Migraciones dijo que no registra “ingreso alguno de Flávio Bolsonaro a la República Argentina”

La Dirección Nacional de Migraciones afirma que “no hay registros” del ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina, según el comunicado que difundió el organismo. “La Dirección Nacional de Migraciones no registra ingreso alguno de Flávio Bolsonaro a la República Argentina”, inicia el breve texto en medio de una mañana repleta de rumores sobre el paradero del excandidato brasileño.

En esa línea, continúa: “A razón de la escalada mediática por la presencia de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Iguazú, las autoridades procedieron a iniciar controles correspondientes a la aeronave y tripulación”.

“Finalmente se constató que la documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro”, concluye el texto oficial.

La aclaración de Migraciones se da en medio de la investigación de la Policía Federal brasilera sobre si el excandidato a la Presidencia y actual senador por el Partido Liberal, Flavio Bolsonaro, intentó cruzar a la Argentina para viajar a Estados Unidos en un avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A, que partió en la noche de este lunes desde Aeroparque y aterrizó antes de la medianoche en Puerto Iguazú. Asimismo, otras versiones dan cuenta de la posibilidad de que el hijo de Jair Bolsonaro podría haber cruzado la frontera hacia la Argentina a pie en la noche de este lunes, entre las 21 y las 22.

Según fuentes aeroportuarias, el avión, que había partido desde Buenos Aires a las 22,15 y tocado pista a las 23,45 en la ciudad fronteriza con Brasil, tenía previsto despegar a la madrugada rumbo a Estados Unidos, pero aún se encontraba retenido en la estación aérea misionera debido a una serie de “controles adicionales”.

Las fuentes señalaron que, según el plan de vuelo presentado, el avión debía despegar con cuatro pasajeros, más los dos pilotos y una tripulante de cabina hacia el país del norte, pero surgieron algunos problemas con la identidad de los viajeros, por lo que se solicitaron informes complementarios a los fines de autorizar la salida del vuelo.

Bolsonaro dijo que un juez de Brasil le pidió que entregue el pasaporte

Bolsonaro afirmó que un juez le pidió este lunes entregar su pasaporte por sospechas de que pudiera huir del país. El excandiato presidencial dijo que recibió la orden judicial a manos de agentes de la Policía Federal cuando salió de la casa de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien está en prisión domiciliaria cumpliendo una condena de 27 años de cárcel por el intento de golpe de Estado.

La decisión, según explicó el excandidato en un video difundido en redes sociales, partió del juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien fue el instructor del juicio contra su padre y quien también dirige dos investigaciones en las que está citado Flávio Bolsonaro.

“Voy a entregar mis pasaportes y voy a defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme. Pero nadie va a callarme”, dijo Bolsonaro.

Los reproches de Bolsonaro

Según el excandidato, el juez se basó en un comentario de su hermano Eduardo Bolsonaro realizada el pasado 23 de octubre, en la que sugería que debería dejar el país en el caso de perder las elecciones.

“Yo nunca dije eso. ¿Es motivo para quitarme el pasaporte? ¿Esto es justicia? Además, esa decisión fue tomada el domingo por la noche, justo después del anuncio del resultado de las elecciones”, agregó.

El senador no aclaró en qué investigación se enmarca la decisión judicial en su contra, pero la televisión Globonews divulgó la orden, que está bajo secreto de sumario.

Según este documento, la orden está vinculada a una investigación por presunto blanqueo de capitales relacionada con Willer Tomaz, abogado y amigo cercano del senador.

En la orden judicial, además de la entrega de los pasaportes, se prohíbe a Flávio mantener contactos directos o indirectos con Willer Tomaz.

El Tribunal Supremo abrió una investigación en su contra por la presunta financiación ilegal de la película biográfica sobre su padre, llamada “Dark Horse”.

Además, los diarios O Estado de S.Paulo y O Globo revelaron, en vísperas de la segunda vuelta electoral, que Flávio figura como investigado en una segunda causa en el Supremo por presunto blanqueo de capitales, relacionada con Willer Tomaz, abogado y amigo cercano del senador.

Bolsonaro perdió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que obtuvo el 51,79 % de los votos frente al 48,21 % del opositor.