Dos trabajadores de Exgadet, la empresa tercerizada por Metrogas que renovaba la red de gas en Remedios de Escalada, murieron este sábado por las heridas que sufrieron en la explosión del 13 de noviembre. Con ellos, ya son cuatro los muertos por el estallido en el centro comercial de esa localidad del partido de Lanús.

Exgadet identificó a las víctimas como Matías Miguel Leguizamón, un operario santiagueño de 33 años, y Juan José Servín, de 28. Los dos estaban internados en un hospital de San Justo y murieron durante la madrugada. En un comunicado, la empresa dijo que trabaja “incansablemente para determinar las razones de este lamentable suceso”.

Las dos primeras víctimas eran operarios de Metrogas. Marcelo García, de 47 años, murió en el lugar. Su cuerpo quedó bajo los escombros y la Fiscalía confirmó su identidad el jueves, tras un cotejo de ADN. Era padre de dos chicos de 6 y 8 años y su familia lo buscaba desde el día de la explosión. Néstor Julián D'Alessandro, de 44, murió en la madrugada del jueves 19 en el sanatorio Fitz Roy de la Ciudad de Buenos Aires, donde estaba internado con quemaduras.

La explosión dejó alrededor de 30 heridos. Hasta el viernes, cuatro seguían internados en grave estado. No se informó cuántos permanecen en esa situación tras las muertes de este sábado.

Después de las primeras muertes, el Municipio de Lanús decretó 72 horas de duelo. El Ministerio de Trabajo bonaerense envió sus condolencias a las familias de García y D'Alessandro y expresó su solidaridad con el sindicato STIGAS.

La investigación

La fiscal Yanina Estévez, de la UFI N°6 de Avellaneda-Lanús, investiga el hecho como incendio o estrago culposo seguido de muerte. No hay imputados: la Fiscalía todavía analiza la prueba que aportaron las dos empresas. El jueves, Estévez ordenó secuestrar la tuneladora de Exgadet que habría perforado el caño, la computadora que la controla y los celulares de los trabajadores de las empresas de gas que estaban en el lugar.

Según la presentación judicial de Metrogas, su propio inspector avisó a las 9.44 que una tuneladora de la contratista había golpeado un caño en Coronel Beltrán al 78. La explosión ocurrió más de una hora después, en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea. El municipio, que anunció que será querellante, sostiene que en ese lapso el personal de la empresa avisó a su servicio de emergencias interno en lugar de activar el protocolo y que por eso se perdió tiempo para evacuar la zona. Metrogas respondió que “no se incumplieron los protocolos de seguridad”.

Según trascendió, todavía resta el peritaje de bomberos sobre cómo se produjo la pinchadura y si hubo un incumplimiento negligente del protocolo. El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) inició pericias de oficio y le pidió a la distribuidora, entre otros datos, el plano de la red con la ubicación de la rotura y el último registro de odorización del gas en la zona.

La Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural (APJGas) atribuyó la tragedia a la tercerización en la distribución de gas del AMBA. “Lo que ocurrió no fue un hecho inesperado del destino”, señaló en un comunicado, en el que recordó que había denunciado antes las irregularidades y los métodos de trabajo de Exgadet, contratista de Metrogas y de Naturgy BAN.

Para este sábado a las 17 está convocada una concentración en la Plaza Moreno, junto a la estación de tren, desde donde partirá una marcha hasta la esquina del estallido.