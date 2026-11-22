El terror y el slasher siempre han perpetuado un machismo que incluso a veces se tornaba en pura misoginia. Los asesinos enmascarados perseguían a jovencitas que normalmente eran sexualizadas por la cámara y las masacraban de la forma más brutal posible. Sin embargo, en las mismas películas, solía ser una mujer, el personaje definido como la ‘final girl’, la que se enfrentaba al villano para vencerlo y vengarse por todas las mujeres muertas durante la hora y media anterior.

El slasher se convirtió en un género absolutamente contradictorio, donde la heroína empoderada convivía con el machismo exacerbado de su trama y su puesta en escena. Muchos de esos filmes se han convertido en títulos de culto. Algunos de ellos fueron incluso revolucionarios en su momento, como aquel Sleepaway Camp cuyo giro final fue acusado de transfóbico, aunque también supuso una de las primeras representaciones de la transexualidad en el cine en 1983. De nuevo, la contradicción en el centro del relato del slasher.

Precisamente de eso, de cómo una película puede ser a la vez un despertar sexual y una mala representación para un colectivo. De cómo lo queer puede ser un arma para abordar el género del terror y releerlo desde una perspectiva contemporánea, trata Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma, la nueva película de Jane Schoenbrun, que se convierte de forma divertida, libre y desprejuiciada en casi un ensayo sobre el terror y el slasher, desde la mirada de una cineasta queer que se ha empapado de todos los títulos fundamentales del género para llevarlo a un nivel superior y destrozar todos los géneros.

Hay en su película tanta violencia y sexo como se le pide a un slasher, pero los utiliza para plantear preguntas sobre los traumas, sobre la dificultad de disfrutar del sexo cuando las fantasías sexuales están atravesadas por imágenes que pueden ser catalogadas como ‘incorrectas’ o incluso sobre la propia esencia del cine como acto de descubrimiento. También funciona como una parodia de una industria que no quiere a voces como la suya al frente de sus grandes producciones.

Schoenbrun usa las referencias a los clásicos del género en su filme como una forma de ir más allá y revelar algo nuevo en un concepto que ella misma define como “postestructuralista”. “La película no es una obra aislada; se inscribe en una genealogía que abarca el cine slasher y el cine queer, entre otros. Me gusta sembrar la película de notas al pie. No por el mero afán de incluir referencias, sino para profundizar en los temas y mensajes”, explicaba la directora durante el último Festival de Cannes a un reducido grupo de periodistas, entre los que se encontraba elDiario.es. Citaba las referencias obvias a Psicosis, El silencio de los corderos, Sleepaway Camp o Vestida para matar, pero también otras menos evidentes, como el remake que hizo Gus Van Sant de Psicosis, que considera “infravalorada y fascinante”.

“Siendo yo una persona queer y trans interesada en explorar la disidencia de género en el slasher, resulta evidente que este género ha contribuido enormemente a codificar nuestra imaginación cultural sobre las personas trans y, por ende, mi propia percepción de mí misma. No había forma de abordar esto de manera sutil; necesitaba esas referencias. Por ejemplo, incluí la sonrisa de Sleepaway Camp. Vemos a Jack hacer ese mismo gesto que cierra la película original; un momento que, a mi parecer, constituye una imagen trans icónica, pero a la vez sumamente dañina”, dice sobre esa dualidad del género en conceptos como la identidad.

No se trata simplemente de seguir haciendo remakes año tras año, manteniendo esa dicotomía entre miedo y deseo en la que seguimos atrapados, sino de cuestionar todo eso, reflexionar sobre ese imaginario Jane Schoenbrun — Cineasta

Revela otra referencia que no todo el mundo entiende y que considera relevante. Alude a Jamie Lee Curtis y a un rumor que circulaba mucho antes de internet y que sostenía que era hermafrodita. “Es interesante, ¿no? Que nuestra final girl más famosa no solo sea vista con cierto recelo, como si fuera un poco masculina, sino que, literalmente, se llegue a pensar que tiene que ser un hombre. ¿Qué está pasando en nuestro subconsciente cultural?”, explica.

