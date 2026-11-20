Antes de aprender a leer con fluidez o de empezar la escuela primaria, una proporción significativa de los chicos argentinos ya interactúa cotidianamente con pantallas. Según un informe difundido por la Universidad Austral con motivo del Día Mundial de la Infancia, el 37% de los niños y las niñas de 4 años utiliza teléfonos celulares, propios o de otras personas. La cifra trepa de manera sostenida con la edad: alcanza al 87% a los 12 años y llega al 96% entre los adolescentes de 17.

Los datos forman parte del informe Conectados y en riesgo, elaborado por el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, un trabajo que analiza cómo la tecnología se incorporó a la vida cotidiana de niños y adolescentes y cuáles son los principales desafíos asociados a ese fenómeno.

Más allá de la expansión de los dispositivos, la investigación apunta a una cuestión de fondo: el acceso a la tecnología empieza cada vez más temprano, muchas veces antes de que existan las herramientas cognitivas y emocionales necesarias para utilizarla de manera autónoma y segura.

La infancia entra cada vez antes al mundo digital

La imagen del celular como un dispositivo reservado para adolescentes quedó atrás hace tiempo.

El informe muestra que la presencia de teléfonos móviles comienza a formar parte de la vida cotidiana desde edades muy tempranas. En muchos hogares aparecen como un recurso para entretener a los chicos durante un viaje, una espera o una actividad doméstica, una práctica cada vez más extendida y naturalizada.

El estudio también señala que la edad promedio de acceso al primer teléfono propio se ubica en 9,6 años. Sin embargo, el contacto con los dispositivos suele comenzar bastante antes, a través de equipos compartidos con adultos o con otros miembros de la familia.

La consecuencia es que gran parte de la infancia transcurre hoy en entornos digitales, en una transformación que ocurrió en apenas una década y que modificó hábitos de juego, entretenimiento, sociabilidad y aprendizaje.

Qué preocupa a los especialistas

Las investigadoras que participaron del trabajo advierten que el debate no se limita al tiempo que los chicos pasan frente a una pantalla, sino a cómo ese uso se inserta en etapas decisivas del desarrollo infantil.

Los primeros años de vida son considerados fundamentales para la adquisición del lenguaje, la regulación emocional, la atención sostenida y las habilidades sociales. Parte de esos aprendizajes se construyen a través de la interacción con adultos, el juego libre, la exploración del entorno y también mediante experiencias menos valoradas, como el aburrimiento o la espera.

Según el informe, las pantallas tienden a ocupar crecientemente esos espacios y ofrecen estímulos rápidos, inmediatos y permanentes, algo que modifica la forma en que los chicos se relacionan con el tiempo, la concentración y la gratificación.

Redes sociales antes de la edad permitida

El trabajo también aporta datos sobre el uso de redes sociales.

De acuerdo con la investigación, el 79% de los menores de 13 años utiliza plataformas que, en la mayoría de los casos, establecen precisamente esa edad como requisito mínimo de acceso.

La situación plantea un desafío adicional porque la incorporación temprana a esos entornos expone a niños y adolescentes a riesgos para los que muchas veces todavía no cuentan con herramientas suficientes.

Entre ellos aparecen la exposición a contenidos perjudiciales, el contacto con desconocidos, el ciberacoso, el grooming y otras formas de violencia digital que forman parte creciente de las preocupaciones de especialistas y familias.

Los efectos sobre la vida cotidiana

El informe recopila además distintos indicadores sobre el impacto del uso intensivo de dispositivos.

Entre adolescentes de entre 12 y 17 años, el 51% afirmó haber experimentado al menos una consecuencia negativa vinculada al uso de celulares, internet o videojuegos durante el último año. Entre los problemas más mencionados aparecen dificultades escolares, intentos fallidos de reducir el tiempo de uso, alteraciones del sueño o conflictos con familiares y amigos.

El trabajo también señala que el acompañamiento de los adultos suele disminuir a medida que los hijos crecen, justamente en una etapa en la que aumenta la exposición a entornos digitales más complejos.

Entre la inclusión digital y la protección

Los resultados del estudio vuelven a poner sobre la mesa un debate que atraviesa a familias, educadores y especialistas: cómo equilibrar los beneficios de la conectividad con la necesidad de proteger a niños y adolescentes de sus riesgos.

