Encontraron muerta a Nancy Godoy, la docente desaparecida en Corrientes desde principios de octubre

La docente Nancy Estela Godoy, de 52 años, que permanecía desaparecida desde principios de octubre en la provincia de Corrientes, fue encontrada muerta este miércoles, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas. La investigación judicial, que desde hace varios días se desarrolla bajo la hipótesis de un femicidio, tiene cinco detenidos y todavía busca esclarecer las circunstancias en las que se produjo el presunto asesinato.

Godoy se desempeñaba como directora suplente de la Escuela Rural N° 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina. Había llegado a la zona el 6 de octubre y mantuvo su último contacto conocido con la familia al día siguiente, a través de WhatsApp. Su regreso estaba previsto para el 9 de octubre, pero nunca volvió y sus familiares denunciaron su desaparición el 15 de ese mes.

La búsqueda se desarrolló durante casi tres semanas en una zona rural de difícil acceso, caracterizada por caminos anegados, bañados y problemas de conectividad. Los operativos incluyeron rastrillajes con perros, caballos y drones, mientras los investigadores intentaban reconstruir los últimos movimientos de la docente y determinar qué había ocurrido en las inmediaciones de la escuela.

Uno de los principales sospechosos es Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí, lindera al establecimiento educativo. Durante una inspección en la precaria construcción donde vivía el hombre, la Policía de Corrientes encontró prendas de vestir quemadas, entre ellas una campera que podría haber pertenecido a Godoy. Los elementos fueron secuestrados para realizar las pericias correspondientes y determinar su posible vinculación con el caso.

Además de Zarza, están detenidos Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, los tres imputados por femicidio. También permanece bajo arresto Rosa Leguizamón, acusada de homicidio simple, mientras que Ezequiel Bordón fue imputado por falso testimonio. La Justicia dispuso la prisión preventiva de los principales acusados mientras avanzan las medidas de prueba.

Leguizamón y Rojas vivían en las inmediaciones de la escuela y mantenían contacto con la docente. Según surgió de la investigación, la mujer le facilitaba un caballo para que pudiera trasladarse desde la estancia hasta el establecimiento educativo. Durante un allanamiento en una vivienda vinculada con Leguizamón, en la localidad de Sauce, los investigadores encontraron una campera negra y un par de alpargatas que podrían pertenecer a Godoy.

Los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González están a cargo de la investigación. Antes del hallazgo del cuerpo, el Ministerio Público Fiscal había informado que las pruebas reunidas permitían sostener la hipótesis de un posible femicidio, aunque todavía no se había establecido cómo ni dónde habría ocurrido el crimen.

La causa incluyó el análisis de comunicaciones telefónicas, declaraciones testimoniales y pericias genéticas sobre distintos elementos secuestrados. Los investigadores también procuraban establecer si un mensaje de voz enviado desde el teléfono de Godoy el 7 de octubre había sido grabado efectivamente por ella.

El hallazgo del cuerpo representa un avance decisivo en una investigación que había generado una fuerte conmoción en Corrientes, aunque todavía resta determinar las circunstancias de la muerte y el grado de participación de cada uno de los imputados.

Con información de la agencia NA