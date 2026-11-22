¿Se acuerdan del bombazo en los cines que supuso Matrix (1999)? Ya pasaron más de 25 años, pero el título de la película se utiliza hoy como lema y meme de la distopía tecnológica del siglo XXI, tan plausible que asusta.

Un resumen del argumento: el pirata informático Neo descubre que las máquinas mandan sobre la humanidad. Tienen a la gente atrapada en cápsulas mientras sus mentes viven una realidad virtual diseñada para que se comporten dócilmente (esa es la “matriz” del título). Cuando descubre el mundo real, Neo se alza en armas.

¿Es ese tipo de despertar el que vive hoy la juventud francesa? ¿Es posible que la desintoxicación digital que impuso el Gobierno haya tenido como consecuencia unas protestas y disturbios de tal magnitud que el Ejército haya salido a la calle?

Arrancados súbitamente de su matriz, los alumnos y alumnas, levantada la cabeza de la pantalla, dejaron de poder abstraerse de la desagradable realidad que los rodeaba Mara Goyet — Profesora en París

Cientos de miles de jóvenes franceses dejaron de ir a clase en octubre para participar en protestas masivas. Entre sus demandas está que se arreglen las ruinosas infraestructuras escolares y que se vuelva a permitir que todos los graduados decidan qué quieren estudiar y en qué universidad hacerlo. En definitiva, quieren devolver a la *École de la République, la escuela pública republicana, el papel de ascensor social que desempeñaba. Hoy parece que solo les va bien a las estrellas del deporte, a los cryptobros y a los influencers.

Estos problemas no son nuevos. ¿Por qué hubo semejante reacción justamente ahora?

Mara Goyet, profesora en París, sostiene que la prohibición de los celulares en los institutos, impuesta desde septiembre, sirvió de incentivo para la rebelión. Arrancados súbitamente de su matriz, los alumnos y alumnas, al levantar la cabeza de la pantalla, dejaron de poder abstraerse de la desagradable realidad que los rodeaba, escribe Goyet.

Emmanuel Macron decidió declararle la guerra a las pantallas, un legado de su fallido segundo mandato.

El Palacio del Elíseo preguntó en 2024 a un panel de expertos —entre los que había neurólogos y psiquiatras— que analizara los efectos de la tecnología digital en los jóvenes. Su conclusión fue que los franceses de entre 16 y 19 años pasaban más de cinco horas diarias mirando el celular. Las consecuencias: una disminución de la capacidad de atención, sedentarismo y problemas de salud mental.

Tras la publicación del informe, la Asamblea Nacional aprobó el 21 de julio una ley para restringir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años y prohibir los celulares en los institutos. La ley entró en vigor con el inicio del ciclo lectivo. La formación de izquierda Francia Insumisa votó en contra por considerarla “una forma de paternalismo digital”. La ultraderechista Agrupación Nacional se abstuvo.

El Consejo Constitucional anuló rápidamente la prohibición de las redes sociales. Pero, al volver a clases después del verano, los estudiantes se encontraron con que los profesores les pedían que dejaran el celular en la taquilla o en una funda cerrada.

Para que se forme una conciencia política compartida, la gente tiene que romper con su aislamiento, hablar entre sí y que crezca la confianza mutua. Parece ser que eso es lo que ha pasado. Y al obligar a los estudiantes a volver al mundo analógico, la acción política va más allá de publicar mensajes en redes y pasa a las calles

Un profesor que trabaja en un suburbio parisino y firma con el seudónimo Grand Continent describe que el aula se transformó: “En cuanto terminaba la clase, con su tiranía necesaria, se les apagaba el cerebro. Eran unos 30 cerebros enganchados a la droga de las imágenes. Se convertían en un grupo de zombis... Este año, sin el celular, mis alumnos están más despiertos, son más entrañables, más desordenados, se emocionan más, son más infantiles. También son más pesados”.

Otro profesor me contó algo parecido: con la llegada de los celulares, los recreos eran más silenciosos. Muchos alumnos y alumnas se quedaban absortos con TikTok o los videojuegos. Ahora, los pasillos vuelven a rugir, llenos de vida y bullicio.

Para que se forme una conciencia política compartida, la gente tiene que romper con su aislamiento, hablar entre sí y generar confianza mutua. Parece que eso es lo que pasó. Y al obligar a los estudiantes a volver al mundo analógico, la acción política va más allá de publicar mensajes en las redes y pasa a las calles.

Es notable que el desencadenante de las protestas de mayo de 1968, otro movimiento estudiantil que surgió tras un estallido y marcó una época, también haya sido una prohibición: el veto a que hombres y mujeres durmieran juntos en las residencias del campus de Nanterre, de la Universidad de París.

Del mismo modo que sus antecesores del 68, los estudiantes de hoy también perturbaron aquello que Guy Debord llamaba la “sociedad del espectáculo”: un mundo en el que la realidad está determinada por el flujo de imágenes, actos performativos e información mediada. Aquí, por el contrario, se experimentaba directamente la realidad. Juntos, entre las nubes de gas lacrimógeno que asolaron París y otras ciudades el 17 de octubre, una nueva generación de ciudadanos y ciudadanas francesas forjó una experiencia colectiva que les demostró que también podían ser actores, y no solo espectadores, de la vida política.

“Puedes quitarme el celular, pero no la voz”

Los sociólogos tendrán que estudiar si la desintoxicación digital fue un desencadenante genuino del movimiento. Es cierto que los estudiantes también se organizaron a través de las redes sociales y que las protestas se transmitieron en directo por Internet de forma masiva, con los mismos smartphones y plataformas a los que se les impidió acceder en las escuelas. Esta revuelta es híbrida.

Pero hay una cosa clara: los estudiantes no salieron a la calle porque quieran revertir la prohibición de los celulares.

Louis Letoublon, vicepresidente de Les Lycéens, una organización de estudiantes secundarios, dice: “La prohibición del celular es insoportable porque infantiliza a los estudiantes”. Algunas pancartas de la protesta dicen cosas como: “Soy adulto y estoy vacunado, pero todavía me quitan el celular en la escuela” o “puedes quitarme el celular, pero no la voz”.

Pero el Gobierno habilitó una plataforma para que los estudiantes puedan registrar sus demandas. Según los resultados preliminares, recogidos a partir de más de 60.000 aportes, el 70% dijo que la jornada escolar es demasiado larga y el 48,2% criticó el mal estado de las instalaciones, especialmente por el frío en invierno y el calor en verano. Solo el 9% reclamó que se revoque la prohibición de los celulares.

Los jóvenes franceses salieron a las calles porque quieren mejores escuelas, no porque vean en Macron a un padre controlador que les confisca el celular para castigarlos.

Macron declaró hace dos años que había una tarea urgente: “Retomar el control de las pantallas, que con demasiada frecuencia nos atrapan, cuando deberían liberarnos”. Lo paradójico es que es posible que, al desconectar a los adolescentes de Matrix, haya desencadenado una tormenta que selle su declive y caída.

Joseph de Weck es miembro asociado del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores.

Traducción de Víctor Honorato.