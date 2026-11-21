Chico Buarque solía decir que en Brasil no hay nada ni nadie que no sea mestizo. Egberto Gismonti, el hijo de un pueblito del Estado de Río llamado Carmo, de una italiana que amaba la serenata y de un libanés refinado, que hablaba en francés y adoraba el piano, se formó, como Heitor Villa-Lobos, en París y en las calles brasileñas. “Creo que lo que he aprendido a lo largo de mi carrera es que Brasil es un país desigual. No es una sumatoria. Es un universo de mundos culturales sumamente diferentes”, me decía en 2006.

Antonio Carlos Jobim, fue quien lo convenció de grabar su primer disco, cuando escuchó la canción “O sonho”, presentada por el grupo Os Três Moraes (los hermanos Roberto, Sidney y Jane). Y antes que él, Villa-Lobos. Y, detrás, Mario de Andrade. “Villa-Lobos tenía un gran amor por Brasil y su gran ambición era hacer una música que fuera inconfundiblemente brasileña”, afirmaba Gismonti en aquella charla. “Tenía un gran conocimiento del folklore, de toda la variedad de músicas de Brasil y, sobre todo, escuchó con mucha atención a Mario de Andrade, que fue el gran divisor de aguas en el pensamiento brasileño. Musicólogo, pensador, escritor, influyó a toda su época. Él fue el que llevó a pensar a Brasil como referencia existencial. Es interesante leer sus cartas, que afortunadamente están publicadas, a personas como Carlos Drummond de Andrade, Cándido Portinari o Villa-Lobos. Allí puede encontrarse la matriz de toda una manera de pensar al Brasil que aún es productiva y está vigente. Jobim es, en ese sentido, heredero de Villa-Lobos que es, a su vez, heredero de Mario de Andrade. Y nosotros somos herederos de Jobim.”

“Si uno vuelve tanto a un lugar debe ser por algo”, decía diez años después, durante su memorable actuación en el Centro Cultural de la Letra Prófuga. En 1979 había actuado, en un concierto en el Teatro Coliseo compartido con el grupo MIA, donde estaban Lito y Liliana Vitale, Verónica Condomí y Alberto Muñoz entre otros varios creadores notables. Y a ellos les reconoce haber pensado en tomar control sobre su obra discográfica: “Ellos me inspiraron a hacer algo similar en Brasil. Entonces fundé el sello Carmo, donde grababan músicos que no tenían acceso a las grandes compañías. Mientras tanto seguía grabando en EMI. Pero cuando empecé a trabajar con ECM, conseguí negociar con Manfred Eicher (creador y productor del sello) para que él distribuyera universalmente a Carmo. Más tarde pude comprar lo que había hecho para EMI.” Pero además Gismonti compuso un tema llamado “Tango” –que, voluntariamente, no lo es– y reconoce una especia de hermandad con Astor Piazzolla a quien, por otra parte, le dedicó un disco hoy inconseguible, Piazzolando. “Tanto su obra como la mía tiene como fuente de inspiración las músicas populares y están trabajadas con características de la tradición clásica europea. No son clásicas, pero no sabemos exactamente qué son”.

Comparte con Piazzollla, además, una leyenda, la de la vieja maestra Nadia Boluanger aconsejándole a ambos ser fieles a esas raíces populares. Faltan las palabras exactas y el tono pero lo que es indudable fue el efecto que el consejo tuvo para los dos. “En la época en que estudié con Boulanger pasaron otras dos cosas y creo que lo que fue determinante fue la simultaneidad de las tres”, contó Gismonti. “Hay que pensar, primero, en cómo era la vida de un chico de 20 años sudamericano, tercermundista, en el medio de París. Yo era director musical de Marie Laforet, una artista de varieté francés, estudiaba con Jean Barraqué, un discípulo de Olivier Messiaen y difusor del serialismo, cuyo nombre había encontrado en los libros y con quien quería aprender todo acerca del dodecafonismo, y había conseguido que una maestra famosa, que ya no daba clases, accediera a encontrarse conmigo cada quince días para analizar partituras. A la noche bailaba can-can, a la mañana era dodecafónico y a la tarde stravinskiano. Eso sólo puede hacerse cuando uno tiene 20 años y está en una ciudad extranjera. Barraqué era alguien extraordinariamente severo y Boulanger, alguien extremadamente benevolente. La música era tan amiga de ella, tenía tal abundancia de música, que podía ser inmensamente generosa y, a la vez, disciplinada. Eso, que podía parecer contradictorio, no lo era. La disciplina tenía que ver con la reverencia a la música, a esas partituras que tenían una historia cultural tan fuerte. Era una época en que estaba ávido por aprender y durante mis estudios en París también traduje al portugués el libro de René Leibowitz La música de doce sonidos.”

