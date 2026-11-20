Un tríptico bien hecho cabe en una mano y explica un negocio, un evento o un tema escolar en menos de un minuto. Uno mal hecho termina en la basura sin que nadie lo abra. La diferencia casi nunca está en el programa que usas, sino en cómo organizas la información.

Esta guía te lleva desde la idea hasta el archivo final, con pasos para Word y un ejemplo listo para adaptar.

Qué es un tríptico y para qué sirve

Antes de diseñar, conviene tener claro qué es un tríptico: una hoja dividida en tres partes por cada lado que, al doblarse, forma seis caras. Tres quedan por fuera y tres por dentro.

Se usa para promocionar un negocio o un servicio, anunciar eventos y congresos, presentar trabajos escolares, dar información turística o explicar una campaña. Su ventaja es que obliga a resumir: cada cara tiene espacio para una sola idea principal.

Las partes de un tríptico

Conocer las partes de un tríptico te ayuda a decidir qué va en cada cara antes de escribir.

Por fuera:

- Portada: título, subtítulo corto, una imagen llamativa y el nombre de la marca o institución.

- Contraportada: datos de contacto, redes sociales, dirección, horario o una última invitación a actuar.

- Solapa exterior: una introducción breve o un adelanto de lo que hay adentro.

Por dentro:

- Primera cara: el primer bloque de información clave.

- Segunda cara: beneficios, pasos o características.

- Tercera cara: detalles finales, ejemplos o un cierre.

En algún lugar visible debe ir la llamada a la acción: visitar un sitio, registrarse, llamar o escanear un código QR.

Cómo se hace un tríptico : lo que debes decidir antes de diseñar

Si te preguntas cómo se hace un tríptico que se vea profesional, empieza por el objetivo. No es lo mismo vender un servicio que explicar un tema en clase: el objetivo define el tono, la cantidad de texto y el tipo de imágenes.

Después, reúne toda la información y recórtala. Si un párrafo pasa de tres o cuatro líneas dentro de una cara, hay que acortarlo.

Por último, elige el tamaño. En México lo más común es tamaño carta en horizontal, aunque también se usa A4. Si vas a mandar a imprimir muchas copias, pregunta en la imprenta sus medidas: a veces la solapa interior se hace un poco más angosta para que el doblez cierre bien.

Cómo hacer un tríptico en Word paso a paso

Para saber cómo hacer un tríptico en Word no necesitas plantillas: basta con configurar la página así.

1. Abre un documento en blanco y ve a Disposición > Orientación > Horizontal.

2. En Disposición > Tamaño, elige Carta o A4.

3. Reduce los márgenes en Disposición > Márgenes para aprovechar el espacio.

4. En Disposición > Columnas, selecciona Tres.

5. Escribe el contenido de la primera columna y pasa a la siguiente con Disposición > Saltos > Columna.

6. Usa la primera página para el exterior y la segunda para el interior.

7. Inserta imágenes y ajústalas al ancho de cada columna.

Ojo con el orden exterior: al doblar, la columna derecha de la primera página queda como portada y la central como contraportada.

Consejos de diseño para que no se vea saturado

- Usa una paleta de dos o tres colores y una o dos tipografías.

- Deja márgenes amplios y espacio en blanco entre bloques.

- Convierte descripciones largas en listas de tres o cuatro puntos.

- Elige imágenes nítidas y relacionadas con el tema.

- Mantén el mismo estilo en las seis caras.

Antes de terminar, revisa el orden de lectura: qué ve primero la persona, qué encuentra al abrir la solapa y qué acción realiza al final.

Ejemplo de tríptico para un evento escolar

Este ejemplo de tríptico sirve como base para una feria de ciencias:

- Portada: nombre de la feria, fecha y una foto del plantel.

- Solapa exterior: por qué se organiza y a quién va dirigida.

- Contraportada: dirección, horario y redes de la escuela.

- Interior izquierdo: qué proyectos se presentan.

- Interior central: programa del día por horarios.

- Interior derecho: cómo registrarse y un código QR.

Guarda el tríptico en PDF antes de imprimir o enviar

Un archivo de Word puede moverse al abrirlo en otra computadora: cambian las fuentes, se recorren las columnas y la portada termina en otra cara. El PDF evita ese problema, es el formato que suelen pedir las imprentas y se comparte fácil por correo o WhatsApp.

Si armaste las caras en Word, en PowerPoint o como imágenes sueltas, puedes hacer PDF con PDF Guru desde el navegador, sin instalar nada. Según su sitio, convierte archivos de Office conservando el formato y las fuentes, y su editor permite reordenar páginas o agregar texto e imágenes antes de descargar.

Guarda siempre una copia editable del original para hacer cambios después.

Conclusión

Un buen tríptico empieza por un objetivo claro y seis caras con una idea cada una. Recorta el texto, cuida el espacio en blanco y revisa el orden de lectura antes de dar el diseño por terminado. Cuando esté listo, guárdalo en PDF para que llegue igual a la imprenta y a cualquier pantalla.