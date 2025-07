Día Mundial del Rock: ¿por qué se celebra el 13 de julio?

El Día Mundial del Rock se celebra cada año el 13 de julio, una fecha en la que los amantes del género recuerdan las bandas que dejaron huella en el imaginario colectivo, como los Beatles, Rolling Stones, Queen, Pink Floyd, Metallica, ACDC, Led Zeppelin entre otras tantas.

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Rock?

La elección de esta fecha fue para conmemorar el mega concierto benéfico Live Aid, que se llevó a cabo de forma simultánea en Londres y Filadelfia, en el año 1985 y en el que participaron las bandas y los artistas de rock del momento: Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, Queen, Sting, Madonna, David Bowie, Judas Priest, Duran Duran, U2, Scorpions, Paul McCartney, Mick Jagger, Eric Clapton y Phil Collins, entre otros.

A mediados de los 80, las comunidades situadas en el cuerno de África vivían una situación de hambruna atroz, siendo Etiopía y Somalia los países más perjudicados. Casi un millón de personas perdieron la vida solo en Etiopía entre los años 1984 y 1985.

Ante esta situación, el actor y músico Bob Geldof quiso trabajar para crear un plan de ayuda a esta región del mundo, fundó la organización “Band Aid Trust” y empezó a darle forma a esta idea, que terminó llamándose Live Aid (traducido en español, Ayuda en Vivo). La causa consiguió la participación de artistas muy reconocidos.

El macroconcierto se desarrolló el 13 de julio de 1985 durante 16 horas en simultáneamente entre Londres y Filadelfia, siendo retransmitido en más de 72 países y convirtiéndose en uno de los eventos más seguidos de la historia.

Gracias a los artistas que tocaron y a los espectadores se consiguió recaudar 127 millones de dólares, que fueron destinados al fondo de ayuda a las víctimas de la hambruna de África. Si bien el evento tuvo sus luces y sombras, traspasó fronteras y gracias a que la mayoría de los grupos que tocaron fueron de rock, se estableció el 13 de julio como el Día Mundial del Rock.

Los conciertos benéficos más memorables

Al igual que el Live Aid de 1985, en la historia se han producido conciertos benéficos por distintas causas en los que las mejores bandas se unieron para conseguir un objetivo común. Estas son algunos de los encuentros más memorables en que los músicos se unieron y compartieron escenario para ayudar.

The Concert for Bangladesh (1 de agosto 1971)

Organizado por George Harrison, en el Madison Square Garden, este evento pretendía recaudar fondos para la ayuda humanitaria en Bangladesh. Se recaudaron 250.000 dólares en el concierto y hasta 12 millones de dólares posteriormente con las ventas de la cinta del concierto.

We are the Word (1985)

Escrita por Michael Jackson, este título dio nombre al concierto benéfico para terminar con la pobreza en África y EEUU.

The concert for the New York City (20 de octubre de 2001)

Después de los ataques terroristas del 11M varios artistas dieron un gran concierto en el Madison Square Garden. Fue organizado por Paul McCartney y participaron más de 60 artistas.

Live 8 (2 de julio de 2005)

Este concierto se organizó para presionar a los líderes del G8 para que se comprometieran a combatir la pobreza en regiones como África. Participaron bandas como U2, Paul McCartney, Deep Purple, Coldplay y Madonna. Y tuvo lugar en varias ciudades del mundo: Londres, Filadelfia, París, Berlín, Roma y otras.

Live Earth (7 de julio de 2007)

Organizado por el documentalista Al Gore tuvo lugar este concierto en distintas partes del mundo para crear conciencia sobre el cambio climático. Algunas de las bandas participantes fueron Génesis, Bon Jovi, Linkin Park, The Smashing Pumpkins.

12-12-12: The Concert for Sandy Relief (2012)

Celebrado en el Madison Square Garden de Nueva York para recaudar fondos para las víctimas del huracán Sandy. Incluyó actuaciones de Bruce Springsteen, The Rolling Stones, Paul McCartney, Eric Clapton y muchos más.

One Love Manchester (2017)

Un concierto benéfico organizado por Ariana Grande en respuesta al atentado ocurrido en su concierto en Manchester. Contó con la participación de artistas como Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Miley Cyrus, Liam Gallagher y más.

Fire Fight Australia (2020)

Celebrado en el estadio ANZ de Sídney para recaudar fondos en apoyo a las víctimas de los incendios forestales en Australia. Con actuaciones de Queen + Adam Lambert, Alice Cooper, k.d. lang, John Farnham y otros artistas australianos.

Global Citizen Festival (varios años)

Un evento anual que tiene lugar en diferentes lugares del mundo con el objetivo de erradicar la pobreza extrema. Ha contado con la participación de artistas como Foo Fighters, Rihanna, Coldplay, Beyoncé, Ed Sheeran y muchos más.

Band Aid 30 (2014)

Un proyecto musical benéfico que reunió a diversos artistas para grabar una nueva versión de la canción “Do They Know It's Christmas?” con el fin de recaudar fondos para combatir el ébola en África. Participaron artistas como Bono, Chris Martin, Ed Sheeran, One Direction y otros.

En resumidas, el Día Mundial del Rock destaca el potencial del género para unir artistas y multitudes en post de grandes tragedias desatentidas y naturalizadas. Y, así, con sus acordes, llevar la atención a los olvidados.

MP