Un país de muchas lenguas que, sin embargo, habla una sola y que, remarca Gismonti, “sólo se habla en un lugar de América del Sur”. Y de su propia lengua musical, esa especie de multilingua que habla la del multiverso brasileño, podría decirse lo mismo. Y, sobre todo, que es única. Él, como Piazzolla, los Beatles y unos pocos más, no encontró una nueva manera, un nuevo estilo para algo preexistente, sino que, simplemente, hizo algo que antes no existía. Y suena, inconfundible e inevitablemente, sólo como él mismo. Aunque haya compuesto canciones que circundaban el universo de la MPB (y la MPB lo hizo suyo cuando, tempranamente, Elis Regina grabó “O Sonho”, incluyéndolo en álbum Elis, Como e Porque, publicado en 1969), aunque haya sido tecladista electrónico, pianista, guitarrista y arreglador de muchos discos centrales del jazz rock de los 70 –entre ellos el central Identity, de Airto Moreira y, claro, algunas de sus propias producciones de esos años– , aunque haya creado músicas para películas, grabado con muchos de los músicos más importantes del jazz –Charlie Haden, con quien se presentó en un dúo mágico en Montreal, y él junto con Jan Garbarek, en el trío que conformaron para Magico y Folk Songs– y recorrido las más variadas conformaciones instrumentales, desde los íntimos solos de piano o guitarra, o sus dúos con el cellista Yo-Yo Ma, hasta la orquesta pasando por grupos como el que toca en Sanfona.

“Nunca fui un músico clásico. Nunca interpreté música clásica. Siempre quise tocar lo que me da gusto y lo que sé tocar. Es cierto que aprendí análisis y composición clásica, pero siempre tuve claro que era para hacer mi música”, define Gismonti. Y ejemplifica: “No estoy seguro de que mi música deba circunscribirse a Brasil, de hecho he tocado con muchos músicos que no son brasileños, y tampoco estoy demasiado seguro de que pueda ser considerada música popular. No es clásica, desde ya. Pero no sé qué es. Hay una anécdota que quizá no sea objetiva pero es sumamente clara. Cuando grabamos Dança das cabeças con Naná Vasconcelos fue en las peores condiciones. El grupo que tenía que grabar era un cuarteto, pero, en ese entonces, la dictadura brasileña exigía que hubiera que pagar para poder salir del país. Los músicos no tenían plata, así que viajé solo yo y, una vez en Europa, contacté a Naná. Grabamos el disco solos, improvisando y sin saber muy bien cómo iba a ser tomado. El álbum tuvo un gran éxito de prensa y ganó unos diez o quince premios. Uno de ellos, el Deutsche Schallplatten Preis (Premio Alemán del Disco), lo entregaron en la categoría pop; otro premio era en la categoría experimental, el Grammy se lo dieron como disco folk, algún otro lo galardonaba como disco de jazz. De todos los premios no había dos que coincidieran acerca de la categoría en la que debía ser premiado. Y es que creo que no pertenecía a ninguna con exactitud.”

Además de en el Coliseo y el CCxxx, Gismonti actuó varias veces, en Buenos Aires y en Rosario, dos de ellas en el Teatro Colón –una como parte del Festival Argerich– y hoy a las 17 volverá a hacerlo, en esa sala que definió como “caja mágica”. El material, como siempre, será el mismo: composiciones como “Frevo”, “Maracatú” o “Cego Alderaldo”. Y, como siempre, será totalmente diferente. También en esto se refiere a Piazzolla: “Una vez hablaba con él y le decía que siempre que terminaba de tocar me parecía que estaba mal y que debía hacerlo de nuevo. Y él me contestó que le pasaba exactamente lo mismo. También él se la pasaba volviendo a orquestar sus viejas canciones y supongo que eso tenía que ver, también en su caso, con el perfeccionismo y la insatisfacción.” Nuevamente, esa multi polifonía, donde, como si se tratara de su madre y su padre, la mano derecha toca la serenata y la izquierda la academia, esos contrapuntos de complejidad ultraterrena en que, no obstante, nada es injertado ni estilizado desde afuera, sino que parte de la naturaleza de los propios materiales, obrará su extraño, irremplazable, sortilegio.

DF/MF