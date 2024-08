Qué implica permitir o no el uso de celulares en las escuelas

Como pediatra, es importante tener en claro que el tema no pasa solamente por la acción de permitir o no el uso de smartphones en las escuelas y esto no es simplemente un cuestionamiento sobre la presencia de dispositivos, sino que es un reflejo de la necesidad de concientización y educación sobre un uso saludable de la tecnología. Es crucial alcanzar la alfabetización digital en todos los niveles para poder hacer un uso saludable, con el fin de compartir los deberes de cuidado con las familias, educadores, sector privado y público.

Si bien la tecnología es esencial para acceder a información y educación, su uso inapropiado puede afectar el rendimiento académico y además conlleva otros riesgos. El uso excesivo de dispositivos electrónicos puede llevar a un comportamiento más solitario y a la reducción de interacciones cara a cara con amigos y familiares.

Aumentan las situaciones de ciberacoso, la exposición a contenidos inapropiados (sexuales, violentos o extremos) también se ha asociado con un aumento en la ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental, especialmente cuando los jóvenes se comparan desfavorablemente con los demás.

Puede interferir con los patrones de sueño, lo que puede resultar en problemas de salud y rendimiento académico. Algunos jóvenes pueden desarrollar una dependencia de los videojuegos, redes sociales o aplicaciones de apuestas, lo que puede interferir con sus responsabilidades y actividades académicas.

También existen riesgos asociados a la falta de cuidados de su privacidad en línea, esto aumenta el riesgo de groomming y/o robo de identidad. Los dispositivos móviles son una fuente de distracción en el ámbito académico, afectan la concentración y el rendimiento escolar.

Para mitigar estos riesgos, es fundamental que padres, educadores y cuidadores se involucren activamente en la educación sobre el uso responsable de la tecnología. Esto incluye establecer límites de tiempo, involucrarse en la educación y el acompañamiento y fomentar actividades que promuevan la interacción social.

Las herramientas digitales pueden ofrecer aportes valiosos en favor de la educación, y además pueden conllevar riesgos que a menudo son ignorados y que afectan el avance del proceso educativo. Poner límites a su utilización en clases para tareas específicas, creativas y/o colaborativas tienen el objetivo de proteger la salud de los alumnos, concentrar su atención y promover un entorno de aprendizaje seguro y enriquecedor.

La decisión de prohibir, o controlar el uso de los celulares en las aulas es compleja, es importante encontrar un equilibrio mediante el uso controlado de celulares en actividades específicas, para aprovechar la herramienta para el aprendizaje colaborativo, con normas claras y fundamentalmente implementar programas educativos para fomentar habilidades y alcanzar un uso responsable de la tecnología.

La conciencia digital, incluye la prudencia, el cuidado de su seguridad y privacidad en línea, el pedido de consentimiento al subir contenidos o etiquetar a otras personas, el control del tiempo y la verificación de la información, tener en cuenta todos estos aspectos es fundamental con el fin de educar ciudadanos digitales responsables.

Pediatra especialista en desarrollo infantil, presidente de la Subcomisión de TICs de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), especialista en uso y efectos de la tecnología en niños y adolescentes.