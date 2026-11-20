La situación económica de los hogares con niñas, niños y adolescentes volvió a mostrar señales de deterioro en la Argentina. Según la décima ronda de la Encuesta Rápida de UNICEF, el 41% de las familias con chicos no logra cubrir sus gastos corrientes con los ingresos mensuales. El dato representa un aumento de diez puntos porcentuales respecto de 2025 y equivale a aproximadamente 2,7 millones de hogares.

El relevamiento, realizado en septiembre de 2026, muestra cómo las dificultades económicas se trasladan a la vida cotidiana: las familias compran alimentos más baratos, restringen consumos, postergan consultas médicas, dejan de pagar servicios y recurren al endeudamiento para afrontar necesidades básicas.

La encuesta también advierte sobre el impacto de esta situación en la infancia y la adolescencia. Durante el primer semestre de 2026, la pobreza infantil llegó al 45,2% y alcanzó a más de 5,3 millones de niñas y niños. Además, más de un millón vivía en hogares cuyos ingresos no alcanzaban para comprar los alimentos básicos.

El informe de UNICEF señala que este cambio de tendencia se produjo después de tres semestres consecutivos de reducción de la pobreza infantil y plantea la necesidad de reforzar las políticas destinadas a proteger los ingresos y garantizar los derechos de chicos y chicas.

Endeudarse para comer: uno de cada dos hogares tiene deudas

Uno de los indicadores más preocupantes del relevamiento es el crecimiento del endeudamiento. En 2026, uno de cada dos hogares con niñas, niños y adolescentes tenía al menos una deuda. El porcentaje aumentó cuatro puntos respecto del año anterior.

Las tarjetas de crédito se convirtieron en uno de los principales mecanismos de financiamiento: su utilización para contraer deudas pasó del 16% en 2025 al 32% en 2026. También aumentó el endeudamiento a través de plataformas y billeteras virtuales, que pasó del 7% al 18%, y el crédito no bancario, que subió del 4% al 9%.

Los motivos por los cuales las familias se endeudan muestran hasta qué punto la falta de ingresos compromete la cobertura de las necesidades esenciales. La compra de alimentos aparece en primer lugar, con el 42% de las respuestas. Le siguen el pago de servicios básicos y gastos de vivienda, con el 26%; el pago de otras deudas, con el 11%; y los gastos de salud y educación, con el 10%.

La restricción económica también obliga a modificar los hábitos de consumo. Seis de cada diez hogares compran alimentos de menor precio y el 43% tuvo que dejar de comprar algún alimento por falta de dinero. Este último indicador aumentó respecto de 2025 y se ubicó en valores similares a los registrados en 2023.

El informe muestra, sin embargo, que los adultos suelen concentrar buena parte de los ajustes para intentar proteger la alimentación de los chicos. En el 43% de los hogares las personas adultas tuvieron que modificar su dieta y en el 37% reducir las porciones. Entre niñas, niños y adolescentes, esos porcentajes fueron del 21% y el 12%, respectivamente.

La protección tiene límites: en casi tres de cada diez hogares al menos un adulto se salteó alguna comida por falta de dinero. Entre los chicos, chicas y adolescentes, el indicador llegó al 9%, el valor más alto de toda la serie relevada por UNICEF.

Menos consultas médicas y más dificultades para pagar servicios

La insuficiencia de ingresos también repercute en el acceso a la salud. El 36% de los hogares no pudo llevar a alguno de sus integrantes al médico o al dentista por falta de recursos, un incremento de más de diez puntos porcentuales respecto del año anterior.

Además, aumentó la proporción de familias que tuvieron que dejar de comprar medicamentos: pasó del 15% en 2025 al 21% en 2026. Según UNICEF, casi seis de cada diez hogares que no pudieron acceder a medicamentos reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Las dificultades para afrontar los gastos también se reflejan en el pago de servicios. El 44% de los hogares con chicos dejó de pagar al menos un servicio durante los últimos seis meses, cinco puntos más que en la medición anterior. La tarjeta de crédito fue el compromiso de pago que registró el mayor nivel de incumplimiento y el crecimiento interanual más importante.

A la vez, las familias buscan alternativas para sumar ingresos. El 45% de los hogares declaró que alguno de sus integrantes incrementó sus horas de trabajo, mientras que el 40% recurrió al endeudamiento para cubrir gastos básicos. La reducción de los gastos en recreación infantil alcanzó al 39% de las familias.

El deterioro también afecta consumos que, aunque no siempre se consideran prioritarios frente a la urgencia alimentaria, son fundamentales para el desarrollo de niñas y niños. El informe identifica dificultades crecientes para afrontar gastos de educación, transporte, vestimenta, libros, excursiones y actividades recreativas. El mayor incremento en el último año se registró en el transporte, con diez puntos porcentuales más de hogares que no pudieron cubrir ese gasto.

AUH y protección social: las diferencias entre los hogares

La encuesta también muestra diferencias importantes según las características de las familias. Entre los hogares que reciben la Asignación Universal por Hijo, el 57% no logra cubrir sus gastos corrientes con sus ingresos mensuales. Se trata de un porcentaje superior al promedio general, aunque UNICEF destaca que estas familias consiguieron una mayor protección relativa frente al máximo registrado en 2024.

En el otro extremo, los hogares cuyo jefe o jefa tiene un empleo registrado en la seguridad social presentan el nivel más bajo de insuficiencia de ingresos: el 30%. Sin embargo, ese porcentaje también alcanzó en 2026 su máximo dentro de la serie y se ubicó en niveles similares a los de 2024.

