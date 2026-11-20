El Senado convirtió en ley por unanimidad el proyecto denominado “Ley Joaquín” que apunta a “establecer la obligatoriedad de medidas de seguridad destinadas a prácticas deportivas y recreativas” con el objetivo de evitar accidentes.

La iniciativa fue votada por los 68 senadores que estaban presentes en la sesión y ante la mirada de los familiares de las víctimas que padecieron la perdidas de sus seres queridos por la falta de seguridad en las prácticas deportivas.

El proyecto lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años que falleció tras ser golpeado por un arco de fútbol que no estaba correctamente sujetado y su familia impulsó el proyecto para que su historia se transforme en una herramienta de prevención.

El proyecto establece que las medidas deberán ser cumplidas por todas las instituciones públicas y privadas que dispongan de equipamiento deportivo o recreativo en sus instalaciones, así como por aquellas que cuenten con estos elementos en espacios públicos“.

La norma propuesta dispone la obligación de instalar, anclar, mantener y controlar estrictamente los arcos de fútbol, hockey, handball, rugby, aros de básquet, postes de red de vóley y juegos de plaza instalados en espacios públicos y privados.

En el debate del proyecto, el senador peronista Carlos Linares señaló que “es valioso señalar el tremendo valor que tienen que tener las familias para, en medio de semejante desgarramiento y desolación que produce un hecho de este tipo, generar algo positivo y útil para la sociedad para que no vuelva a suceder”.

El radical Maximiliano Abad indicó: “Queremos que los chicos hagan deporte, disfruten de las plazas y crezcan en los clubes. La seguridad en esos espacios deportivos tiene que ser una prioridad para que cada uno vuelva a casa sano y salvo”.

“Cada institución tiene que garantizar instalaciones seguras. Hacen falta revisiones periódicas, personal capacitado y correcciones a tiempo”, expresó Abad.

En tanto, el senador libertario Bruno Olivera Lucero afirmó que “la práctica deportiva cumple una función social extraordinaria para la que esta iniciativa establece normativas básicas de seguridad, pero no alcanza con sancionar la ley: hay que hacerla cumplir por toda la sociedad”.

Comité de tortura

El Senado aprobó la designación para integrar el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, en calidad de representantes parlamentarios, a Mariano Ariel Przybylski, Gabriela Silvana Bencina, Humberto Schiavoni, Fernando Gabriel Zarabozo, Diego Hernán Armesto y Eduardo Toniolli; y en calidad de representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación a Leonardo Fabián Szuchet

Adolescentes

El Senado aprobó y giró al Diputados para prevenir y detectar situaciones de violencia en las instituciones, organismos y establecimientos públicos o privados que tengan a su cargo o involucren en sus actividades a niñas, niños y adolescentes.

Dispone que todas las instituciones, organismos y establecimientos públicos o privados que tengan a su cargo o involucren en sus actividades a niñas, niños y adolescentes deberán diseñar e implementar protocolos de prevención, detección y actuación ante situaciones de violencia, en conjunto con las autoridades de aplicación de cada jurisdicción y conforme a lineamientos nacionales aprobados por el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia.

Establece que los protocolos deberán contemplar las particularidades de los distintos tipos de violencia.

Se deberá procurar contar, como mínimo, con protocolos específicos para casos de abuso sexual, violencia física, violencia entre pares y otras formas de violencia que determine la autoridad de aplicación en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia.

La senadora del PRO, Andrea Cristina, señaló que “este proyecto de ley tiene un objetivo tan claro como impostergable: que en cada institución donde haya niños, niñas y adolescentes los adultos sepan cómo prevenir, detectar a tiempo y actuar cuando aparece violencia”.

Alfonsín

El plenario legislativo aprobó un proyecto del senador radical Eduardo Vischi que declara el 2027 como el año del centenario del nacimiento del presidente Raúl Ricardo Alfonsín.

Convenios

El Senado aprobó los convenios un Acuerdo en el Marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biologia marina.

Además se votó el Acuerdo con Paraguay sobre Servicios Aereos, el Protocolo Adicional al Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur, y el Acuerdo sobre Servicios Aéreos con Finlandia.

Terrenos

Además se votó las transferencias de un terrreno del Estado Nacional a la Municipalidad de Rawson, Chubut, otro a la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y uno a la Municipalidad de San Javier.