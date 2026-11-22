“Decime, ¿cuál de ustedes ama más a su padre?”

La pregunta que el anciano rey Lear dirige a sus hijas —esperando que compitan por su favor y se repartan su reino— sobrevoló este viernes la sala de prensa de la Casa Blanca.

Allí, ante el atril, estaba Donald ‘Lear’ Trump. Detrás de él, sus dos posibles herederos: el vicepresidente JD ‘Gonerilda’ Vance y el secretario de Estado Marco ‘Regania’ Rubio; y a un costado, el protegido predilecto de Trump y nuevo jefe de Gabinete presidencial, Stephen ‘Cordelia’ Miller, de quien hablaremos más adelante. En cuanto al papel de bufón real, las opciones, para ser sinceros, eran infinitas.

La conferencia de prensa estaba convocada para ensalzar a bombo y platillo la gira del presidente por Asia, pero, en la práctica, constituyó la primera prueba para los potenciales candidatos a suceder a Trump en la carrera hacia las presidenciales de 2028. Y todo indica que Trump pretende divertirse convirtiendo esa contienda en una batalla pública por obtener su aprobación.

Hasta ahora se daba por hecho que Vance aspiraría a la candidatura republicana, pese a sus dudas tras el batacazo en las 'midterms', aunque Rubio se ubicó al frente en la última encuesta nacional sobre el tema de Emerson College.

En una sala de prensa abarrotada, Trump ocupó el centro del escenario, como si estuviera presentando nuevamente el reality show The Apprentice. Detrás de él, los dos aspirantes expresaban sus ambiciones mediante trajes idénticos, corbatas rojas —al estilo MAGA—, insignias con la bandera de Estados Unidos y zapatos de cuero, todos iguales.

La primera prueba: ¿podrían Vance y Rubio permanecer de pie, quietos durante 90 minutos, sin poner los ojos en blanco, bostezar o decir en silencio, gesticulando hacia la prensa: “¡Mátame!”? ¿Serían capaces de soportar el caos de las explicaciones de Trump y, al mismo tiempo, aparentar que lo estaban disfrutando? ¿Incluso cuando se perdiera en divagaciones interminables sobre baches en la ruta?

“Cuando arreglás un bache…”, comenzó diciendo el octogenario presidente, en una de sus habituales digresiones ante la prensa. “No quiero aburrirlos —dirán: ‘¡Oh, se fue por las ramas, se fue por las ramas de una manera terrible!’—. Pero yo no me voy por las ramas. Para nada. Pero, cuando arreglás un bache, te queda asfalto nuevo junto a otro viejo y blanquecino que no tiene buen aspecto; al menos así no vas a destrozar el auto, pero es que las rutas allí estaban impecables…”.

La realidad es que todo comenzó de manera extraña. Trump apareció ante el atril y comentó: “Hay una multitud enorme, realmente enorme. Nunca había visto algo así”, pero los periodistas, apiñados en la sala, apenas podían oírlo por encima del estruendo de un equipo de aire acondicionado. Un técnico ajustó el sonido, pero lo único que consiguió fue darle a la voz de Trump un eco inquietante a través de los altavoces.

¿Acaso los mismos duendes tecnológicos que provocaron en los últimos días cancelaciones de vuelos, caos informático y el bloqueo de sistemas bancarios habían llegado a la Casa Blanca? ¡Menuda “superpotencia tecnológica” resultó ser Estados Unidos! Con el paso de los minutos se restableció el orden en la sala de prensa, aunque no necesariamente en la mente de Trump.

El presidente se mostró claramente halagado por el hecho de que los medios compararan su cumbre trilateral con los líderes de China y Rusia con la conferencia de Yalta, en la que participaron Winston Churchill, Franklin Roosevelt e Iósif Stalin (no especificó con cuál de los tres se identificaba, aunque sus críticos podrían hacerse una idea). Como un adolescente entusiasmado, Trump estaba tan fascinado por el hecho de que el presidente chino, Xi Jinping, hubiera ido a recibirlo al aeropuerto que lo mencionó en dos ocasiones: “No fue a recibir a ‘Sleepy Joe’ [‘dormilón Joe’, en referencia a Biden] al avión; eso sí que puedo asegurárselo”.

Estados Unidos, Rusia y China poseen el 92% del poder nuclear mundial, dijo Trump, lo que le sirvió de excusa para mencionar a su tío John Trump, ingeniero eléctrico y antiguo profesor del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. “Un miembro de mi familia pasó su vida en el MIT. Dicen que es el mejor profesor en la historia de esa institución, así que entiendo muy bien... supongo que, tal vez, genéticamente soy un afortunado”, comentó Trump en una de sus tantas divagaciones.

Ante ese comentario, Rubio ya no pudo contenerse. El secretario de Estado dibujó una sonrisa y lanzó una mirada a Vance, que se vio obligado a devolverle la sonrisa. “No nos reímos de usted, nos reímos con usted, señor presidente”, parecían decir.