A partir de estos resultados, el representante de UNICEF en Argentina, Rafael Ramírez Mesec, señaló que los datos muestran un deterioro de los ingresos relativos de los hogares con niños y niñas.

“En este contexto resulta clave seguir fortaleciendo los mecanismos de protección de ingresos, tales como la AUH, Prestación Alimentar y Asignaciones Familiares”, sostuvo. También remarcó que mantener la movilidad de esas transferencias es una condición necesaria para proteger a las familias en situación de mayor vulnerabilidad.

El organismo planteó, además, la necesidad de priorizar presupuestariamente a la infancia y fortalecer las políticas de nutrición, los comedores escolares y el acceso a alimentos saludables, especialmente durante la primera infancia.

Cuota alimentaria: casi seis de cada diez mujeres no reciben el pago

Otro de los aspectos relevados por UNICEF fue el incumplimiento de las cuotas alimentarias. El informe indica que esta situación afecta a casi seis de cada diez hogares que deberían recibir ese aporte, seis puntos porcentuales más que en 2025.

El problema se vuelve todavía más extendido cuando se considera a quienes no reciben el dinero de manera regular: en ese caso, la proporción asciende al 68%.

Entre los motivos del incumplimiento, el 60% de los casos está asociado a una relación conflictiva o inexistente entre el padre y la madre o los chicos. El relevamiento también señala que, en el 40% de los hogares, el padre cubre directamente algún gasto, mientras que en el 60% restante no se hace cargo de ninguno.

UNICEF advierte que esta situación contribuye a profundizar la pobreza infantil, especialmente en los hogares monoparentales con jefatura femenina, donde la incidencia es aproximadamente diez puntos porcentuales superior al promedio.

Salud mental, bullying y apuestas online: las preocupaciones de los adolescentes

La décima ronda de la Encuesta Rápida incluyó un módulo específico para adolescentes de entre 13 y 17 años, con preguntas sobre violencia, salud mental, condiciones socioeconómicas y preocupaciones.

Los resultados muestran un incremento de los indicadores vinculados al malestar emocional. El 36% declaró sentirse ansioso, el 30% manifestó angustia y el 18% dijo sentirse deprimido. Los tres valores son los más altos de toda la serie, que comenzó en 2022.

UNICEF aclara que estos porcentajes no constituyen diagnósticos clínicos, sino que reflejan cómo los propios adolescentes describen su estado emocional. Aun así, la evolución de los indicadores representa una señal de alerta sobre su bienestar.

En materia de violencia escolar, el 17% de los adolescentes encuestados dijo haber sufrido bullying, lo que equivale a unos 400.000 chicos y chicas. Además, el 47% señaló que algún compañero o compañera de su escuela atravesó una situación de este tipo. Este último indicador aumentó diez puntos porcentuales respecto de 2025.

Las apuestas online también aparecen entre las problemáticas relevadas. Casi el 40% de los adolescentes conoce a otro chico o chica que apostó por internet durante el último mes, mientras que el 6% reconoció haberlo hecho personalmente.

Al consultarles por los temas que más les preocupan, el consumo de drogas encabezó las respuestas, con el 49%. En segundo lugar apareció la pobreza, mencionada por el 45%, seguida por la salud mental, con el 43%. También fueron señaladas la violencia (40%) y la discriminación (39%).

Las preocupaciones económicas atraviesan sus respuestas: el 36% mencionó la falta de oportunidades laborales, el 35% el endeudamiento familiar y el 24% la inflación. En tanto, el 32% expresó preocupación por la calidad educativa.

El informe también registró que el 40% de los adolescentes declaró haber realizado alguna actividad económica orientada al mercado al menos una vez por semana durante los últimos seis meses. Es el valor más alto de la serie, que entre 2022 y 2025 se había mantenido entre el 24% y el 28%. UNICEF aclara que la encuesta no fue diseñada para medir trabajo adolescente y que no relevó el tipo de relación laboral ni la cantidad de horas dedicadas a esas actividades.

La advertencia de UNICEF sobre la situación de la infancia

La décima ronda de la Encuesta Rápida fue realizada de manera presencial durante septiembre de 2026 sobre una muestra de 1.865 hogares de todo el país, en los que viven 7.797 personas. El relevamiento forma parte de una serie que UNICEF lleva adelante de manera ininterrumpida desde 2020 para conocer las condiciones de vida de los hogares con niñas, niños y adolescentes.

Los resultados trazan un panorama en el que las dificultades económicas no se limitan a la pérdida de capacidad de compra. También comprometen el acceso a la salud, la alimentación, la educación, la recreación y la protección social, al tiempo que se combinan con indicadores preocupantes sobre la salud mental y las experiencias de violencia durante la adolescencia.

Para UNICEF, los datos refuerzan la necesidad de sostener y fortalecer los mecanismos de protección de ingresos, priorizar los recursos destinados a la infancia y orientar las políticas públicas hacia los hogares y territorios con mayores necesidades.

El desafío, advierte el organismo, es que las restricciones económicas actuales no condicionen también las oportunidades futuras de millones de chicas y chicos.

Fuentes: comunicado de UNICEF Argentina del 20 de noviembre de 2026, informe Situación de la niñez y adolescencia. Décima ronda y presentación de resultados.

NB