libertad Avanza encara su último tercio de mandato.

Milei —como Macri en sus primeros dos años— es celebrado en círculos financieros. Las agencias calificadoras de deuda (Moody’s, Standard & Poor’s, Fix), decisivas para ampliar o cerrar el mercado de capitales, subieron el rating soberano de Argentina este año. Aunque persisten algunos problemas, el riesgo de crisis inmanejable está casi despejado hasta el fin del mandato, se animaron a ponderar.

Las convenciones financieras y empresariales se vuelven monótonas. Milei hizo “lo que había que hacer” y “los fundamentals están bien”, mientras se exprimen al máximo las descripciones catastróficas sobre la herencia recibida siguen su curso, desacopladas de lo que indica la huida de inversores financieros. Entra el agua, pasajeros desesperados se arrojan a los botes, pero sobrevive un reflejo ficcional sobre los “brotes verdes”, la esperanza del “grado de inversión” a la vuelta de la esquina y la promesa de que apenas se elimine el “riesgo kuka” en 2027, sobrevendrá, esta vez sí, el despegue definitivo.

Los fondos internacionales celebran “el rumbo”, pero guardan cautela, no tanto por la vigencia del peronismo kirchnerista —al que en general consideran peligroso—, sino por el peso inusitado que alcanzaron las deudas sucesivas que asumieron Macri y Milei con el FMI y los organismos internacionales. Es tan alto el volumen adeudado a esos acreedores institucionales con prioridad de cobro, que un prestamista tiende a pensar con alguna lógica que quedaría en situación demasiado desventajosa en caso de necesidad de urgencia. Todo el respaldo de inversores financieros globales que al Caputo 2015-2019 le sobró, al Caputo 2023-2026 le faltó.

Un analista extranjero de mercados emergentes, desde África a Europa del Este, no se impresiona por un presidente más o menos insultante. Hay de todo en la política internacional. En el humor de los argentinos del mercado financiero global o nacional, el Milei que arremete contra “los zurdos”, “los populistas” y “los hijos de puta de los políticos” encuentra comprensión, aunque entusiasmo decreciente. Unos y otros, más o menos pragmáticos o ideologizados, están gobernados por el objetivo de la rentabilidad.

No hay “Toto”, “Santi”, “Rafa”, “Javo”, “León”, ni “doma” en redes sociales que alcance. No hay cartulina de campeón de la libertad del Instituto Juan de Mariana en Madrid ni kermesse en Miami, ni honoris causa de la Universidad de Belgrano, ni fan club en la Di Tella, ni libro plagiado que frene la desconfianza del mercado financiero en la capacidad de pago de bonos en pesos o dólares. Como bien supo Macri y ahora está comprobando Milei, los inversores financieros le pueden poner onda, pero son los primeros que abandonan el barco, y el FMI es el primero que hace valer su derecho privilegiado de cobro.

La crisis externa de Macri se declaró un año y medio antes de las elecciones. No es —todavía— el caso de Milei.

Cartas gastadas

El Soez tiene la ventaja de las cosechas récord producto de un clima benigno tres años seguidos y los dólares que exporta o ayuda a ahorrar Vaca Muerta, centralmente, por la tendencia productiva de la última década y el gasoducto Perito Moreno (antes, Néstor Kirchner). El flujo de dólares del agro y el petróleo amortigua la amenaza cambiaria.

Sin embargo, Milei cuenta con una desventaja en un aspecto crucial. Macri aumentó el déficit fiscal heredado en los primeros dos años, reorganizó gastos, bajó impuestos y cubrió la cuenta con deuda. Cuando se cerró el grifo y el FMI impuso condiciones para el salvataje, había un campo —doloroso, precipitado, injusto— para recortar gastos. Así, el Ejecutivo de Cambiemos pasó de un déficit fiscal primario de 3,9% en 2017 a uno de 0,44% en 2019. Fue una motosierra que anticiparía la de Milei.

El problema del ultraderechista es que —según admitió Caputo— ya no queda margen para ajustar. Lo dijo el ministro y lo saben familias de discapacitados, docentes, usuarios de trenes y desempleados.

A Macri (Caputo), el FMI le fue soltando dólares entre 2018 y 2019; Milei (Caputo) ya agotó esa carta y ahora depende de su alianza irrestricta con Trump, quien no quedó en el mejor de los mundos para transferir dólares al peculiar amigo MAGA del sur del mundo después de la histórica derrota en las elecciones para el Capitolio.

Presos de su sumisión

Los inversores financieros harán lo que les conviene y los periodistas oficialistas, también.

A fines de 2019, después de haberse prestado a cuanta operación de la Mesa Judicial del macrismo les fue requerida, cronistas privilegiados tardaron medio segundo en admitir que no había rubro (empleo, deuda, crecimiento, servicios, infraestructura) en el que el Gobierno de Macri pudiera exhibir un balance positivo. Volverá a ocurrir si es necesario.

Los últimos en condiciones de dejar el barco son los senadores, diputados, gobernadores y demás aventajados con aspiraciones electorales que eligieron avalar el combo completo de un Gobierno con características fascistoides. Levantaron la mano para avalar la ley Bases, enterrar la investigación por la estafa $LIBRA, desfinanciar la educación, nombrar jueces corruptos, esconder fondos para espionaje y endeudar al país otra vez con el FMI. Quedan muy pocos en la UCR, el PRO y los partidos provinciales cuya suerte pueda separarse del Gobierno de Milei, para bien o para mal. Particularmente, la UCR es una cáscara sin alma, un archipiélago de sellos provinciales a la venta, un soquete gastado que se da vuelta; algo que se vislumbra desde 2001, pero se terminó de confirmar con Milei.

No es que los aliados parlamentarios y electorales dejen de percibir riesgos, sino que el margen para tomar otro rumbo quedó muy acotado. En 2025, los electorados de varios distritos (Santa Fe, Chubut, Santa Cruz, Misiones, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Salta) que querían apoyar a Milei demostraron que siempre es mejor el original que la fotocopia.

El lugar de la oposición, con encuestas que hace tiempo marcan consistentemente una imagen “muy negativa” de Milei cercana a 50%, ya está ocupado. Con poco para intercambiar, los opo-oficialistas aspiran a ocupar un lugar en una lista conjunta, un retiro magnánimo de la boleta ultraderechista para reducir la competencia o el acceso a un presupuesto para ir tirando.

Así —salvo hipótesis más truculentas, a lo Kueider— se explica por qué senadores y gobernadores deciden allanarse al pedido de Casa Rosada de eliminar las primarias obligatorias, acorde al objetivo tan importante como vulgar, declarado sin disimulo, de complicar la interna al peronismo y beneficiar a Milei.

SL

slacunza@eldiarioar.com