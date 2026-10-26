La Justicia de Brasil le prohibió salir del país a Flávio Bolsonaro por presunto lavado de dinero

La Justicia de Brasil le prohibió salir del país al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y le ordenó entregar sus pasaportes en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. La medida, dispuesta por el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, se conoció este lunes, menos de 24 horas después de la derrota electoral del legislador en el balotaje presidencial.

La Policía Federal notificó al senador en la vía pública, cuando salía de visitar a su padre en Brasilia, donde el exmandatario cumple prisión domiciliaria. La resolución establece la cancelación de todos sus pasaportes brasileños, incluidos los diplomáticos, y le otorga un plazo de 24 horas para entregar los documentos que pudiera tener de otras nacionalidades. También le prohíbe mantener contacto con el abogado Willer Tomaz, investigado en la misma causa.

Bolsonaro cuestionó la decisión judicial mediante un video publicado en sus redes sociales y sostuvo que se trata de una represalia por el resultado de las elecciones. “Fue una decisión tomada conforme el resultado de la elección. Una cuestión política”, afirmó.

“Voy a entregar mis pasaportes y defenderme de esta aberración que es un claro intento de intimidarme”, agregó.

Según el senador, la resolución fue firmada durante la noche del domingo 25 y se fundamentó en declaraciones realizadas por su hermano Eduardo Bolsonaro el 23 de octubre, cuando planteó que debía abandonar Brasil si perdía las elecciones.

“La decisión de Alexandre de Moraes se basó en una declaración de Eduardo en la que decía que debía abandonar el país si perdía las elecciones; yo nunca dije eso”, sostuvo. También denunció que fue interceptado por lo que denominó la “Policía Federal de Lula” cuando terminaba de visitar a su padre.

Una investigación por lavado de dinero y apuestas

La medida judicial se inscribe en una investigación que comenzó en el Tribunal Federal de Rio Grande do Sul por presuntas maniobras de lavado de dinero, evasión fiscal y operaciones vinculadas con empresas de apuestas. La causa involucra a Flávio Bolsonaro y al abogado Willer Tomaz, según informó el portal brasileño Globo.com.

Durante las pesquisas, la Policía Federal accedió a las comunicaciones electrónicas de Tomaz y encontró documentación que vinculaba al senador con Alcazar Holdings, una empresa propiedad del abogado.

De acuerdo con un informe policial, Bolsonaro figuraba como “usuario principal” de una cuenta bancaria de esa sociedad, una condición que, en principio, le permitía disponer de un elevado nivel de acceso y gestión de los fondos.

Los investigadores también encontraron un correo electrónico del 22 de mayo de 2025 en el que Tomaz solicitaba expresamente eliminar el acceso del senador a la cuenta. Para la Policía Federal, ese intercambio indica que Bolsonaro había mantenido una vinculación operativa con la cuenta bancaria al menos hasta esa fecha.

La causa llegó al Supremo Tribunal Federal el pasado 8 de octubre debido a los fueros del legislador. Alexandre de Moraes quedó a cargo del expediente.

Viajes, sociedades en Portugal y un avión privado

La investigación también reconstruyó una serie de relaciones personales y comerciales entre Bolsonaro y Tomaz a partir de correos electrónicos, documentación societaria, registros de viajes y movimientos financieros.

Según el informe policial citado por Globo.com, los investigadores encontraron referencias a fiestas, reuniones y encuentros compartidos por ambos, además de documentos personales del senador almacenados en la cuenta de iCloud del abogado.

Entre los elementos examinados aparecen viajes de Bolsonaro pagados por Cathedral, una sociedad vinculada con Tomaz que operaba desde la misma dirección que Alcazar Holdings en la isla portuguesa de Madeira.

Cathedral figura, además, como propietaria de Best Bet, integrante de Loto Network, la primera empresa de apuestas autorizada a operar en Río de Janeiro en 2023. La coincidencia de domicilios societarios forma parte de los elementos que analiza la Policía Federal para determinar el alcance de las relaciones financieras entre las compañías.

Otro de los puntos de la investigación es la utilización de un avión privado por parte del senador y el abogado. Alcazar Holdings aparece como titular de una de las tres participaciones de un Legacy 650, matrícula PP-NLR, utilizado por ambos en enero de 2025 para viajar desde Fort Lauderdale, Estados Unidos, hacia Brasil.

La aeronave tenía tres copropietarios: Tomaz, a través de Alcazar Holdings; Laerte Cosentino, vinculado a la empresa tecnológica Totvs; y el banquero Daniel Vorcaro, de Banco Master, representado por la sociedad Prime You, encargada también de administrar el uso compartido del avión.

La Policía Federal busca determinar si los vínculos societarios, los pagos de viajes y la utilización compartida de bienes forman parte de un entramado de operaciones financieras irregulares. Los elementos reunidos hasta ahora integran la investigación en curso y no constituyen, por sí mismos, una acreditación de responsabilidad penal.