La discusión ya no pasa por la posibilidad de aislar a los chicos de la tecnología, algo cada vez menos realista en una sociedad digitalizada. El desafío consiste más bien en acompañar ese acceso, establecer límites adecuados para cada etapa y promover formas de uso que no desplacen experiencias fundamentales para el desarrollo.

Mientras tanto, los números muestran hasta qué punto cambió el escenario: en la Argentina de hoy, casi cuatro de cada diez chicos de apenas cuatro años ya usan un celular. Un dato que permite dimensionar la velocidad con la que la revolución digital llegó a la infancia y que abre preguntas sobre cómo impactará en las generaciones que crecieron conectadas desde antes de empezar la escuela.

Una tendencia que se aceleró en la última década

Aunque el informe de la Universidad Austral se concentra en los datos más recientes, sus resultados reflejan una transformación profunda en los hábitos de la infancia argentina. Hace apenas una década, el acceso a internet y a los teléfonos inteligentes estaba mucho más asociado a adolescentes y jóvenes. Hoy, en cambio, el uso de dispositivos móviles comienza en edades preescolares.

La expansión de los smartphones, la mejora de la conectividad móvil y la masificación de aplicaciones de video y entretenimiento modificaron el modo en que niños y niñas se vinculan con la tecnología. Mientras que las primeras discusiones sobre el uso de pantallas estaban centradas en la televisión o las computadoras familiares, actualmente el celular se convirtió en el principal dispositivo de acceso al mundo digital.

El propio informe muestra la magnitud del cambio: el 95% de los adolescentes de entre 9 y 17 años tiene un celular propio con acceso a internet y la edad promedio de acceso al primer dispositivo personal se ubica en 9,6 años. Además, el 79% de los menores de 13 años ya utiliza redes sociales, pese a que esa edad constituye el límite mínimo establecido por muchas plataformas.

Los investigadores señalan que la novedad no es solamente la extensión de la conectividad, sino la velocidad con la que el acceso fue descendiendo hacia las edades más tempranas. Que casi cuatro de cada diez chicos de apenas 4 años ya utilicen un teléfono móvil muestra hasta qué punto la vida digital se incorporó a la infancia cotidiana.

El dato del 37% no describe únicamente una costumbre tecnológica. También marca un cambio generacional. Los chicos que hoy tienen cuatro años pertenecen a la primera cohorte que crece rodeada de teléfonos inteligentes desde el nacimiento, en hogares donde las pantallas dejaron de ser un dispositivo adicional para convertirse en una presencia permanente. La discusión ya no gira en torno a si la tecnología forma parte de la infancia, sino a cómo se administra esa convivencia y cuáles son sus efectos sobre el desarrollo, el aprendizaje y la salud mental.

Cómo se elaboró el informe

Los datos surgen del informe Conectados y en riesgo, elaborado por el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. El trabajo fue realizado por las investigadoras Victoria Bein, María Sol González y María del Rosario Romero Victorica y combina estadísticas oficiales con relevamientos previos sobre hábitos digitales, salud mental y riesgos en entornos virtuales.

Una de las bases principales utilizadas fue el Módulo de Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (MAUTIC) de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC correspondiente al cuarto trimestre de 2024. Las investigadoras procesaron microdatos de 9.554 niños, niñas y adolescentes de entre 4 y 17 años residentes en 31 aglomerados urbanos del país.

El aporte metodológico más relevante del informe es que reconstruye el acceso a internet y a los teléfonos celulares por edad simple, una apertura estadística que habitualmente no aparece en las publicaciones regulares del organismo oficial. Ese procesamiento permitió observar con mayor precisión a qué edades comienza el contacto con los dispositivos digitales y cómo se acelera su adopción a medida que avanzan los años de escolaridad.

Además de los datos del INDEC, el estudio cruza información de investigaciones de organismos internacionales, universidades y organizaciones especializadas para analizar fenómenos como el uso problemático de pantallas, el ciberacoso, el grooming, las apuestas online y la exposición a contenidos dañinos.

Con información de agencias, con colaboración de IA.