La cineasta vuelve una y otra vez a la que considera la escena “fundacional”, la de la ducha de Psicosis. “Es un texto fundamental para entender el género y la sexualidad en la segunda mitad del siglo XX. Hay una broma en la película: ¿cómo sería un remake de Psicosis contado desde la perspectiva de la cortina de la ducha? Pero si nos tomamos esa broma en serio por un momento, a un lado de la cortina tenés al asesino; al otro, a la víctima, una mujer desnuda, y también al voyeur. Se mezclan la violencia y el deseo en una especie de guiso freudiano, muy al estilo de Hitchcock. Él es un maestro a la hora de dotar a sus imágenes de una carga freudiana que deja una huella profunda en la cultura. Y, por otro lado, tenemos algo que hace mi vida un poco más miserable: ese miedo a encontrar a un hombre vestido de mujer en un baño”.

De nuevo, una imagen con un trasfondo tránsfobo en un clásico del género. El hombre vestido de mujer como loco o asesino, algo que para Schoenbrun todavía genera miedo. “La desviación de género funciona como una especie de desbordamiento y es algo que acecha a la sexualidad heteronormativa del siglo XX. Es, literalmente, el ‘elefante en la habitación’. Estamos obsesionados con eso, pero no soy yo quien tiene esa obsesión. No soy la primera persona en hacer una película sobre el género en el cine slasher. Lo que intento hacer es plantear la cuestión desde una perspectiva distinta. No se trata simplemente de seguir haciendo remakes año tras año, manteniendo esa dicotomía entre miedo y deseo en la que seguimos atrapados, sino de cuestionar todo eso, reflexionar sobre el origen de ese imaginario y preguntarnos cómo sería un remake que realmente lograra evolucionar a partir de él”, analiza.

Al frente del elenco están Hannah Einbinder, como la directora que quiere rehacer con una mirada queer una franquicia de terror, y Gillian Anderson, como la final girl original de la primera película de la saga. La elección de Anderson no es casual. Jane Schoenbrun escribía de niña fan fiction de Expediente X, donde Anderson interpretaba a la mítica agente Scully. “Era una auténtica friki. Durante algunos de mis años formativos, mi mente estaba casi totalmente ocupada por Expediente X. Cuando conocí a Gillian por primera vez, fue como si ya la conociera. Era muy extraño. Es como si ella, de alguna manera, me hubiera ayudado a criarme. Para muchísima gente, ella ha desempeñado ese papel; para muchos, representó una especie de despertar queer. Espero que eso se perciba en la película; le aporta algo único que nadie más podría haberle dado”, desea la cineasta.

Tras su presentación en el Festival de Cannes, muchos bromearon con que parecía un slasher dirigido por Céline Sciamma, por la mirada feminista y el cuidado con el que Schoenbrun retrataba los cuerpos y el deseo. La cineasta se ríe cuando se lo mencionan y reconoce que tenía referencias cinematográficas y académicas para las escenas de sexo, pero que, por encima de todo, se impuso una, su propia experiencia. “Intenté ser muy honesta a partir de mi propia relación con el sexo. Hasta los 32 años solo había besado y tenido relaciones sexuales con una única persona; para mí, el sexo era algo que evitaba, algo traumático. Lo veía como algo con lo que, de alguna manera, tenía que lidiar”, comienza diciendo.

Todo cambió tras su transición. Entonces, “la experiencia pasó a ser algo a la vez aterrador y profundamente alegre y lleno de significado”. “Creo que, para convertirte en una persona plena, es fundamental aprender a desarrollar una relación más saludable con el sexo. Y eso empezó, simplemente, por estar presente: no me importaba si era buen sexo o mal sexo, solo quería estar ahí, experimentándolo. Como cultura, hablamos mucho de la brecha generacional. Por ejemplo, se dice que la Generación Z no tiene sexo, pero ¿a qué se debe esto? Creo que la respuesta es bastante evidente. No solo se trata de lo mucho más solitario que es el mundo en el que vivimos, sino también de lo feo que se ha vuelto; una fealdad y una violencia que basta con entrar a la página de inicio de Pornhub para entender, porque están ahí presentes”, concluye.

Desearía que su película sirviera para que esas personas puedan cambiar y “no sentir el deseo como algo inseguro”. “Creo que esa es, precisamente, la función del cine y, en particular, del cine de terror: nos ofrece un espacio seguro donde podemos abordar los aspectos más oscuros que nos asustan. Es, en cierto modo, una forma de consentimiento. Pueden detener la actividad en cualquier momento. Es un juego, es ficción. Pero, claro, no quieren parar, porque desean llegar al punto al que finalmente terminan llegando”, analiza.