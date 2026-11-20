El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires condenó hoy a Cristian “Pity” Álvarez a la pena de 12 años de prisión por el crimen de Cristian Díaz cometido en julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano.

Sin el artista presente en la sala, ni por Zoom, y después de más de ocho años, los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro determinaron la culpabilidad del artista.

Los magistrados dictaron el veredicto condenatorio contra el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados y determinaron que cumpla la sentencia bajo la modalidad de arresto domiciliario con tobillera electrónica.

La querella, a cargo de los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, había solicitado 11 años y 2 meses de cárcel; el fiscal Sandro Abraldes requirió 18 años y 6 meses; y la defensa, encabezada por Javier Baños y Sebastián Queijeiro, peticionó la absolución.

Con información de la agencia NA