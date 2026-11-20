En la agenda de un psicólogo figuran las sesiones, que suelen durar entre 45 y 60 minutos. Lo que no figura es todo lo que las rodea: los mensajes para confirmar o reprogramar turnos, la historia clínica de cada paciente, el registro de los pagos y la preparación de la semana siguiente.

Son tareas necesarias cuyo tiempo no siempre se contempla al organizar la jornada, y muchas veces se hacen fuera del horario de atención: entre sesiones, a la noche o los fines de semana. Cuando se acumulan, la jornada real se alarga más de lo que muestra la agenda, y ese tiempo suele salir del descanso del profesional, algo especialmente delicado en una especialidad que exige atención plena a cada paciente.

Dos tipos de trabajo fuera de la sesión

No todo es igual. Una parte es trabajo clínico que debe quedar documentado; la otra es gestión del consultorio.

El registro clínico

Historia clínica. Mantener ordenados los antecedentes, las evaluaciones y los registros de cada paciente facilita preparar las sesiones y consultar lo trabajado durante el tratamiento. En Argentina es un documento obligatorio según la Ley 26.529, y el paciente tiene derecho a una copia. Por eso conviene definir de antemano qué debe incluir una historia clínica psicológica y cómo se organiza.

Mantener ordenados los antecedentes, las evaluaciones y los registros de cada paciente facilita preparar las sesiones y consultar lo trabajado durante el tratamiento. En Argentina es un documento obligatorio según la Ley 26.529, y el paciente tiene derecho a una copia. Por eso conviene definir de antemano qué debe incluir una historia clínica psicológica y cómo se organiza. Notas de evolución. Cuando las sesiones se encadenan, las notas pueden quedar pendientes y terminan escribiéndose de memoria. Como orientación, la nota puede recoger qué se trabajó, qué cambió desde la sesión anterior, qué indicaciones quedaron y cuál es el próximo paso, con el detalle que requiera cada caso. Reservar unos minutos después de cada sesión para registrar lo clínicamente relevante ayuda a sostener ese hábito; hay modelos para redactar una nota de evolución según el enfoque de cada profesional.

La gestión del consultorio

Turnos. Confirmar, reprogramar, avisar cambios y ocupar los huecos libres, muchas veces con mensajes fuera de horario.

Confirmar, reprogramar, avisar cambios y ocupar los huecos libres, muchas veces con mensajes fuera de horario. Cobros. Registrar qué se pagó, qué está pendiente y cuántas sesiones quedan de cada paquete.

Cuando todo está en lugares distintos

Un ejemplo posible: un paciente pide cambiar el turno por mensaje. El profesional acepta, pero la agenda del celular conserva el horario anterior. Días después hay que reconstruir qué se acordó, buscando en la conversación. Si además el consentimiento está en papel, las historias clínicas en carpetas y los cobros en una planilla, cada consulta obliga a revisar varios lugares, y esa búsqueda también es tiempo de trabajo.

Qué conviene ordenar primero

Antes de cambiar de herramienta, conviene definir qué se necesita resolver. Algunos criterios:

Una agenda con recordatorios automáticos, para no enviar manualmente el aviso de cada sesión.

Una historia clínica que se adapte al enfoque de cada profesional y que se pueda consultar también en las sesiones online.

Consentimientos y documentos guardados en la ficha de cada paciente.

Registro de cobros y de paquetes de sesiones.

También conviene preguntar de entrada por lo que suele generar dudas al cambiar de sistema: cómo se migran los datos que ya existen, cuánto lleva aprender a usarlo y qué soporte hay cuando algo falla.

Docfav: toda la gestión en un solo lugar

Docfav es un software de gestión para consultorios de psicología que reúne esos criterios en una sola plataforma: agenda con recordatorios automáticos por WhatsApp, SMS y correo; historia clínica con plantillas de evaluación y campos personalizables; videollamadas; consentimientos firmados desde el celular; registro de cobros y de paquetes de sesiones, y un portal donde los pacientes reservan y cancelan turnos. Si el profesional ya trabaja con Excel u otro programa, también ofrece migración de sus datos.

La diferencia no está en tener más funciones, sino en que cada tarea que rodea a la sesión tenga un lugar. Reunirlas reduce las búsquedas entre documentos, conversaciones y planillas, y deja más tiempo para los pacientes y para el descanso.