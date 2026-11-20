El lanzamiento de Grand Theft Auto VI superó todas las expectativas. La llegada del videojuego de Rockstar Games a las consolas provocó un aumento extraordinario del consumo de datos en todo el mundo, hasta el punto de establecer un nuevo récord histórico de tráfico de Internet. Según las cifras aportadas por DE-CIX, operador de puntos de intercambio de tráfico digital, la actividad alcanzó los 33,03 terabits por segundo durante la víspera del estreno global, una cifra sin precedentes en sus registros.

El pico máximo se produjo el miércoles 18 de noviembre a las 20:20, hora central europea, apenas unas horas antes de que el título se activara en los distintos mercados. El estreno mundial estaba fijado para la medianoche del jueves 19 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X/S. La expectativa acumulada durante los últimos años se tradujo así en una actividad digital que superó ampliamente los niveles habituales.

DE-CIX constató igualmente que el intercambio y consumo de datos durante los días del lanzamiento fue un 25% superior al de una semana normal de principios de año. El incremento no se limitó al momento en que los jugadores pudieron acceder al título, ya que durante la fase de precarga, desarrollada a lo largo de la semana anterior, también se habían registrado nuevos máximos de tráfico.

El impacto del lanzamiento en las principales ciudades

El aumento de la actividad digital se reflejó en diferentes puntos del planeta. Entre los registros destacados del miércoles por la noche figuran los 22,15 terabits por segundo de Fráncfort, los 2,44 de Nueva York y los 1,25 de Dubái. Chicago alcanzó 1,22 terabits por segundo, mientras que Madrid llegó a 1,43 terabits por segundo. También se registraron cifras relevantes en Singapur, con 627 gigabits por segundo, y Lisboa, con 79,9 gigabits por segundo.

El fenómeno trascendió las descargas y el acceso directo al juego. Las plataformas de emisión en directo registraron audiencias masivas, con millones de personas conectadas para seguir las partidas de otros jugadores conforme el título se desbloqueaba en cada país. El estreno arrancó en Nueva Zelanda, donde los aficionados pudieron empezar a jugar el miércoles 18 de noviembre a las 6:00 de la mañana.

Según un informe publicado por la empresa de análisis Streams Charts, GTA VI alcanzó un máximo de 7,91 millones de espectadores simultáneos en el conjunto de las plataformas de streaming. De acuerdo con los datos preliminares, Twitch concentró 3,31 millones de espectadores, YouTube llegó a 3,22 millones y Kick registró 1,50 millones.

En Twitch, el título superó además los registros de los juegos que lideraban hasta ahora las estadísticas históricas de audiencia. Según Streams Charts, GTA VI adelantó a League of Legends para convertirse en el videojuego con mayor pico de espectadores en la historia de la plataforma. En cuestión de horas, las retransmisiones sobre el juego de Rockstar acumularon decenas de millones de horas vistas, un volumen que la propia compañía ilustró como “el equivalente a más de 1.500 años de visionado ininterrumpido”.

Repercusión en Bolsa

El estreno tuvo también su reflejo en los mercados bursátiles. Las acciones de Sony avanzaron un 2,92% en la Bolsa de Tokio durante la sesión del jueves, mientras que Take-Two, empresa matriz de Rockstar Games, había cerrado el miércoles con una subida del 6,22%. A ello se suma el repunte del 22% en las ventas de PlayStation 5 en Estados Unidos durante septiembre, según datos de Circana.

La expectativa también coincidió con problemas en la tienda y los servicios online de PlayStation, cuya caída fue comunicada por numerosos usuarios el miércoles por la tarde. En el apartado de la crítica, GTA VI obtuvo una puntuación de 99 sobre 100 en Metacritic, una valoración que lo sitúa como el videojuego mejor puntuado de la historia según los datos facilitados.