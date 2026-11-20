La puesta en marcha del Trambus, uno de los principales proyectos de transporte impulsados por el Gobierno porteño, ingresará la próxima semana en una nueva fase visible para quienes circulan por Caballito. Desde el martes 25 de noviembre comenzarán a regir modificaciones en el sentido de circulación de calles y avenidas, cambios en recorridos de colectivos y nuevas reglas de tránsito destinadas a preparar el corredor por el que circulará el futuro sistema eléctrico.

La medida forma parte del proceso de adecuación urbana que la Ciudad viene implementando desde septiembre para adaptar la infraestructura al recorrido de la línea T1 del Trambus. De acuerdo con la información oficial, el sistema conectará Nueva Pompeya con Aeroparque mediante vehículos 100% eléctricos que circularán por carriles exclusivos o preferenciales.

Qué cambia ahora en Caballito

La nueva etapa se concentrará principalmente en el barrio de Caballito y afectará algunas de las arterias más transitadas de la zona.

Según el esquema difundido por la Ciudad, la avenida Honorio Pueyrredón perderá la doble mano en parte de su recorrido y pasará a tener circulación en un único sentido en el tramo adaptado para el nuevo corredor de transporte. También la avenida Acoyte modificará su esquema actual y dejará de ser doble mano en sectores donde se instalaron carriles exclusivos y paradores.

Los cambios alcanzarán además a Ambrosetti, Felipe Vallese y el pasaje Balcarce. En el caso de Ambrosetti, se invertirá el sentido de circulación en un tramo cercano al Hospital Durand. Felipe Vallese incorporará un sector de doble mano y el pasaje Balcarce modificará su circulación para integrarse al nuevo esquema vial.

La Ciudad sostiene que estas modificaciones son necesarias para garantizar el funcionamiento del futuro sistema y ordenar la interacción entre el transporte público, el tránsito particular y los nuevos carriles exclusivos.

Los detalles

A partir del 25/11 las siguientes calles y avenidas cambiarán su sentido de circulación:

Av. Honorio Pueyrredón, entre Av. Ángel Gallardo y Neuquén: sentido único hacia Neuquén.

La calle de convivencia Dr. Honorio Pueyrredón, entre Neuquén y Av. Avellaneda: sentido único hacia Neuquén.

Av. Acoyte entre Neuquén y Av. Díaz Vélez: sentido único hacia Av. Díaz Vélez.

Ambrosetti, entre A. Jauretche y Av. Rivadavia: sentido único hacia Av. Rivadavia.

Felipe Vallese, entre Av. Acoyte y Ambrosetti: doble sentido de circulación.

Pje. F. Balcarce, entre Yerbal y Av. Rivadavia: sentido único hacia Yerbal.

Cambios de recorrido de colectivos

Por los cambios de sentido de las calles, las líneas de colectivo 42, 55, 92, 106, 135 y 145 modificarán sus recorridos.

Se habilitarán los carriles exclusivos en Av. Honorio Pueyrredón, entre Juan B. Justo y Av. Avellaneda.

Cambio de normativa de estacionamiento

Ya desde el 3/11 cambió la normativa de estacionamiento de algunas calles y avenidas:

Av. Acoyte: entre Av. Rivadavia y Av. Ángel Gallardo, del lado impar; entre Av. Díaz Vélez y Av. Ángel Gallardo, entre Neuquén y Venancio Flores, y entre Venancio Flores y Av. Rivadavia, del lado par.

Av. José María Moreno: entre Av. Rivadavia y Formosa, de ambos lados.

Av. Honorio Pueyrredón: entre Beláustegui y Av. Juan B. Justo, y entre Luis Viale y Tres Arroyos, de ambos lados.

Av. Ángel Gallardo: entre Av. Acoyte y Av. Honorio Pueyrredón, prohibido estacionar las 24 h del lado derecho.