Rubio ya se había mostrado como el más inquieto de los dos. Mientras Trump seguía hablando, el secretario de Estado no paraba de cambiar el peso de un pie al otro, se acomodaba la corbata, jugueteaba con el labio inferior, se tocaba el pelo y esbozaba, de vez en cuando, una sonrisa irónica. Vance, por su parte, se escudaba detrás de su barba y su habitual gesto de suficiencia.

Pero entonces, por fin, llegó el momento en que las ‘hijas’ del rey Lear tuvieron que hacer sus declaraciones públicas de amor. Vance subió al estrado y señaló que se había quedado en Washington en lugar de sumarse al viaje, comparándose con el personaje de Macaulay Culkin en ‘Mi pobre angelito’: un niño al que dejan atrás por accidente durante la Navidad, mientras su familia se apura para tomar un vuelo a París. “Lo extrañé, señor”, le dijo a Trump, antes de elogiar al presidente por “lograr acuerdos comerciales históricos” y reorganizar la economía mundial en beneficio de los trabajadores y de la economía estadounidense.

Nada mal, aunque se tratara de un mensaje un tanto peculiar. Marco, te toca. El secretario de Estado arremetió contra los críticos que acusaban a Trump de acercarse a dictadores a costa de las democracias. Levantando las cejas y agitando el puño, afirmó: “Estos tres países [en referencia a Estados Unidos, China y Rusia] poseen la inmensa mayoría de las armas nucleares de este planeta. La idea de que estos tres líderes no deban mantener contactos regulares no solo es absurda, sino peligrosa”.

Trump comenzó entonces a responder las preguntas de los periodistas. Uno de ellos planteó una cuestión que se formulará muchas veces a lo largo de los próximos dos años: “Dado que tiene al vicepresidente y al secretario de Estado justo detrás de usted, me pregunto: ¿cuál de ellos cree que sería un mejor presidente después de usted?”.

Trump despachó la pregunta sin responder. Vance mantuvo un rostro impasible. Rubio sonrió con aire de saber algo más.

El mismo periodista puso a Vance en una situación incómoda al preguntarle por el famoso tuit que publicó tras las elecciones de mitad de mandato: “¿Diría usted que la guerra de Irán valió la pena, aun a costa de perder el control del Senado?”. El vicepresidente coincidió con Trump en que el objetivo es evitar que Irán obtenga un arma nuclear, pero añadió con cautela: “Es el presidente quien toma la decisión, y el presidente ha dicho que volvería a hacerlo. Por mi parte, mi objetivo y mi trabajo consisten en apoyar al presidente de Estados Unidos”.

En otras palabras: detesto esta guerra y jamás la habría iniciado, pero tengo que respaldar al jefe. Cabe esperar muchos más equilibrios complicados de este tipo durante la próxima campaña si Vance aspira al puesto.

Más tarde, Trump preguntó: “¿Quieren que esto continúe o no?”. En medio de un aluvión de preguntas a los gritos, se volvió hacia Rubio —quien soltó una carcajada— y luego hacia Vance, que reaccionó de la misma manera, con los brazos cruzados. Ambos rivales se dieron unas palmadas en tono de broma. Pero ninguno estaba preparado para que alguien terminara robándoles el protagonismo en la contienda que ya se perfila.

“En este momento, tenemos en la sala al hombre más poderoso del mundo”, dijo Trump, refiriéndose a Stephen Miller —el recién nombrado jefe de Gabinete y guardián de las esencias ideológicas de la Casa Blanca—, quien se acercó al atril con su calva reluciendo bajo los focos.

“Solo quería decir que lo que el presidente Trump logró en los últimos dos años supera ampliamente lo que cualquier otro presidente haya conseguido en la historia de Estados Unidos”, exclamó Miller, antes de lanzarse a un monólogo tan exagerado y obsecuente que hubiera sonrojado incluso a un vocero del Kremlin o del Partido Comunista Chino. “¡Lo que van a ver en los próximos dos años, por asombroso que haya sido lo logrado bajo el liderazgo del presidente, será el período más grandioso de toda la historia de Estados Unidos!”.

Trump, a quien nada le complace más que los elogios aderezados con signos de exclamación, regresó al atril y exclamó: “¡Atención, noticia de último momento! ¡Noticia de último momento!”. Tras hacer un gesto con las manos y señalar con los pulgares a Vance y a Rubio, comentó sobre Miller: “Estuvo mejor que estos dos. ¿Querés presentarte a presidente?”.

Era una broma, ¿no? Trump volvía a agitar el debate sobre la sucesión e incomodaba a sus posibles herederos. Resultó muy apropiado que cerrara la conferencia de prensa recordando aquella noche en la que organizó combates de lucha libre de la UFC en el jardín sur de la Casa Blanca. Durante los próximos dos años, disfrutará al máximo de presidir lo que promete ser una auténtica batalla entre republicanos por ganarse su favor.