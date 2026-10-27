La Administración Trump afirmó que expedirá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia y les permitirá entrar en EE.UU. tras huir de Brasil

La Administración Trump tiene previsto expedir visados para que el candidato presidencial brasileño derrotado, Flávio Bolsonaro, y su familia puedan entrar en Estados Unidos tras haber huido de su país natal. Así lo afirman fuentes del Departamento de Estado citadas por los medios estadounidenses.

Bolsonaro, que contaba con el apoyo del presidente de EE.UU., Donald Trump, había sido objeto de una investigación por corrupción, blanqueo de capitales y evasión fiscal en Brasil, y se le había ordenado que entregara su pasaporte.

Las fuentes del Departamento de Estado no precisan si Bolsonaro ya había abandonado Brasil o si él y su familia se encontraban de camino a Estados Unidos.

El hermano de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que vive en Texas, lo había animado públicamente a irse de Brasil si perdía las elecciones.

Bolsonaro hizo alarde de su relación con el presidente de EE.UU. y visitó la Casa Blanca en mayo. Los vínculos familiares son aún más profundos: su hermano Eduardo Bolsonaro fue condenado en ausencia en junio por ejercer presión ilegal sobre la Administración Trump y sentenciado a cuatro años de prisión. Recientemente, se dictó una orden de detención contra él.

Trump sugirió este lunes, sin aportar pruebas, que las elecciones brasileñas habían sido “amañadas”.

La decisión de Bolsonaro de abandonar Brasil se produjo cuando, el martes al mediodía, expiraba el plazo para que entregara sus pasaportes ordinario y diplomático.

EE.UU. fue durante mucho tiempo un destino para numerosas figuras políticas latinoamericanas de derecha que huyeron de sus países de origen al enfrentarse a denuncias de corrupción, investigaciones penales o acusaciones de graves violaciones de los derechos humanos, incluidos crímenes contra la humanidad.

“La lista es extensa y abarca desde expresidentes como Ricardo Martinelli, de Panamá, y Gonzalo Sánchez de Lozada, de Bolivia, hasta dictadores como Anastasio Somoza, de Nicaragua”, afirma Francesca Emanuele, Senior International Policy Associate del think tank CEPR, con sede en Washington DC.

El propio hermano de Flávio Bolsonaro, Eduardo, lleva viviendo en Estados Unidos desde febrero de 2025, eludiendo a las autoridades brasileñas mientras se enfrentaba a un proceso penal que culminó con una condena de más de cuatro años de prisión por coacción en un proceso judicial.

“Desde Estados Unidos, presionó activamente a la Administración Trump para que imponga aranceles a Brasil, con el objetivo de ejercer presión económica sobre el país y socavar el Gobierno de Lula”, afirma Emanuele: “Otras figuras del círculo político de Bolsonaro también huyeron de la justicia brasileña y buscaron refugio en Estados Unidos, entre ellas Alexandre Ramagem, el antiguo jefe de inteligencia de Jair Bolsonaro, que fue condenado por su participación en el intento de golpe de Estado para anular los resultados de las elecciones presidenciales brasileñas de 2022”.

Así mismo, la huida de Flávio Bolsonaro de Brasil contrasta con la respuesta de Lula cuando se enfrentó a un proceso penal.

“Lula permaneció en su país, se enfrentó al proceso judicial y soportó 580 días en prisión antes de que sus condenas fueran finalmente anuladas. Su decisión reflejó un compromiso con el pueblo brasileño y la determinación de defender sus derechos a través de las propias instituciones del país, incluso cuando estas no lograron garantizarlos. En lugar de abandonar Brasil, Lula se quedó, luchó por limpiar su nombre y continuó su lucha política junto al pueblo al que pretendía representar”, señala Emanuele.

Fuentes próximas al candidato ultra derrotado este domingo ante Lula aseguraron que Bolsonaro estaba huyendo a EE.UU., mientras el núcleo más próximo a Bolsonaro había sido avisado por la Policía Federal (PF) de que el candidato presidencial del Partido Libertad (PL) había huido a la Argentina con la intención de viajar a Estados Unidos, según publica Folha de São Paulo.

El todavía senador Flávio Bolsonaro incumplió la orden emitida por Alexandre de Moraes, juez del STF, de entregar sus dos pasaportes, el ordinario y el diplomático. La Policía confirmó que Bolsonaro no entregó los pasaportes antes del límite establecido por ley, las 11.00 hora local de Brasil.

De Moraes emitió la orden de entrega de pasaportes siete minutos después de que el Tribunal Superior Eletoral (TSE) confirmara el triunfo de Lula, para evitar una posible fuga del país de Flávio Bolsonaro, investigado por el Supremo por supuesto lavado de dinero, con posible vínculo con dinero negro proveniente del mercado de las apuestas online. Flávio Bolsonaro tiene otra investigación en el Supremo, relacionada con la financiación de la película Dark Horse sobre su padre, proveniente del banquero preso Daniel Vorcaro.

Por otro lado, el juez del Supremo Flávio Dino mandó investigar a Flávio Bolsonaro por posible financiación internacional irregular de su campaña, proveniente del Rockbridge Network, fundada por el vicepresidente de Estados Unidos J.D. Vance en 2019. Dino sospecha que el acuerdo entre Flávio Bolsonaro y la empresa incluía entregar tierras raras y minerales críticos a dicha empresa en caso de ganar las elecciones. La PF tendrá que verificar si hubo propaganda política favorable a Flávio Bolsonaro desde perfiles extranjeros y el posible uso de plataformas de mercado de previsiones como canal para dichas propaganda irregular.