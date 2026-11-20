La Casa Blanca nombró este jueves a una nueva directora nacional de ciberseguridad, después de que una serie de interrupciones generalizadas en los servicios afectaran a distintos ámbitos de EE.UU., desde el transporte aéreo hasta la banca y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

Kirsten Davies, directora de información del Departamento de Defensa, ocupará el cargo en sustitución de Sean Cairncross como máxima responsable de ciberseguridad de la Administración.

“Nuestra nación se encuentra en una encrucijada entre las tecnologías analógicas, digitales y cuánticas, con nuestro estilo de vida estadounidense cada vez más interconectado”, escribió Davies en una publicación en X. “Tenemos la oportunidad de dominar el panorama cibernético para las generaciones venideras, pero solo si modernizamos y fortalecemos la capacidad de resistencia de los cimientos sobre los que opera nuestra gran nación, además de desarrollar talento en ciberseguridad para nuestro futuro”.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, quedó en la mira tras la cascada de fallas digitales en los servicios, que entorpecieron los viajes, dificultaron el trabajo, limitaron el acceso a los servicios bancarios y afectaron a las comunicaciones protegidas.

Hasta aliados incondicionales de Trump acusaron a la Administración de mentir a los estadounidenses o de ocultar información sobre la verdadera causa de las interrupciones.

Este martes, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que no existe “ninguna” prueba de que las fallas técnicas estén relacionadas entre sí o sean obra de un actor malintencionado.

La Casa Blanca anunció este nombramiento mientras Trump regresaba de un viaje de tres días por Asia, donde restó importancia a los incidentes y declaró que “son cosas que pasan”.

“Demostró ser una patriota y una profesional dedicada; estamos seguros de que impulsará la agenda de Estados Unidos primero (America First) del presidente Trump en todo el ámbito de la ciberseguridad”, escribió el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una publicación en X para felicitar a Davies.