Neuquén: entre Av. Honorio Pueyrredón y Av. Acoyte, del lado par; entre Hidalgo y Av. Acoyte, del lado impar.

Ambrosetti: entre Jauretche y Alfaro del lado impar.

Pje. F. Balcarce: entre Av. Rivadavia y Yerbal, del lado par.

Cambios en Nueva Pompeya · Carriles exclusivos

Ubicación y funcionamiento

Desde el 13/11, en Av. Almafuerte se extendieron los carriles exclusivos para el transporte público hasta Grito de Asencio y hay nuevos carriles en Av. Sáenz, entre Cnel. Pagola y Av. Perito Moreno.

Funcionan las 24 horas y forman parte de la futura traza de la T1 del TramBus.

Cambio de normativa de estacionamiento

Está prohibido estacionar las 24 h sobre Av. Sáenz entre Uspallata y Av. La Plata, del lado par, y entre Uspallata y Raulet, del lado impar.

Operaciones de carga y descarga

En Av. Almafuerte, las operaciones de carga y descarga deben realizarse sobre la mano impar o sobre las calles transversales a los carriles exclusivos.

Giros a la derecha

En Av. Almafuerte, entre Grito de Asencio y Av. Caseros, los vehículos particulares pueden ingresar al carril exclusivo en la esquina anterior para girar a la derecha.

Cambios en los recorridos de líneas de colectivos

Las líneas de colectivo 9 y 160, que circulaban por Av. Sáenz en sentido al norte, modificaron sus recorridos y comenzaron a circular por Av. Almafuerte, entre Av. La Plata y Av. Caseros.

El antecedente de septiembre

La reorganización vial no comenzó ahora.

En septiembre ya había entrado en vigencia una primera etapa que modificó el sentido de circulación de varias calles de Almagro y Caballito. En esa oportunidad cambiaron avenida La Plata, Quito, José Mármol, Hipólito Yrigoyen y Pringles, además de incorporarse nuevas restricciones de estacionamiento y alteraciones en el recorrido de la línea 2 de colectivos. Todos esos cambios forman parte del mismo plan de adecuación para el Trambus.

La documentación oficial de esa primera fase también detalla la habilitación progresiva de carriles exclusivos que posteriormente serán utilizados por las unidades eléctricas.

Qué es el Trambus

El Trambus es un sistema que combina características de un colectivo eléctrico con elementos de operación típicos de un tranvía moderno. Circulará sobre neumáticos, contará con estaciones específicas y utilizará corredores con prioridad de circulación para reducir tiempos de viaje.

La línea T1 tendrá un recorrido de aproximadamente 20 kilómetros entre Nueva Pompeya y Aeroparque. Según la Ciudad, permitirá combinar con las líneas A, B, D, E y H de subte, además de distintos servicios ferroviarios metropolitanos. El proyecto prevé 71 paradores distribuidos a lo largo del corredor y una frecuencia estimada de cuatro minutos en horas pico.

La administración porteña estima que, una vez operativa, la línea podrá transportar entre 50.000 y 60.000 pasajeros por día.

Reclamos vecinales

Las modificaciones no estuvieron exentas de cuestionamientos.

En Caballito surgieron protestas de vecinos que rechazan especialmente los cambios previstos sobre Ambrosetti y el eventual traslado de recorridos de colectivos a calles que hasta ahora tenían un tránsito menor. También plantearon inquietudes sobre el impacto que podría tener el nuevo esquema vial en la circulación local y en la capacidad de algunas arterias para absorber mayor flujo vehicular.

Mientras continúan esas discusiones, la Ciudad avanza con una transformación urbana que ya empezó a modificar la circulación cotidiana mucho antes de que el Trambus transporte a sus primeros pasajeros.

Fuente oficial: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, “Cambios por la llegada de la T1”: https://buenosaires.gob.ar/gcaba_historico/noticias/cambios-por-la-llegada-de-la-t1.