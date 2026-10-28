Milei desembarcó en Catamarca para inaugurar una planta de litio y sumar a Jalil a su estrategia de acuerdos

Javier Milei desembarcó este martes por la tarde en Catamarca para encabezar la inauguración de nuevas plantas de producción de carbonato de litio de la multinacional Río Tinto, en el salar del Hombre Muerto. Pero el viaje tiene una dimensión que excede la agenda minera: en momentos en que la Casa Rosada necesita asegurarse los votos de los gobernadores para avanzar con sus principales reformas, el libertario volvió a mostrarse junto a Raúl Jalil, uno de los mandatarios provinciales que mejor diálogo mantiene con el Gobierno.

El Presidente viajó acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; Fabián Fernández; el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González Casartelli; y el secretario de Minería, Luis Lucero.

Jalil recibió a Milei y a su comitiva el martes por la tarde, tras su arribo a la provincia, el primero del libertario desde su llegada al poder. La recepción oficial incluyó un cordón de honor y marcó el comienzo de una visita de menos de 24 horas que combina inversiones, gestos políticos y una nueva escala en la recorrida federal que el Presidente busca impulsar alrededor de los grandes proyectos productivos. La agenda también contemplaba un encuentro con militantes de La Libertad Avanza en el Hotel Casino de la capital provincial.

La actividad central está prevista para este miércoles, cuando Milei viajará a primera hora hacia el salar del Hombre Muerto, uno de los principales enclaves de explotación de litio del país. Según el cronograma oficial, el Presidente partirá a las 8 en un avión Hércules y llegará a las instalaciones de Río Tinto alrededor de las 9.20, donde será recibido por el director ejecutivo de la compañía, Simón Trott, y el gerente general de Río Tinto Argentina, Ignacio Costa.

A las 9.50 comenzará una recorrida por las instalaciones, que incluirá el sector de producción de carbonato de litio. Una hora más tarde, a las 11, Milei encabezará el acto de inauguración de las nuevas plantas, en el marco de la expansión del Proyecto Fénix. La actividad se presenta oficialmente como parte de las celebraciones por el Día del Minero y permitirá al Gobierno volver a exhibir al sector extractivo como uno de los motores de su estrategia económica.

El Proyecto Fénix es uno de los emprendimientos históricos de producción de litio en la Argentina y forma parte de los activos que Río Tinto incorporó tras su expansión en el negocio del mineral. Para la Casa Rosada, la inauguración ofrece una oportunidad de mostrar inversiones privadas en un sector que considera estratégico para el ingreso de divisas y el crecimiento de las exportaciones. También encaja con el discurso oficial sobre la necesidad de reducir regulaciones y ofrecer condiciones favorables para la llegada de grandes capitales extranjeros.

La visita tiene, además, un antecedente reciente. Semanas atrás, Karina Milei y Santilli ya habían viajado al salar del Hombre Muerto, a unos 4.000 metros de altura, para participar junto a Jalil y al gobernador salteño Gustavo Sáenz de la puesta en marcha de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, de la surcoreana POSCO. Se trata de una inversión que supera los US$2.000 millones y cuya segunda etapa ingresó este año al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), con aprobación del Ministerio de Economía. El esquema contempla también un financiamiento de US$700 millones de BID Invest para la expansión del emprendimiento en Salta y Catamarca.

La reiteración de las visitas no es casual. El Gobierno pretende convertir las inversiones mineras y energéticas en una vidriera de su programa económico, con una serie de recorridas presidenciales por distintas provincias y proyectos vinculados al RIGI. La apuesta tiene también una lectura política: buena parte de esas inversiones se desarrolla en territorios administrados por gobernadores que, más allá de sus diferencias con Milei, mantienen canales de negociación abiertos con la Nación.

En ese tablero, Jalil ocupa un lugar particular. El mandatario catamarqueño, de origen peronista, se convirtió en uno de los interlocutores provinciales más receptivos a las demandas de Balcarce 50. Su relación con la administración libertaria contrasta con la confrontación que Milei mantiene con otros sectores del peronismo y constituye una muestra de hasta dónde puede llegar el pragmatismo político cuando hay inversiones, recursos y votos en juego.

La Casa Rosada necesita precisamente eso último. Con el Congreso como escenario de sus próximas batallas, el oficialismo intenta reunir los apoyos necesarios para avanzar con dos iniciativas prioritarias: la aprobación del Presupuesto 2027 y la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Ambas requieren negociaciones con bloques provinciales y dirigentes que no responden directamente a La Libertad Avanza.

Las conversaciones, sin embargo, están atravesadas por diferencias dentro del propio oficialismo. Mientras Martín Menem y su primo Eduardo “Lule” Menem son partidarios de administrar los tiempos de la negociación con los gobernadores y mantener abiertas las conversaciones hasta el año electoral, otros integrantes del Gobierno advierten sobre los costos de prolongar la incertidumbre. Luis Caputo, que acompaña a Milei en Catamarca, es uno de los funcionarios que observa con preocupación las consecuencias económicas de esa indefinición política.

El itinerario presidencial concluirá este mismo miércoles. A las 12.10, Milei y su comitiva partirán en Hércules hacia Salta, donde aterrizarán a las 12.40 para abordar el vuelo de regreso a Buenos Aires. La llegada a la Aerostación Militar Aeroparque está prevista para las 14.10.

Según pudo saber elDiarioAR, la recorrida federal continuará el sábado en Neuquén, aunque con una agenda de características muy diferentes. Allí, Milei tiene previsto participar de la inauguración de un nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey, dirigida por el pastor Hugo Márquez, padre de la senadora nacional Nadia Márquez. La visita se producirá después de que el Presidente encabezara recientemente la apertura de la Oil & Gas Expo 2026 junto al gobernador Rolando Figueroa, cuyo vínculo con los libertarios podría resentirse ante el creciente protagonismo político de la legisladora.

PL/CRM